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Курс доллара упал на 1,64 рубля, евро — на 1,77 рубля - РИА Новости, 31.05.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220531/valyuta-1791935526.html
Курс доллара упал на 1,64 рубля, евро — на 1,77 рубля
Курс доллара упал на 1,64 рубля, евро — на 1,77 рубля - РИА Новости, 31.05.2022
Курс доллара упал на 1,64 рубля, евро — на 1,77 рубля
Рубль заметно растет в начале торгов, игнорируя санкционные новости из ЕС: доллар опустился ниже 61 рубля, евро торгуется под отметкой в 63 рубля, следует из... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:05
2022-05-31T10:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
евро
доллар
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Рубль заметно растет в начале торгов, игнорируя санкционные новости из ЕС: доллар опустился ниже 61 рубля, евро торгуется под отметкой в 63 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск снижается на 1,44 рубля, до 60,81 рубля, евро теряет 1,51 рубля, до 62,74 рубля.В первые минуты доллар падал до 60,5 рубля, евро - до 62,18 рубля.Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. Поступающая по трубопроводу нефть не попадет в новый пакет санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу 2022 года ЕС откажется почти от 90% импорта российской нефти.
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экономика, россия, евро, доллар
10:05 31.05.2022 (обновлено: 10:14 31.05.2022)
 
Курс доллара упал на 1,64 рубля, евро — на 1,77 рубля

Курс доллара в начале торгов во вторник упал на 1,64 рубля, евро — на 1,77 рубля

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Рубль заметно растет в начале торгов, игнорируя санкционные новости из ЕС: доллар опустился ниже 61 рубля, евро торгуется под отметкой в 63 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск снижается на 1,44 рубля, до 60,81 рубля, евро теряет 1,51 рубля, до 62,74 рубля.
В первые минуты доллар падал до 60,5 рубля, евро - до 62,18 рубля.
Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. Поступающая по трубопроводу нефть не попадет в новый пакет санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу 2022 года ЕС откажется почти от 90% импорта российской нефти.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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