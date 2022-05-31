https://ria.ru/20220531/valyuta-1791935526.html

Курс доллара упал на 1,64 рубля, евро — на 1,77 рубля

Курс доллара упал на 1,64 рубля, евро — на 1,77 рубля - РИА Новости, 31.05.2022

Курс доллара упал на 1,64 рубля, евро — на 1,77 рубля

Рубль заметно растет в начале торгов, игнорируя санкционные новости из ЕС: доллар опустился ниже 61 рубля, евро торгуется под отметкой в 63 рубля, следует из... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:05

2022-05-31T10:05

2022-05-31T10:14

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

евро

доллар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066499_0:0:2245:1263_1920x0_80_0_0_32bae26b20237653c08eaf68bf05c003.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Рубль заметно растет в начале торгов, игнорируя санкционные новости из ЕС: доллар опустился ниже 61 рубля, евро торгуется под отметкой в 63 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск снижается на 1,44 рубля, до 60,81 рубля, евро теряет 1,51 рубля, до 62,74 рубля.В первые минуты доллар падал до 60,5 рубля, евро - до 62,18 рубля.Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. Поступающая по трубопроводу нефть не попадет в новый пакет санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу 2022 года ЕС откажется почти от 90% импорта российской нефти.

https://ria.ru/20220530/valyuta-1791486300.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, евро, доллар