https://ria.ru/20220531/uvolnenie-1792055680.html
Директора школы в Екатеринбурге могут уволить из-за "ЛГБТ-танца" учеников
Директора школы в Екатеринбурге могут уволить из-за "ЛГБТ-танца" учеников - РИА Новости, 31.05.2022
Директора школы в Екатеринбурге могут уволить из-за "ЛГБТ-танца" учеников
Руководителя екатеринбургской школы, в которой ученики на конкурсе исполнили "нетрадиционный" танец, стоит уволить, заявил журналистам министр образования и... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:22
2022-05-31T15:22
2022-05-31T17:07
общество
екатеринбург
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Руководителя екатеринбургской школы, в которой ученики на конкурсе исполнили "нетрадиционный" танец, стоит уволить, заявил журналистам министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.Ранее в соцсетях было опубликовано видео с танцевального конкурса в гимназии № 12 в уральской столице, во время которого десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга, а затем сняли розовые футболки, под которыми оказались портупеи. Департамент образования городской администрации начал служебное расследование. По заявлению мэрии, школьники в рамках конкурса поставили танец-пародию, который не предполагает пропаганду ЛГБТ."Резонанс, который вызвало выступление школьников, понятен. Совершенно очевидно, что в данном случае организаторами конкурса не было уделено должного внимания тому, что дети ставят, какие смыслы они пытаются вложить в свое выступление. Сегодня все большее внимание уделяется воспитательной функции школы, и такие проявления внеурочной деятельности говорят о том, насколько эта задача актуальна. Эта ситуация непонимание вызвала и со стороны родительского сообщества. В этой связи считаю, что руководителя образовательного учреждения необходимо уволить", — сказал Биктуганов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, екатеринбург, свердловская область
15:22 31.05.2022 (обновлено: 17:07 31.05.2022)
Директора школы в Екатеринбурге могут уволить из-за "ЛГБТ-танца" учеников
Свердловское Минобразования предложило уволить директора школы из-за "ЛГБТ-танца" учеников
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Руководителя екатеринбургской школы, в которой ученики на конкурсе исполнили "нетрадиционный" танец, стоит уволить, заявил журналистам министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео с танцевального конкурса в гимназии № 12 в уральской столице, во время которого десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга, а затем сняли розовые футболки, под которыми оказались портупеи. Департамент образования городской администрации начал служебное расследование. По заявлению мэрии, школьники в рамках конкурса поставили танец-пародию, который не предполагает пропаганду ЛГБТ.
"Резонанс, который вызвало выступление школьников, понятен. Совершенно очевидно, что в данном случае организаторами конкурса не было уделено должного внимания тому, что дети ставят, какие смыслы они пытаются вложить в свое выступление. Сегодня все большее внимание уделяется воспитательной функции школы, и такие проявления внеурочной деятельности говорят о том, насколько эта задача актуальна. Эта ситуация непонимание вызвала и со стороны родительского сообщества. В этой связи считаю, что руководителя образовательного учреждения необходимо уволить", — сказал Биктуганов.