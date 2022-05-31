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В Чебоксарах спасли утят из сливного коллектора - РИА Новости, 31.05.2022
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В Чебоксарах спасли утят из сливного коллектора
В Чебоксарах спасли утят из сливного коллектора - РИА Новости, 31.05.2022
В Чебоксарах спасли утят из сливного коллектора
Сотрудники Чувашской республиканской поисково-спасательной службы в Чебоксарах спасли утят, провалившихся в сливной коллектор, сообщило ведомство. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:11
2022-05-31T12:11
хорошие новости
происшествия
россия
чебоксары
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Сотрудники Чувашской республиканской поисково-спасательной службы в Чебоксарах спасли утят, провалившихся в сливной коллектор, сообщило ведомство.Информация о том, что на Чебоксарской набережной в сливной водный коллектор упали птенцы дикой утки, поступила в службу спасения вечером 30 мая."Самостоятельно птенцы выбраться не могут. Утка ходит кругами. Спасатели выехали к месту падения птенцов, с помощью альпснаряжения спустились в сливной коллектор, достали птенцов и подняли на поверхность. Утка успокоилась, и они вместе проследовали по водоему", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, чебоксары
12:11 31.05.2022
 
В Чебоксарах спасли утят из сливного коллектора

Чебоксарские спасатели спасли утят, провалившихся в сливной коллектор

© Фото : ГУП "Мосводосток"Утята
Утята - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Фото : ГУП "Мосводосток"
Утята. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Сотрудники Чувашской республиканской поисково-спасательной службы в Чебоксарах спасли утят, провалившихся в сливной коллектор, сообщило ведомство.
Информация о том, что на Чебоксарской набережной в сливной водный коллектор упали птенцы дикой утки, поступила в службу спасения вечером 30 мая.
"Самостоятельно птенцы выбраться не могут. Утка ходит кругами. Спасатели выехали к месту падения птенцов, с помощью альпснаряжения спустились в сливной коллектор, достали птенцов и подняли на поверхность. Утка успокоилась, и они вместе проследовали по водоему", - говорится в сообщении.
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