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В Чебоксарах спасли утят из сливного коллектора

В Чебоксарах спасли утят из сливного коллектора - РИА Новости, 31.05.2022

В Чебоксарах спасли утят из сливного коллектора

Сотрудники Чувашской республиканской поисково-спасательной службы в Чебоксарах спасли утят, провалившихся в сливной коллектор, сообщило ведомство. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:11

2022-05-31T12:11

2022-05-31T12:11

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Сотрудники Чувашской республиканской поисково-спасательной службы в Чебоксарах спасли утят, провалившихся в сливной коллектор, сообщило ведомство.Информация о том, что на Чебоксарской набережной в сливной водный коллектор упали птенцы дикой утки, поступила в службу спасения вечером 30 мая."Самостоятельно птенцы выбраться не могут. Утка ходит кругами. Спасатели выехали к месту падения птенцов, с помощью альпснаряжения спустились в сливной коллектор, достали птенцов и подняли на поверхность. Утка успокоилась, и они вместе проследовали по водоему", - говорится в сообщении.

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происшествия, россия, чебоксары