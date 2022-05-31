Рейтинг@Mail.ru
Разбившемуся в "пьяном" ДТП боевику поставили знак "Погиб за Украину" - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/ukraina-1792099634.html
Разбившемуся в "пьяном" ДТП боевику поставили знак "Погиб за Украину"
Разбившемуся в "пьяном" ДТП боевику поставили знак "Погиб за Украину" - РИА Новости, 31.05.2022
Разбившемуся в "пьяном" ДТП боевику поставили знак "Погиб за Украину"
Разбившемуся в ДТП украинскому боевику Дмитро Киту на месте гибели поставили памятный крест с надписью "Погиб за Украину", рассказал РИА Новости местный житель, РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T16:56
2022-05-31T16:56
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
луганская народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101706/33/1017063379_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_81173c1a3ec636f1d0c9740d2704332b.jpg
КАПИТАНОВО (ЛНР), 31 мая - РИА Новости. Разбившемуся в ДТП украинскому боевику Дмитро Киту на месте гибели поставили памятный крест с надписью "Погиб за Украину", рассказал РИА Новости местный житель, начальник отдела жизнеобеспечения сел Гречишкино и Муратово Павел Гречишкин, назначенный властями Луганской народной республики.При освобождении пригородов Северодонецка бойцы Народной милиции ЛНР на трассе между сёлами Гречишкино и Капитаново обнаружили памятный крест."Тут погиб Кит Дмитро Дмитрович. 15 октября 2014 года. За Украину!" - гласит надпись на украинском языке на кресте.Около креста стоит букет искусственных роз, вокруг установлена ограда."Каждый год на годовщину гибели на этом месте собирались его сослуживцы, приезжало много машин. Я так понимаю, он был достаточно известный и влиятельный. Пели украинские патриотические песни, поднимали тосты. Но все местные прекрасно знали, что военный погиб в аварии - пьяным сел за руль и не справился с управлением", - рассказал РИА Новости Гречишкин.Он напомнил, что в октябре 2014 года в этом районе уже не велось никаких боевых действий - район был глубоко в тылу под контролем украинских силовиков. "А вот выпивали из них многие, под этим делом творили бесчинства", - рассказал глава села.По его словам, однажды его с женой и дочерью остановили на блокпосту неадекватные военные, которые сами не могли объяснить, чего они хотят. "Они были очень странные, как будто накуренные - сами не знали, что им нужно. Останавливали всех подряд. Я очень испугался за семью", - рассказал Гречишкин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220531/azovstal-1791959795.html
https://ria.ru/20220531/severodonetsk-1791924759.html
украина
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101706/33/1017063379_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_0cea6bf63685b32beaf0342cb6823f77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, луганская народная республика, россия
16:56 31.05.2022
 
Разбившемуся в "пьяном" ДТП боевику поставили знак "Погиб за Украину"

Разбившемуся в "пьяном" ДТП боевику Дмитро Киту поставили знак "Погиб за Украину"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНа въезде в город Северодонецк
На въезде в город Северодонецк - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
На въезде в город Северодонецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАПИТАНОВО (ЛНР), 31 мая - РИА Новости. Разбившемуся в ДТП украинскому боевику Дмитро Киту на месте гибели поставили памятный крест с надписью "Погиб за Украину", рассказал РИА Новости местный житель, начальник отдела жизнеобеспечения сел Гречишкино и Муратово Павел Гречишкин, назначенный властями Луганской народной республики.
При освобождении пригородов Северодонецка бойцы Народной милиции ЛНР на трассе между сёлами Гречишкино и Капитаново обнаружили памятный крест.
Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 11:23Специальная военная операция на Украине
На "Азовстали" нашли фургон с заминированными телами украинских боевиков
"Тут погиб Кит Дмитро Дмитрович. 15 октября 2014 года. За Украину!" - гласит надпись на украинском языке на кресте.
Около креста стоит букет искусственных роз, вокруг установлена ограда.
"Каждый год на годовщину гибели на этом месте собирались его сослуживцы, приезжало много машин. Я так понимаю, он был достаточно известный и влиятельный. Пели украинские патриотические песни, поднимали тосты. Но все местные прекрасно знали, что военный погиб в аварии - пьяным сел за руль и не справился с управлением", - рассказал РИА Новости Гречишкин.
Он напомнил, что в октябре 2014 года в этом районе уже не велось никаких боевых действий - район был глубоко в тылу под контролем украинских силовиков. "А вот выпивали из них многие, под этим делом творили бесчинства", - рассказал глава села.
По его словам, однажды его с женой и дочерью остановили на блокпосту неадекватные военные, которые сами не могли объяснить, чего они хотят. "Они были очень странные, как будто накуренные - сами не знали, что им нужно. Останавливали всех подряд. Я очень испугался за семью", - рассказал Гречишкин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 09:16Специальная военная операция на Украине
Посол ЛНР заявил о планах ВСУ покинуть Северодонецк, прикрываясь населением
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала