https://ria.ru/20220531/ukraina-1792099634.html

Разбившемуся в "пьяном" ДТП боевику поставили знак "Погиб за Украину"

Разбившемуся в "пьяном" ДТП боевику поставили знак "Погиб за Украину" - РИА Новости, 31.05.2022

Разбившемуся в "пьяном" ДТП боевику поставили знак "Погиб за Украину"

Разбившемуся в ДТП украинскому боевику Дмитро Киту на месте гибели поставили памятный крест с надписью "Погиб за Украину", рассказал РИА Новости местный житель, РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T16:56

2022-05-31T16:56

2022-05-31T16:56

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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КАПИТАНОВО (ЛНР), 31 мая - РИА Новости. Разбившемуся в ДТП украинскому боевику Дмитро Киту на месте гибели поставили памятный крест с надписью "Погиб за Украину", рассказал РИА Новости местный житель, начальник отдела жизнеобеспечения сел Гречишкино и Муратово Павел Гречишкин, назначенный властями Луганской народной республики.При освобождении пригородов Северодонецка бойцы Народной милиции ЛНР на трассе между сёлами Гречишкино и Капитаново обнаружили памятный крест."Тут погиб Кит Дмитро Дмитрович. 15 октября 2014 года. За Украину!" - гласит надпись на украинском языке на кресте.Около креста стоит букет искусственных роз, вокруг установлена ограда."Каждый год на годовщину гибели на этом месте собирались его сослуживцы, приезжало много машин. Я так понимаю, он был достаточно известный и влиятельный. Пели украинские патриотические песни, поднимали тосты. Но все местные прекрасно знали, что военный погиб в аварии - пьяным сел за руль и не справился с управлением", - рассказал РИА Новости Гречишкин.Он напомнил, что в октябре 2014 года в этом районе уже не велось никаких боевых действий - район был глубоко в тылу под контролем украинских силовиков. "А вот выпивали из них многие, под этим делом творили бесчинства", - рассказал глава села.По его словам, однажды его с женой и дочерью остановили на блокпосту неадекватные военные, которые сами не могли объяснить, чего они хотят. "Они были очень странные, как будто накуренные - сами не знали, что им нужно. Останавливали всех подряд. Я очень испугался за семью", - рассказал Гречишкин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220531/azovstal-1791959795.html

https://ria.ru/20220531/severodonetsk-1791924759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, луганская народная республика, россия