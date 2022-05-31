12:00 31.05.2022 (обновлено: 17:20 31.05.2022)
Премьер Латвии пожаловался на коллег по ЕС из-за их позиции по Украине
Премьер Латвии Кариньш: европейские политики напрасно желают мира на Украине любой ценой
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во время саммита ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во время саммита ЕС в Брюсселе
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Премьер Латвии Кришьянис Кариньш пожаловался на европейских политиков, которые желают мира на Украине любой ценой.
"Трудность в том, что у некоторых из моих коллег есть ложное убеждение... мир любой ценой. А мир любой ценой - это то, что мы сделали за 20 лет с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным. И мир любой ценой означает, что Путин выигрывает. Мы в итоге проигрываем", - заявил премьер в интервью изданию Politico. Он утверждает, что в интересах европейских стран, чтобы Россия "проиграла".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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