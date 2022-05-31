СК оценит действия украинских силовиков, размещающих оружие в школах
СК России даст правовую оценку действиям украинских силовиков, размещающих оружие в школах
© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям украинской армии и националистов, размещающих вооружение в школах и удерживающих мирных жителей в подвалах, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следственный комитет России даст правовую оценку очередным фактам преступных действий ВФУ по отношению к мирному населению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне МО РФ сообщило, что в харьковской школе украинские силовики оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, где разместили артиллерию и РСЗО. Подчеркивалось, что местных жителей удерживают в подвальных помещениях, подходы к зданиям заминированы.
Кроме того, в поселке Боровское (ЛНР) в жилых домах боевики запрещенного в РФ "Правого сектора"* оборудовали огневые позиции и снайперские точки. Подчеркивается, что мирным жителям запрещено покидать дома, а попытки эвакуироваться жестко пресекаются.
В Краматорске (ДНР) на территории школы-интерната неонацистами и иностранными наемниками размещено тяжелое вооружение, а в здании оборудованы опорный пункт и склад боеприпасов. Также в Авдеевке (ДНР) на первых этажах жилых домов, в школе и корпусах противотуберкулезного диспансера размещены украинские силовики, а в подвалах удерживаются мирные граждане.
Кроме того, в Харьковской области боевики нацподразделения "Кракен", сформированного преимущественно из радикалов и освобожденных преступников, проводят карательные рейды.
"Так называемые "эскадроны смерти" по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении. О судьбах десятков задержанных до настоящего времени ничего неизвестно", - подчеркивается в сообщении.
* Запрещенная в России террористическая организация