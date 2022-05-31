https://ria.ru/20220531/ukraina-1791952506.html

СК оценит действия украинских силовиков, размещающих оружие в школах

СК оценит действия украинских силовиков, размещающих оружие в школах - РИА Новости, 31.05.2022

СК оценит действия украинских силовиков, размещающих оружие в школах

Следственный комитет России даст правовую оценку действиям украинской армии и националистов, размещающих вооружение в школах и удерживающих мирных жителей в... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T11:05

2022-05-31T11:05

2022-05-31T11:05

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

служба безопасности украины

в мире

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям украинской армии и националистов, размещающих вооружение в школах и удерживающих мирных жителей в подвалах, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следственный комитет России даст правовую оценку очередным фактам преступных действий ВФУ по отношению к мирному населению", - говорится в сообщении.Отмечается, что накануне МО РФ сообщило, что в харьковской школе украинские силовики оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, где разместили артиллерию и РСЗО. Подчеркивалось, что местных жителей удерживают в подвальных помещениях, подходы к зданиям заминированы.Кроме того, в поселке Боровское (ЛНР) в жилых домах боевики запрещенного в РФ "Правого сектора"* оборудовали огневые позиции и снайперские точки. Подчеркивается, что мирным жителям запрещено покидать дома, а попытки эвакуироваться жестко пресекаются.В Краматорске (ДНР) на территории школы-интерната неонацистами и иностранными наемниками размещено тяжелое вооружение, а в здании оборудованы опорный пункт и склад боеприпасов. Также в Авдеевке (ДНР) на первых этажах жилых домов, в школе и корпусах противотуберкулезного диспансера размещены украинские силовики, а в подвалах удерживаются мирные граждане.Кроме того, в Харьковской области боевики нацподразделения "Кракен", сформированного преимущественно из радикалов и освобожденных преступников, проводят карательные рейды."Так называемые "эскадроны смерти" по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении. О судьбах десятков задержанных до настоящего времени ничего неизвестно", - подчеркивается в сообщении.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220527/bezhenka-1791165549.html

https://ria.ru/20220517/natsbaty-1788941008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, служба безопасности украины, в мире, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)