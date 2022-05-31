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СК оценит действия украинских силовиков, размещающих оружие в школах - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/ukraina-1791952506.html
СК оценит действия украинских силовиков, размещающих оружие в школах
СК оценит действия украинских силовиков, размещающих оружие в школах - РИА Новости, 31.05.2022
СК оценит действия украинских силовиков, размещающих оружие в школах
Следственный комитет России даст правовую оценку действиям украинской армии и националистов, размещающих вооружение в школах и удерживающих мирных жителей в... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:05
2022-05-31T11:05
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
служба безопасности украины
в мире
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям украинской армии и националистов, размещающих вооружение в школах и удерживающих мирных жителей в подвалах, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следственный комитет России даст правовую оценку очередным фактам преступных действий ВФУ по отношению к мирному населению", - говорится в сообщении.Отмечается, что накануне МО РФ сообщило, что в харьковской школе украинские силовики оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, где разместили артиллерию и РСЗО. Подчеркивалось, что местных жителей удерживают в подвальных помещениях, подходы к зданиям заминированы.Кроме того, в поселке Боровское (ЛНР) в жилых домах боевики запрещенного в РФ "Правого сектора"* оборудовали огневые позиции и снайперские точки. Подчеркивается, что мирным жителям запрещено покидать дома, а попытки эвакуироваться жестко пресекаются.В Краматорске (ДНР) на территории школы-интерната неонацистами и иностранными наемниками размещено тяжелое вооружение, а в здании оборудованы опорный пункт и склад боеприпасов. Также в Авдеевке (ДНР) на первых этажах жилых домов, в школе и корпусах противотуберкулезного диспансера размещены украинские силовики, а в подвалах удерживаются мирные граждане.Кроме того, в Харьковской области боевики нацподразделения "Кракен", сформированного преимущественно из радикалов и освобожденных преступников, проводят карательные рейды."Так называемые "эскадроны смерти" по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении. О судьбах десятков задержанных до настоящего времени ничего неизвестно", - подчеркивается в сообщении.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220527/bezhenka-1791165549.html
https://ria.ru/20220517/natsbaty-1788941008.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, служба безопасности украины, в мире, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
11:05 31.05.2022
 
СК оценит действия украинских силовиков, размещающих оружие в школах

СК России даст правовую оценку действиям украинских силовиков, размещающих оружие в школах

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям украинской армии и националистов, размещающих вооружение в школах и удерживающих мирных жителей в подвалах, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следственный комитет России даст правовую оценку очередным фактам преступных действий ВФУ по отношению к мирному населению", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что накануне МО РФ сообщило, что в харьковской школе украинские силовики оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, где разместили артиллерию и РСЗО. Подчеркивалось, что местных жителей удерживают в подвальных помещениях, подходы к зданиям заминированы.
Кроме того, в поселке Боровское (ЛНР) в жилых домах боевики запрещенного в РФ "Правого сектора"* оборудовали огневые позиции и снайперские точки. Подчеркивается, что мирным жителям запрещено покидать дома, а попытки эвакуироваться жестко пресекаются.
В Краматорске (ДНР) на территории школы-интерната неонацистами и иностранными наемниками размещено тяжелое вооружение, а в здании оборудованы опорный пункт и склад боеприпасов. Также в Авдеевке (ДНР) на первых этажах жилых домов, в школе и корпусах противотуберкулезного диспансера размещены украинские силовики, а в подвалах удерживаются мирные граждане.
Кроме того, в Харьковской области боевики нацподразделения "Кракен", сформированного преимущественно из радикалов и освобожденных преступников, проводят карательные рейды.
"Так называемые "эскадроны смерти" по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении. О судьбах десятков задержанных до настоящего времени ничего неизвестно", - подчеркивается в сообщении.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныВ миреВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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