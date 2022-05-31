Глава Удмуртии рассказал Путину об успехах в импортозамещении
Глава Удмуртии Бречалов рассказал президенту Путину об успехах в импортозамещении
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов . Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Промышленность Удмуртии успешно работает в условиях санкций, создавая проекты импортозамещения, сообщил глава республики Александр Бречалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Наша промышленность успешно адаптируется к новым вызовам. Например, компания "Ника-Петротэк" в Камбарке локализовала производство присадок для транспортировки нефти. Это совместный проект с "Транснефтью". Ещё вчера мы покупали эту продукцию в Великобритании. Ижевский механический завод способен изготавливать три тысячи электрокардиостимуляторов, а Сарапульский электрогенераторный завод 17 мая запустил производство двигателей для трамваев. Это всё – примеры импортозамещения", - сказал Бречалов, чьи слова приводятся в стенограмме встречи на сайте Кремля.
Он напомнил, что в Удмуртии работают 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса. По данным Бречалова, по итогам 2021 года доля продукции гражданского и двойного назначения составила 26%, объём производства – 31 миллиард рублей с темпом роста 111%.
"В этом году наши заводы готовы реализовать десять крупных проектов с общим объёмом инвестиций почти семь миллиардов рублей и примерно 1,5 тысячи новых рабочих мест", - добавил глава Удмуртии.
Кроме того, Бречалов рассказал, что значительно вырос экспорт предприятий малого бизнеса, но в этом году идет активное переключение на внутренний рынок. Он показал президенту новую продукцию местных предпринимателей. "Это рапсовое масло сделано в Удмуртии, производство находится в Сарапуле. К слову, импорт этого продукта в Россию составляет 120 тысяч тонн в год. Теперь небольшое предприятие из Удмуртии будет производить порядка шести тысяч тонн в год", - пояснил Бречалов.