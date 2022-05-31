https://ria.ru/20220531/udmurtiya-1791990603.html

Глава Удмуртии рассказал Путину об успехах в импортозамещении

Глава Удмуртии рассказал Путину об успехах в импортозамещении - РИА Новости, 31.05.2022

Глава Удмуртии рассказал Путину об успехах в импортозамещении

Промышленность Удмуртии успешно работает в условиях санкций, создавая проекты импортозамещения, сообщил глава республики Александр Бречалов на встрече с... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:36

2022-05-31T12:36

2022-05-31T12:36

экономика

россия

камбарка

великобритания

транснефть

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

владимир путин

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Промышленность Удмуртии успешно работает в условиях санкций, создавая проекты импортозамещения, сообщил глава республики Александр Бречалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Наша промышленность успешно адаптируется к новым вызовам. Например, компания "Ника-Петротэк" в Камбарке локализовала производство присадок для транспортировки нефти. Это совместный проект с "Транснефтью". Ещё вчера мы покупали эту продукцию в Великобритании. Ижевский механический завод способен изготавливать три тысячи электрокардиостимуляторов, а Сарапульский электрогенераторный завод 17 мая запустил производство двигателей для трамваев. Это всё – примеры импортозамещения", - сказал Бречалов, чьи слова приводятся в стенограмме встречи на сайте Кремля.Он напомнил, что в Удмуртии работают 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса. По данным Бречалова, по итогам 2021 года доля продукции гражданского и двойного назначения составила 26%, объём производства – 31 миллиард рублей с темпом роста 111%."В этом году наши заводы готовы реализовать десять крупных проектов с общим объёмом инвестиций почти семь миллиардов рублей и примерно 1,5 тысячи новых рабочих мест", - добавил глава Удмуртии.Кроме того, Бречалов рассказал, что значительно вырос экспорт предприятий малого бизнеса, но в этом году идет активное переключение на внутренний рынок. Он показал президенту новую продукцию местных предпринимателей. "Это рапсовое масло сделано в Удмуртии, производство находится в Сарапуле. К слову, импорт этого продукта в Россию составляет 120 тысяч тонн в год. Теперь небольшое предприятие из Удмуртии будет производить порядка шести тысяч тонн в год", - пояснил Бречалов.

https://ria.ru/20220531/udmurtiya-1791967186.html

https://ria.ru/20220527/eksport-1791299334.html

россия

камбарка

великобритания

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, камбарка, великобритания, транснефть, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, владимир путин