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Глава Удмуртии рассказал Путину об успехах в импортозамещении - РИА Новости, 31.05.2022
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Глава Удмуртии рассказал Путину об успехах в импортозамещении
Глава Удмуртии рассказал Путину об успехах в импортозамещении - РИА Новости, 31.05.2022
Глава Удмуртии рассказал Путину об успехах в импортозамещении
Промышленность Удмуртии успешно работает в условиях санкций, создавая проекты импортозамещения, сообщил глава республики Александр Бречалов на встрече с... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:36
2022-05-31T12:36
экономика
россия
камбарка
великобритания
транснефть
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
владимир путин
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Промышленность Удмуртии успешно работает в условиях санкций, создавая проекты импортозамещения, сообщил глава республики Александр Бречалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Наша промышленность успешно адаптируется к новым вызовам. Например, компания "Ника-Петротэк" в Камбарке локализовала производство присадок для транспортировки нефти. Это совместный проект с "Транснефтью". Ещё вчера мы покупали эту продукцию в Великобритании. Ижевский механический завод способен изготавливать три тысячи электрокардиостимуляторов, а Сарапульский электрогенераторный завод 17 мая запустил производство двигателей для трамваев. Это всё – примеры импортозамещения", - сказал Бречалов, чьи слова приводятся в стенограмме встречи на сайте Кремля.Он напомнил, что в Удмуртии работают 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса. По данным Бречалова, по итогам 2021 года доля продукции гражданского и двойного назначения составила 26%, объём производства – 31 миллиард рублей с темпом роста 111%."В этом году наши заводы готовы реализовать десять крупных проектов с общим объёмом инвестиций почти семь миллиардов рублей и примерно 1,5 тысячи новых рабочих мест", - добавил глава Удмуртии.Кроме того, Бречалов рассказал, что значительно вырос экспорт предприятий малого бизнеса, но в этом году идет активное переключение на внутренний рынок. Он показал президенту новую продукцию местных предпринимателей. "Это рапсовое масло сделано в Удмуртии, производство находится в Сарапуле. К слову, импорт этого продукта в Россию составляет 120 тысяч тонн в год. Теперь небольшое предприятие из Удмуртии будет производить порядка шести тысяч тонн в год", - пояснил Бречалов.
https://ria.ru/20220531/udmurtiya-1791967186.html
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россия
камбарка
великобритания
удмуртская республика (удмуртия)
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экономика, россия, камбарка, великобритания, транснефть, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, владимир путин
12:36 31.05.2022
 
Глава Удмуртии рассказал Путину об успехах в импортозамещении

Глава Удмуртии Бречалов рассказал президенту Путину об успехах в импортозамещении

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Промышленность Удмуртии успешно работает в условиях санкций, создавая проекты импортозамещения, сообщил глава республики Александр Бречалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Наша промышленность успешно адаптируется к новым вызовам. Например, компания "Ника-Петротэк" в Камбарке локализовала производство присадок для транспортировки нефти. Это совместный проект с "Транснефтью". Ещё вчера мы покупали эту продукцию в Великобритании. Ижевский механический завод способен изготавливать три тысячи электрокардиостимуляторов, а Сарапульский электрогенераторный завод 17 мая запустил производство двигателей для трамваев. Это всё – примеры импортозамещения", - сказал Бречалов, чьи слова приводятся в стенограмме встречи на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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Он напомнил, что в Удмуртии работают 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса. По данным Бречалова, по итогам 2021 года доля продукции гражданского и двойного назначения составила 26%, объём производства – 31 миллиард рублей с темпом роста 111%.
"В этом году наши заводы готовы реализовать десять крупных проектов с общим объёмом инвестиций почти семь миллиардов рублей и примерно 1,5 тысячи новых рабочих мест", - добавил глава Удмуртии.
Кроме того, Бречалов рассказал, что значительно вырос экспорт предприятий малого бизнеса, но в этом году идет активное переключение на внутренний рынок. Он показал президенту новую продукцию местных предпринимателей. "Это рапсовое масло сделано в Удмуртии, производство находится в Сарапуле. К слову, импорт этого продукта в Россию составляет 120 тысяч тонн в год. Теперь небольшое предприятие из Удмуртии будет производить порядка шести тысяч тонн в год", - пояснил Бречалов.
Овощи - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 19:34Удмуртская Республика
Удмуртия нарастила экспорт сельхозпродукции до шести миллионов долларов
 
ЭкономикаРоссияКамбаркаВеликобританияТранснефтьУдмуртская Республика (Удмуртия)Александр БречаловВладимир Путин
 
 
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