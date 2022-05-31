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Глава Удмуртии пообещал Путину в случае его поддержки участвовать в выборах - РИА Новости, 31.05.2022
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Глава Удмуртии пообещал Путину в случае его поддержки участвовать в выборах
Глава Удмуртии пообещал Путину в случае его поддержки участвовать в выборах - РИА Новости, 31.05.2022
Глава Удмуртии пообещал Путину в случае его поддержки участвовать в выборах
Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что готов продолжить работу в республике и выдвинуть свою... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:37
2022-05-31T11:37
политика
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
владимир путин
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что готов продолжить работу в республике и выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы региона."Удмуртия, безусловно, меняется благодаря вашей поддержке, поддержке правительства Российской Федерации, инициативе наших жителей. У нас много планов на ближайшие годы. Я готов и хочу работать дальше. Если вы поддержите, то я хотел бы продолжить работу в республике и выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы Удмуртской республики", - сказал Бречалов, слова которого приводятся в стенограмме на сайте Кремля.
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политика, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, владимир путин
11:37 31.05.2022
 
Глава Удмуртии пообещал Путину в случае его поддержки участвовать в выборах

Глава Удмуртии Бречалов пообещал Путину в случае поддержки участвовать в выборах

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что готов продолжить работу в республике и выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы региона.
"Удмуртия, безусловно, меняется благодаря вашей поддержке, поддержке правительства Российской Федерации, инициативе наших жителей. У нас много планов на ближайшие годы. Я готов и хочу работать дальше. Если вы поддержите, то я хотел бы продолжить работу в республике и выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы Удмуртской республики", - сказал Бречалов, слова которого приводятся в стенограмме на сайте Кремля.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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