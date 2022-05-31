https://ria.ru/20220531/udmurtiya-1791967186.html

Глава Удмуртии пообещал Путину в случае его поддержки участвовать в выборах

Глава Удмуртии пообещал Путину в случае его поддержки участвовать в выборах - РИА Новости, 31.05.2022

Глава Удмуртии пообещал Путину в случае его поддержки участвовать в выборах

Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что готов продолжить работу в республике и выдвинуть свою... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T11:37

2022-05-31T11:37

2022-05-31T11:37

политика

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

владимир путин

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что готов продолжить работу в республике и выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы региона."Удмуртия, безусловно, меняется благодаря вашей поддержке, поддержке правительства Российской Федерации, инициативе наших жителей. У нас много планов на ближайшие годы. Я готов и хочу работать дальше. Если вы поддержите, то я хотел бы продолжить работу в республике и выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы Удмуртской республики", - сказал Бречалов, слова которого приводятся в стенограмме на сайте Кремля.

https://ria.ru/20220523/udmurtiya-1790175616.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, владимир путин