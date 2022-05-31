https://ria.ru/20220531/ubiystvo-1792030204.html

Жительницу Тверской области заподозрили в убийстве маленькой дочери

Жительницу Тверской области заподозрили в убийстве маленькой дочери - РИА Новости, 31.05.2022

Жительницу Тверской области заподозрили в убийстве маленькой дочери

Жительницу поселка Калашниково Тверской области подозревают в убийстве своей маленькой дочери, которая плакала ночью, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T14:11

2022-05-31T14:11

2022-05-31T14:11

происшествия

россия

тверская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 31 мая - РИА Новости. Жительницу поселка Калашниково Тверской области подозревают в убийстве своей маленькой дочери, которая плакала ночью, сообщает региональное следственное управление СК РФ."По версии следствия, 30 мая текущего года в ночное время женщина, находясь в квартире дома, расположенного в поселке городского типа Калашниково, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, вызванных громким плачем ребенка, подошла к детской кровати, в которой лежала ее дочь 2022 года рождения, подняла ее и ударила головой о борт детской кровати, после чего не менее одного раза ударила кулаком в область спины ребенка. От полученных травм малолетняя девочка скончалась", - говорится в сообщении.Уточняется, что возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Подозреваемая допрошена, в ее отношении назначена амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. В ближайшее время следователем будет внесено ходатайство об избрании ей меры пресечения, связанной с изоляцией от общества, и предъявлено обвинение.Также следователем в ходе предварительного расследования будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, добавляет СУСК.

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

россия

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, тверская область, следственный комитет россии (ск рф)