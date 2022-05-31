Жительницу Тверской области заподозрили в убийстве маленькой дочери
Жительницу Тверской области заподозрили в убийстве маленькой дочери из-за плача
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 31 мая - РИА Новости. Жительницу поселка Калашниково Тверской области подозревают в убийстве своей маленькой дочери, которая плакала ночью, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"По версии следствия, 30 мая текущего года в ночное время женщина, находясь в квартире дома, расположенного в поселке городского типа Калашниково, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, вызванных громким плачем ребенка, подошла к детской кровати, в которой лежала ее дочь 2022 года рождения, подняла ее и ударила головой о борт детской кровати, после чего не менее одного раза ударила кулаком в область спины ребенка. От полученных травм малолетняя девочка скончалась", - говорится в сообщении.
Уточняется, что возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Подозреваемая допрошена, в ее отношении назначена амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. В ближайшее время следователем будет внесено ходатайство об избрании ей меры пресечения, связанной с изоляцией от общества, и предъявлено обвинение.
Также следователем в ходе предварительного расследования будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, добавляет СУСК.
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