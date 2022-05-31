Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Тверской области заподозрили в убийстве маленькой дочери - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/ubiystvo-1792030204.html
Жительницу Тверской области заподозрили в убийстве маленькой дочери
Жительницу Тверской области заподозрили в убийстве маленькой дочери - РИА Новости, 31.05.2022
Жительницу Тверской области заподозрили в убийстве маленькой дочери
Жительницу поселка Калашниково Тверской области подозревают в убийстве своей маленькой дочери, которая плакала ночью, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:11
2022-05-31T14:11
происшествия
россия
тверская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_0:9:3255:1840_1920x0_80_0_0_8fa9bf99056d26f20cfa2c8cd2aea72c.jpg
РЯЗАНЬ, 31 мая - РИА Новости. Жительницу поселка Калашниково Тверской области подозревают в убийстве своей маленькой дочери, которая плакала ночью, сообщает региональное следственное управление СК РФ."По версии следствия, 30 мая текущего года в ночное время женщина, находясь в квартире дома, расположенного в поселке городского типа Калашниково, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, вызванных громким плачем ребенка, подошла к детской кровати, в которой лежала ее дочь 2022 года рождения, подняла ее и ударила головой о борт детской кровати, после чего не менее одного раза ударила кулаком в область спины ребенка. От полученных травм малолетняя девочка скончалась", - говорится в сообщении.Уточняется, что возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Подозреваемая допрошена, в ее отношении назначена амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. В ближайшее время следователем будет внесено ходатайство об избрании ей меры пресечения, связанной с изоляцией от общества, и предъявлено обвинение.Также следователем в ходе предварительного расследования будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, добавляет СУСК.
https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html
россия
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_524:0:3255:2048_1920x0_80_0_0_4cb060c1a31a37677b114df2f3f597e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, тверская область, следственный комитет россии (ск рф)
14:11 31.05.2022
 
Жительницу Тверской области заподозрили в убийстве маленькой дочери

Жительницу Тверской области заподозрили в убийстве маленькой дочери из-за плача

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 31 мая - РИА Новости. Жительницу поселка Калашниково Тверской области подозревают в убийстве своей маленькой дочери, которая плакала ночью, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"По версии следствия, 30 мая текущего года в ночное время женщина, находясь в квартире дома, расположенного в поселке городского типа Калашниково, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, вызванных громким плачем ребенка, подошла к детской кровати, в которой лежала ее дочь 2022 года рождения, подняла ее и ударила головой о борт детской кровати, после чего не менее одного раза ударила кулаком в область спины ребенка. От полученных травм малолетняя девочка скончалась", - говорится в сообщении.
Уточняется, что возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Подозреваемая допрошена, в ее отношении назначена амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. В ближайшее время следователем будет внесено ходатайство об избрании ей меры пресечения, связанной с изоляцией от общества, и предъявлено обвинение.
Также следователем в ходе предварительного расследования будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, добавляет СУСК.
Мать с ребенком возле окна - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября 2021, 08:00
"Я ее ненавидела": что толкает женщин на убийство своих детей
 
ПроисшествияРоссияТверская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала