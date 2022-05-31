https://ria.ru/20220531/ubiystvo-1791954221.html

В Челябинской области завели дело после убийства матерью пятилетней дочери

В Челябинской области завели дело после убийства матерью пятилетней дочери - РИА Новости, 31.05.2022

В Челябинской области завели дело после убийства матерью пятилетней дочери

Уголовное дело возбудили на жительницу Саткинского района Челябинской области по факту убийства ее 5-летней дочери, сообщил РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T11:09

2022-05-31T11:09

2022-05-31T11:09

происшествия

саткинский район

россия

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбудили на жительницу Саткинского района Челябинской области по факту убийства ее 5-летней дочери, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону по связям со СМИ Владимир Шишков.Он уточнил, что в Саткинском районе мать подозревается в убийстве дочери, которой она нанесла несколько ножевых ранений после бытовой ссоры."Возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", - сказал собеседник агентства. Решается вопрос о предъявлении женщине обвинения и избрании меры пресечения, добавил он.В пресс-центре прокуратуры региона пояснили, что ведомством организована проверка по факту причинения жительницей Саткинского района смертельных травм своей дочери. "Прокуратурой будет проверено исполнение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностными лицами органов системы профилактики. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.Кроме того, прокуратурой поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного СУСК.Как сообщают местные СМИ, женщина страдает депрессией и головной болью из-за ранее полученной травмы, также у женщине есть старший ребенок. В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Саткинскому району, уточняется, что похороны ребенка пройдут 31 мая.

https://ria.ru/20220531/zaderzhanie-1791942417.html

https://ria.ru/20220531/ubiystvo-1791937175.html

саткинский район

россия

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, саткинский район, россия, челябинская область