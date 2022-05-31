https://ria.ru/20220531/ubiystvo-1791937175.html

Житель Омска получил срок за убийство жены, отказавшейся ему готовить

Житель Омска получил срок за убийство жены, отказавшейся ему готовить - РИА Новости, 31.05.2022

Житель Омска получил срок за убийство жены, отказавшейся ему готовить

Первомайский районный суд Омска приговорил к девяти годам колонии строгого режима мужчину, избивший жену до смерти, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:12

2022-05-31T10:12

2022-05-31T10:12

происшествия

омск

омская область

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ОМСК, 31 мая - РИА Новости. Первомайский районный суд Омска приговорил к девяти годам колонии строгого режима мужчину, избивший жену до смерти, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.Инцидент произошел 6 января 2022 года. 36-летний мужчина на протяжении всего дня избивал свою жену и нанес ей множество травм. Свои действия он объяснил тем, что женщина отказалась готовить еду для него и ребенка."Фигурант уголовного дела в течение дня 6 января 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения после длительного употребления спиртных напитков, в результате конфликта нанес своей супруге множество ударов руками и ногами в область головы, тела и конечностей, от которых последняя скончалась в медицинском учреждении", - пояснили в пресс-службе.В суде мужчина признался, что избивал свою супругу. Он признан виновным в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть". "Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - добавили в ведомстве.Суд удовлетворил и гражданский иск матери погибшей женщины о компенсации морального вреда в миллион рублей. Также домашнему деспоту придется оплатить похороны супруги. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20220511/pokushenie-1787948154.html

https://ria.ru/20220408/prestuplenie-1782335726.html

омск

омская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, омск, омская область