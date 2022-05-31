https://ria.ru/20220531/turtsiya-1792084127.html

Мины мешают выводу судов с зерном из украинских портов, заявил Чавушоглу

Мины мешают выводу судов с зерном из украинских портов, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 31.05.2022

Мины мешают выводу судов с зерном из украинских портов, заявил Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что мины, установленные Киевом, препятствуют выводу судов с зерном из украинских портов, идет поиск механизма для... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T16:22

2022-05-31T16:22

2022-05-31T16:31

в мире

турция

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что мины, установленные Киевом, препятствуют выводу судов с зерном из украинских портов, идет поиск механизма для решения проблемы."Одной из проблем по безопасному выводу судов с зерном являются мины в море, установленные Украиной в Одесской области. Другая причина – возможность доставки российской продукции на рынки. В шестом пакете санкций имеется вопрос страховки. Россия не может застраховать суда, которые будут перевозить продукцию. Корабли не могут получить сервис в других портах. Россия хочет снятия этих ограничений. Нужен коридор и очистка от мин этого коридора. Украинская сторона говорит, что может очистить за 15 дней. Но Украина не хочет прохода военных кораблей России через Одесский порт. А Россия не хочет, чтобы этот коридор использовался для снабжения Украины вооружением. Нужен механизм. Вчера и (президент России Владимир - ред.) Путин, и (Владимир - ред.) Зеленский заявили, что готовы работать над этим", - заявил Чавушоглу ходе беседы с редакторами в агентстве "Анадолу".

https://ria.ru/20220531/ucheniya-1792057266.html

турция

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, мевлют чавушоглу