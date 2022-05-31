Рейтинг@Mail.ru
Анкара намерена придерживаться принципиальной позиции по санкциям - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/turtsiya-1792064699.html
Анкара намерена придерживаться принципиальной позиции по санкциям
Анкара намерена придерживаться принципиальной позиции по санкциям - РИА Новости, 31.05.2022
Анкара намерена придерживаться принципиальной позиции по санкциям
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что у Запада и у международного сообщества есть вопросы по неподключению Турции к санкциям против России, но Анкара... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:46
2022-05-31T16:02
в мире
турция
россия
мевлют чавушоглу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150121/17/1501211782_0:84:2200:1322_1920x0_80_0_0_3d3411e5af3e30dcc54605bd6d58c4dc.jpg
АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что у Запада и у международного сообщества есть вопросы по неподключению Турции к санкциям против России, но Анкара намерена придерживаться принципиальной позиции.Ранее Чавушоглу заявил, что Турция не присоединится к санкциям против России и не позволит реализацию какого-либо антисанкционного канала через Анкару."Мы ведем принципиальную прозрачную политику. Да, есть ожидания, есть вопросы. Есть те, кто не принимает, но уважает нашу позицию на международной арене. Мы будем придерживаться нашей принципиальной объективной политики до конца", - заявил Чавушоглу в беседе с редакторами в агентстве "Анадолу".
https://ria.ru/20220531/urok-1791878036.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150121/17/1501211782_163:0:2038:1406_1920x0_80_0_0_ef7d7b5451792b07faeacec710482cf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, мевлют чавушоглу
15:46 31.05.2022 (обновлено: 16:02 31.05.2022)
 
Анкара намерена придерживаться принципиальной позиции по санкциям

Чавушоглу назвал неприсоединение к санкциям против России принципиальной позицией Турции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что у Запада и у международного сообщества есть вопросы по неподключению Турции к санкциям против России, но Анкара намерена придерживаться принципиальной позиции.
Ранее Чавушоглу заявил, что Турция не присоединится к санкциям против России и не позволит реализацию какого-либо антисанкционного канала через Анкару.
"Мы ведем принципиальную прозрачную политику. Да, есть ожидания, есть вопросы. Есть те, кто не принимает, но уважает нашу позицию на международной арене. Мы будем придерживаться нашей принципиальной объективной политики до конца", - заявил Чавушоглу в беседе с редакторами в агентстве "Анадолу".
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 08:00
Российский урок: мир больше не верит Западу
 
В миреТурцияРоссияМевлют Чавушоглу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала