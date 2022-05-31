https://ria.ru/20220531/turtsiya-1792064699.html
Анкара намерена придерживаться принципиальной позиции по санкциям
Анкара намерена придерживаться принципиальной позиции по санкциям - РИА Новости, 31.05.2022
Анкара намерена придерживаться принципиальной позиции по санкциям
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что у Запада и у международного сообщества есть вопросы по неподключению Турции к санкциям против России, но Анкара... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:46
2022-05-31T15:46
2022-05-31T16:02
в мире
турция
россия
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что у Запада и у международного сообщества есть вопросы по неподключению Турции к санкциям против России, но Анкара намерена придерживаться принципиальной позиции.Ранее Чавушоглу заявил, что Турция не присоединится к санкциям против России и не позволит реализацию какого-либо антисанкционного канала через Анкару."Мы ведем принципиальную прозрачную политику. Да, есть ожидания, есть вопросы. Есть те, кто не принимает, но уважает нашу позицию на международной арене. Мы будем придерживаться нашей принципиальной объективной политики до конца", - заявил Чавушоглу в беседе с редакторами в агентстве "Анадолу".
https://ria.ru/20220531/urok-1791878036.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция, россия, мевлют чавушоглу
15:46 31.05.2022 (обновлено: 16:02 31.05.2022)
Анкара намерена придерживаться принципиальной позиции по санкциям
Чавушоглу назвал неприсоединение к санкциям против России принципиальной позицией Турции