https://ria.ru/20220531/turtsiya-1792031214.html

В Турции попал в аварию автобус с российскими туристами

В Турции попал в аварию автобус с российскими туристами - РИА Новости, 31.05.2022

В Турции попал в аварию автобус с российскими туристами

В Турции, в провинции Анталья, автобус с российскими туристами попал в аварию, сообщает DHA.Водитель экскурсионного автобуса, перевозившего 13 российских... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T14:51

2022-05-31T14:51

2022-05-31T17:13

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Турции, в провинции Анталья, автобус с российскими туристами попал в аварию, сообщает DHA.Водитель экскурсионного автобуса, перевозившего 13 российских туристов, потерял управление и врезался в дерево и опору линии электропередачи. В результате пострадали 11 отдыхающих и водитель.На место происшествия прибыли медики, полиция и пожарные.Пострадавшие, отдыхавшие в Кемере, в поселке Чамьюва, доставлены на машинах "скорой помощи" в государственные и частные больницы Кумлуджи и Финике.Некоторым помощь оказали на месте ДТП, их состояние не вызывает опасений.

https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, турция, туристы, дтп, кемер, новости - туризм