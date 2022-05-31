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В Турции попал в аварию автобус с российскими туристами - РИА Новости, 31.05.2022
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Туризм
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В Турции попал в аварию автобус с российскими туристами
В Турции попал в аварию автобус с российскими туристами - РИА Новости, 31.05.2022
В Турции попал в аварию автобус с российскими туристами
В Турции, в провинции Анталья, автобус с российскими туристами попал в аварию, сообщает DHA.Водитель экскурсионного автобуса, перевозившего 13 российских... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:51
2022-05-31T17:13
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турция
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дтп
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Турции, в провинции Анталья, автобус с российскими туристами попал в аварию, сообщает DHA.Водитель экскурсионного автобуса, перевозившего 13 российских туристов, потерял управление и врезался в дерево и опору линии электропередачи. В результате пострадали 11 отдыхающих и водитель.На место происшествия прибыли медики, полиция и пожарные.Пострадавшие, отдыхавшие в Кемере, в поселке Чамьюва, доставлены на машинах "скорой помощи" в государственные и частные больницы Кумлуджи и Финике.Некоторым помощь оказали на месте ДТП, их состояние не вызывает опасений.
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туризм, турция, туристы, дтп, кемер, новости - туризм
14:51 31.05.2022 (обновлено: 17:13 31.05.2022)
 
В Турции попал в аварию автобус с российскими туристами

В Турции в ДТП пострадали 11 российских туристов, отдыхавших в Кемере

CC0 / Mayya666 / KemerПляж в Кемере
Пляж в Кемере - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
CC0 / Mayya666 / Kemer
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Турции, в провинции Анталья, автобус с российскими туристами попал в аварию, сообщает DHA.

Водитель экскурсионного автобуса, перевозившего 13 российских туристов, потерял управление и врезался в дерево и опору линии электропередачи. В результате пострадали 11 отдыхающих и водитель.

На место происшествия прибыли медики, полиция и пожарные.

Пострадавшие, отдыхавшие в Кемере, в поселке Чамьюва, доставлены на машинах "скорой помощи" в государственные и частные больницы Кумлуджи и Финике.
Некоторым помощь оказали на месте ДТП, их состояние не вызывает опасений.
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