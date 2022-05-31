14:51 31.05.2022 (обновлено: 17:13 31.05.2022)
В Турции попал в аварию автобус с российскими туристами
В Турции в ДТП пострадали 11 российских туристов, отдыхавших в Кемере
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Турции, в провинции Анталья, автобус с российскими туристами попал в аварию, сообщает DHA.
Водитель экскурсионного автобуса, перевозившего 13 российских туристов, потерял управление и врезался в дерево и опору линии электропередачи. В результате пострадали 11 отдыхающих и водитель.
На место происшествия прибыли медики, полиция и пожарные.
Пострадавшие, отдыхавшие в Кемере, в поселке Чамьюва, доставлены на машинах "скорой помощи" в государственные и частные больницы Кумлуджи и Финике.
Водитель экскурсионного автобуса, перевозившего 13 российских туристов, потерял управление и врезался в дерево и опору линии электропередачи. В результате пострадали 11 отдыхающих и водитель.
На место происшествия прибыли медики, полиция и пожарные.
Пострадавшие, отдыхавшие в Кемере, в поселке Чамьюва, доставлены на машинах "скорой помощи" в государственные и частные больницы Кумлуджи и Финике.
Некоторым помощь оказали на месте ДТП, их состояние не вызывает опасений.
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