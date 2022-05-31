https://ria.ru/20220531/turtsiya-1791990748.html
В Турции еще один крупный банк начал принимать карты "Мир"
В Турции еще один крупный банк начал принимать карты "Мир" - РИА Новости, 31.05.2022
В Турции еще один крупный банк начал принимать карты "Мир"
В Турции к приему карт российской платежной системы "Мир" подключился четвертый крупный банк, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T16:16
2022-05-31T16:16
2022-05-31T16:16
туризм
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туризм
банки
карта "мир"
турция
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Турции к приему карт российской платежной системы "Мир" подключился четвертый крупный банк, сообщает АТОР.В конце мая к кредитным организациям Ziraat Bankası, Vakıfbank и Iş Bankası, уже принимающим карты "Мир", добавился DenizBank. Об этом рассказал один из его топ-менеджеров Айшенур Хикыркыран."Благодаря такой интеграции наши партнеры — торгово-сервисные предприятия – смогут с легкостью получать оплату от российских туристов", — пояснил он, отметив, что это поддерживает экономику страны.Сеть POS-терминалов DenizBank сейчас насчитывает порядка 200 устройств в розничных точках, банкоматная сеть тоже большая — 3,5 тысячи аппаратов.Сейчас DenizBank подключил к приему "Мира" практически все свои банкоматы, а вот терминалы — частично, поэтому где-то российские карты могут не принять. Еще идет обновление программного обеспечения каждого устройства.Кроме того, ряд банков, которые принимают "Мир" в Турции, вынуждены соблюдать санкционные ограничения в отношении отдельных кредитных организаций из РФ. Источник ассоциации в банковской сфере Турции отмечает, что в туристических регионах многие заинтересованы в приеме карт российской платежной системы. В течение летнего сезона возможно расширение сети "Мира" за счет еще нескольких банков. В магазинах, где стоят терминалы, принимающие карты "Мир", появятся специальные стикеры.
https://ria.ru/20220531/egipet-1791964007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, банки, карта "мир", турция, туристы, denizbank a.ş.
В Турции еще один крупный банк начал принимать карты "Мир"
В Турции карты платежной системы "Мир" начал принимать четвертый по счету банк, DenizBank
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
В Турции к приему карт российской платежной системы "Мир" подключился четвертый крупный банк, сообщает
АТОР.
В конце мая к кредитным организациям Ziraat Bankası, Vakıfbank и Iş Bankası, уже принимающим карты "Мир", добавился DenizBank. Об этом рассказал один из его топ-менеджеров Айшенур Хикыркыран.
"Благодаря такой интеграции наши партнеры — торгово-сервисные предприятия – смогут с легкостью получать оплату от российских туристов", — пояснил он, отметив, что это поддерживает экономику страны.
Сеть POS-терминалов DenizBank сейчас насчитывает порядка 200 устройств в розничных точках, банкоматная сеть тоже большая — 3,5 тысячи аппаратов.
Сейчас DenizBank подключил к приему "Мира" практически все свои банкоматы, а вот терминалы — частично, поэтому где-то российские карты могут не принять. Еще идет обновление программного обеспечения каждого устройства.
Кроме того, ряд банков, которые принимают "Мир" в Турции, вынуждены соблюдать санкционные ограничения в отношении отдельных кредитных организаций из РФ.
Источник ассоциации в банковской сфере Турции отмечает, что в туристических регионах многие заинтересованы в приеме карт российской платежной системы. В течение летнего сезона возможно расширение сети "Мира" за счет еще нескольких банков. В магазинах, где стоят терминалы, принимающие карты "Мир", появятся специальные стикеры.