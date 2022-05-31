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Анкара хочет обсудить с Москвой коридор безопасности в Черном море - РИА Новости, 31.05.2022
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Анкара хочет обсудить с Москвой коридор безопасности в Черном море
Анкара хочет обсудить с Москвой коридор безопасности в Черном море - РИА Новости, 31.05.2022
Анкара хочет обсудить с Москвой коридор безопасности в Черном море
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Москва обсудят в ходе визита Лаврова в Турцию открытие коридора безопасности в Черном море и вопрос... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:20
2022-05-31T11:33
в мире
турция
россия
мевлют чавушоглу
сергей лавров
черное море
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АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Москва обсудят в ходе визита Лаврова в Турцию открытие коридора безопасности в Черном море и вопрос транспортировки судов с зерном.Ранее Чавушоглу заявил, что Лаврова ждут с визитом в Турции 8 июня."Лавров прибудет в Турцию 8 июня, чтобы обсудить открытие коридора безопасности в Черном море, в том числе вопрос транспортировки судов с зерном", - сказал глава турецкого МИД, отвечая на вопросы редакторов в агентстве Anadolu.
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в мире, турция, россия, мевлют чавушоглу, сергей лавров, черное море
11:20 31.05.2022 (обновлено: 11:33 31.05.2022)
 
Анкара хочет обсудить с Москвой коридор безопасности в Черном море

Глава МИД Чавушоглу: Анкара хочет обсудить с Москвой коридор безопасности в Черном море

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Москва обсудят в ходе визита Лаврова в Турцию открытие коридора безопасности в Черном море и вопрос транспортировки судов с зерном.
Ранее Чавушоглу заявил, что Лаврова ждут с визитом в Турции 8 июня.
"Лавров прибудет в Турцию 8 июня, чтобы обсудить открытие коридора безопасности в Черном море, в том числе вопрос транспортировки судов с зерном", - сказал глава турецкого МИД, отвечая на вопросы редакторов в агентстве Anadolu.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 11:01
Чавушоглу заявил, что в Турции ждут визита Лаврова
 
В миреТурцияРоссияМевлют ЧавушоглуСергей ЛавровЧерное море
 
 
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