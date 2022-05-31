https://ria.ru/20220531/turtsiya-1791958029.html

Анкара хочет обсудить с Москвой коридор безопасности в Черном море

Анкара хочет обсудить с Москвой коридор безопасности в Черном море - РИА Новости, 31.05.2022

Анкара хочет обсудить с Москвой коридор безопасности в Черном море

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Москва обсудят в ходе визита Лаврова в Турцию открытие коридора безопасности в Черном море и вопрос... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T11:20

2022-05-31T11:20

2022-05-31T11:33

в мире

турция

россия

мевлют чавушоглу

сергей лавров

черное море

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АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Москва обсудят в ходе визита Лаврова в Турцию открытие коридора безопасности в Черном море и вопрос транспортировки судов с зерном.Ранее Чавушоглу заявил, что Лаврова ждут с визитом в Турции 8 июня."Лавров прибудет в Турцию 8 июня, чтобы обсудить открытие коридора безопасности в Черном море, в том числе вопрос транспортировки судов с зерном", - сказал глава турецкого МИД, отвечая на вопросы редакторов в агентстве Anadolu.

https://ria.ru/20220531/turtsiya-1791950726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, россия, мевлют чавушоглу, сергей лавров, черное море