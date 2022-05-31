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Чавушоглу заявил, что в Турции ждут визита Лаврова - РИА Новости, 31.05.2022
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Чавушоглу заявил, что в Турции ждут визита Лаврова
Чавушоглу заявил, что в Турции ждут визита Лаврова - РИА Новости, 31.05.2022
Чавушоглу заявил, что в Турции ждут визита Лаврова
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Анкаре ожидают с визитом 8 июня главу МИД России Сергея Лаврова. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:01
2022-05-31T11:06
в мире
турция
мевлют чавушоглу
россия
сергей лавров
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АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Анкаре ожидают с визитом 8 июня главу МИД России Сергея Лаврова."Лавров прибудет с визитом в Турцию 8 июня", - сообщил Чавушоглу.По его словам, главу российского внешнеполитического ведомства будет сопровождать и военная делегация, которая проведет обсуждения с соответствующими турецкими ведомствами.
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в мире, турция, мевлют чавушоглу, россия, сергей лавров
11:01 31.05.2022 (обновлено: 11:06 31.05.2022)
 
Чавушоглу заявил, что в Турции ждут визита Лаврова

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Анкара ждет визита Лаврова 8 июня

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Анкаре ожидают с визитом 8 июня главу МИД России Сергея Лаврова.
"Лавров прибудет с визитом в Турцию 8 июня", - сообщил Чавушоглу.
По его словам, главу российского внешнеполитического ведомства будет сопровождать и военная делегация, которая проведет обсуждения с соответствующими турецкими ведомствами.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 23:07Специальная военная операция на Украине
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В миреТурцияМевлют ЧавушоглуРоссияСергей Лавров
 
 
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