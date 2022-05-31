https://ria.ru/20220531/turtsiya-1791950726.html
Чавушоглу заявил, что в Турции ждут визита Лаврова
Чавушоглу заявил, что в Турции ждут визита Лаврова - РИА Новости, 31.05.2022
Чавушоглу заявил, что в Турции ждут визита Лаврова
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Анкаре ожидают с визитом 8 июня главу МИД России Сергея Лаврова. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:01
2022-05-31T11:01
2022-05-31T11:06
в мире
турция
мевлют чавушоглу
россия
сергей лавров
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АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Анкаре ожидают с визитом 8 июня главу МИД России Сергея Лаврова."Лавров прибудет с визитом в Турцию 8 июня", - сообщил Чавушоглу.По его словам, главу российского внешнеполитического ведомства будет сопровождать и военная делегация, которая проведет обсуждения с соответствующими турецкими ведомствами.
https://ria.ru/20220327/peregovory-1780374563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, мевлют чавушоглу, россия, сергей лавров
11:01 31.05.2022 (обновлено: 11:06 31.05.2022)
Чавушоглу заявил, что в Турции ждут визита Лаврова
Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Анкара ждет визита Лаврова 8 июня