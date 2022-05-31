https://ria.ru/20220531/turtsiya-1791949996.html

Турция приостановит механизм стратегического совета с Грецией

Турция приостановит механизм стратегического совета с Грецией - РИА Новости, 31.05.2022

Турция приостановит механизм стратегического совета с Грецией

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара приостанавливает механизм стратегического совета на высшем уровне с Грецией. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:57

2022-05-31T10:57

2022-05-31T10:57

в мире

турция

греция

анкара (провинция)

мевлют чавушоглу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_198b95bf542a3b2d9e611658fcb16fab.jpg

АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара приостанавливает механизм стратегического совета на высшем уровне с Грецией."Ранее глава нашего государства заявил, что отказывается от встречи с греческой стороной. Мы неоднократно предлагали провести заседание стратегического (совета) на высшем уровне, греческая сторона тянула с датой. Теперь мы готовим письменное заявление относительно того, что приостанавливаем механизм", - заявил Чавушоглу в интервью редакторам в агентстве "Анадолу".Афины и Анкара пытаются улучшить сложные отношения. Летом 2020 года Греция и Турция три раза находились на грани вооруженного конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческих вооруженных сил. Причиной стало то, что Турция начала сейсморазведку в районе Восточного Средиземноморья, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.

https://ria.ru/20220521/gretsiya-1789900677.html

турция

греция

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, греция, анкара (провинция), мевлют чавушоглу