https://ria.ru/20220531/turtsiya-1791949996.html
Турция приостановит механизм стратегического совета с Грецией
Турция приостановит механизм стратегического совета с Грецией - РИА Новости, 31.05.2022
Турция приостановит механизм стратегического совета с Грецией
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара приостанавливает механизм стратегического совета на высшем уровне с Грецией. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:57
2022-05-31T10:57
2022-05-31T10:57
в мире
турция
греция
анкара (провинция)
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара приостанавливает механизм стратегического совета на высшем уровне с Грецией."Ранее глава нашего государства заявил, что отказывается от встречи с греческой стороной. Мы неоднократно предлагали провести заседание стратегического (совета) на высшем уровне, греческая сторона тянула с датой. Теперь мы готовим письменное заявление относительно того, что приостанавливаем механизм", - заявил Чавушоглу в интервью редакторам в агентстве "Анадолу".Афины и Анкара пытаются улучшить сложные отношения. Летом 2020 года Греция и Турция три раза находились на грани вооруженного конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческих вооруженных сил. Причиной стало то, что Турция начала сейсморазведку в районе Восточного Средиземноморья, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.
https://ria.ru/20220521/gretsiya-1789900677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, греция, анкара (провинция), мевлют чавушоглу
Турция приостановит механизм стратегического совета с Грецией
Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара приостановит механизм стратегического совета с Грецией