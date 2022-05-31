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Турция приостановит механизм стратегического совета с Грецией - РИА Новости, 31.05.2022
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Турция приостановит механизм стратегического совета с Грецией
Турция приостановит механизм стратегического совета с Грецией - РИА Новости, 31.05.2022
Турция приостановит механизм стратегического совета с Грецией
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара приостанавливает механизм стратегического совета на высшем уровне с Грецией. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:57
2022-05-31T10:57
в мире
турция
греция
анкара (провинция)
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара приостанавливает механизм стратегического совета на высшем уровне с Грецией."Ранее глава нашего государства заявил, что отказывается от встречи с греческой стороной. Мы неоднократно предлагали провести заседание стратегического (совета) на высшем уровне, греческая сторона тянула с датой. Теперь мы готовим письменное заявление относительно того, что приостанавливаем механизм", - заявил Чавушоглу в интервью редакторам в агентстве "Анадолу".Афины и Анкара пытаются улучшить сложные отношения. Летом 2020 года Греция и Турция три раза находились на грани вооруженного конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческих вооруженных сил. Причиной стало то, что Турция начала сейсморазведку в районе Восточного Средиземноморья, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.
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турция
греция
анкара (провинция)
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в мире, турция, греция, анкара (провинция), мевлют чавушоглу
10:57 31.05.2022
 
Турция приостановит механизм стратегического совета с Грецией

Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара приостановит механизм стратегического совета с Грецией

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 31 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара приостанавливает механизм стратегического совета на высшем уровне с Грецией.
"Ранее глава нашего государства заявил, что отказывается от встречи с греческой стороной. Мы неоднократно предлагали провести заседание стратегического (совета) на высшем уровне, греческая сторона тянула с датой. Теперь мы готовим письменное заявление относительно того, что приостанавливаем механизм", - заявил Чавушоглу в интервью редакторам в агентстве "Анадолу".
Афины и Анкара пытаются улучшить сложные отношения. Летом 2020 года Греция и Турция три раза находились на грани вооруженного конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческих вооруженных сил. Причиной стало то, что Турция начала сейсморазведку в районе Восточного Средиземноморья, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.
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В миреТурцияГрецияАнкара (провинция)Мевлют Чавушоглу
 
 
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