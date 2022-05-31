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Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии в НАТО, заявил Эрдоган - РИА Новости, 31.05.2022
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Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии в НАТО, заявил Эрдоган
Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии в НАТО, заявил Эрдоган - РИА Новости, 31.05.2022
Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии в НАТО, заявил Эрдоган
Турция ожидает от Швеции и Финляндии "необходимых шагов" для вступления в Североатлантический альянс, заявил президент республики Тайип Эрдоган. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T08:08
2022-05-31T10:03
в мире
владимир путин
турция
финляндия
швеция
нато
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 31 мая — РИА Новости. Турция ожидает от Швеции и Финляндии "необходимых шагов" для вступления в Североатлантический альянс, заявил президент республики Тайип Эрдоган.Он отметил, что Анкара возражает против вступления этих стран "во имя всех членов, которые до сих пор были объектами терроризма"."Турция желает, чтобы эти страны поддержали контртеррористические операции, которые будут проводиться членами НАТО. Терроризм представляет угрозу для всех государств-членов, и страны-кандидаты должны признать этот факт, прежде чем вступить в организацию. Если они не предпримут необходимых шагов, Турция не изменит своей позиции по этому вопросу", — отметил турецкий президент в своей статье для The Economist.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса их рассмотрения. Эрдоган заявил, что Анкара выступает против, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.В России утверждают, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем Владимир Путин считает, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
https://ria.ru/20220529/turtsiya-1791558447.html
https://ria.ru/20220527/finlyandiya-1791333301.html
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в мире, владимир путин, турция, финляндия, швеция, нато, рабочая партия курдистана
08:08 31.05.2022 (обновлено: 10:03 31.05.2022)
 
Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии в НАТО, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии в НАТО без шагов с их стороны

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 31 мая — РИА Новости. Турция ожидает от Швеции и Финляндии "необходимых шагов" для вступления в Североатлантический альянс, заявил президент республики Тайип Эрдоган.
Он отметил, что Анкара возражает против вступления этих стран "во имя всех членов, которые до сих пор были объектами терроризма".
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"Турция желает, чтобы эти страны поддержали контртеррористические операции, которые будут проводиться членами НАТО. Терроризм представляет угрозу для всех государств-членов, и страны-кандидаты должны признать этот факт, прежде чем вступить в организацию. Если они не предпримут необходимых шагов, Турция не изменит своей позиции по этому вопросу", — отметил турецкий президент в своей статье для The Economist.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса их рассмотрения. Эрдоган заявил, что Анкара выступает против, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
В России утверждают, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Между тем Владимир Путин считает, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
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В миреВладимир ПутинТурцияФинляндияШвецияНАТОРабочая партия Курдистана
 
 
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