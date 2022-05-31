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Московская область примет участие в программе школьного туризма - РИА Новости, 31.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220531/turizm-1792105795.html
Московская область примет участие в программе школьного туризма
Московская область примет участие в программе школьного туризма - РИА Новости, 31.05.2022
Московская область примет участие в программе школьного туризма
Московская область станет первым регионом России, который примет участие в программе школьного туризма. На это выделили около 102 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:06
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
новости - туризм
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Московская область станет первым регионом России, который примет участие в программе школьного туризма. На это выделили около 102 миллионов рублей, сообщил телеканал "360". По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, в проекте примут участие более 20 тысяч учащихся пятых и шестых классов. Дебютная поездка по программе состоится 1 июня. Школьники поедут в Сергиев Посад и Дмитров.Программу будут реализовывать в три этапа. Первый этап в июне коснется детей из 40 школ, обучающихся по программе "Умные каникулы". В июле, когда начнется второй этап, запустят индивидуальные туры."Третий этап будет в сентябре. Он предполагает организацию групповых и индивидуальных туров", – рассказала Каклюгина.Впоследствии к программе подключатся 18 регионов России. Туры организуют для 100 тысяч школьников по всей стране.
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московская область (подмосковье), новости - туризм
17:06 31.05.2022 (обновлено: 17:14 31.05.2022)
 

Московская область примет участие в программе школьного туризма

© РИА Новости / Алексей МальгавкоТроице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад Московской области
Троице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад Московской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Московская область станет первым регионом России, который примет участие в программе школьного туризма. На это выделили около 102 миллионов рублей, сообщил телеканал "360".
По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, в проекте примут участие более 20 тысяч учащихся пятых и шестых классов. Дебютная поездка по программе состоится 1 июня. Школьники поедут в Сергиев Посад и Дмитров.
Программу будут реализовывать в три этапа. Первый этап в июне коснется детей из 40 школ, обучающихся по программе "Умные каникулы". В июле, когда начнется второй этап, запустят индивидуальные туры.
"Третий этап будет в сентябре. Он предполагает организацию групповых и индивидуальных туров", – рассказала Каклюгина.
Впоследствии к программе подключатся 18 регионов России. Туры организуют для 100 тысяч школьников по всей стране.
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