https://ria.ru/20220531/turizm-1792105795.html
Московская область примет участие в программе школьного туризма
Московская область примет участие в программе школьного туризма - РИА Новости, 31.05.2022
Московская область примет участие в программе школьного туризма
Московская область станет первым регионом России, который примет участие в программе школьного туризма. На это выделили около 102 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:06
2022-05-31T17:06
2022-05-31T17:14
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новости - туризм
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Московская область станет первым регионом России, который примет участие в программе школьного туризма. На это выделили около 102 миллионов рублей, сообщил телеканал "360". По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, в проекте примут участие более 20 тысяч учащихся пятых и шестых классов. Дебютная поездка по программе состоится 1 июня. Школьники поедут в Сергиев Посад и Дмитров.Программу будут реализовывать в три этапа. Первый этап в июне коснется детей из 40 школ, обучающихся по программе "Умные каникулы". В июле, когда начнется второй этап, запустят индивидуальные туры."Третий этап будет в сентябре. Он предполагает организацию групповых и индивидуальных туров", – рассказала Каклюгина.Впоследствии к программе подключатся 18 регионов России. Туры организуют для 100 тысяч школьников по всей стране.
https://ria.ru/20220524/keshbek-1790302281.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), новости - туризм
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
Московская область станет первым регионом России, который примет участие в программе школьного туризма. На это выделили около 102 миллионов рублей, сообщил телеканал "360"
.
По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, в проекте примут участие более 20 тысяч учащихся пятых и шестых классов. Дебютная поездка по программе состоится 1 июня. Школьники поедут в Сергиев Посад и Дмитров.
Программу будут реализовывать в три этапа. Первый этап в июне коснется детей из 40 школ, обучающихся по программе "Умные каникулы". В июле, когда начнется второй этап, запустят индивидуальные туры.
"Третий этап будет в сентябре. Он предполагает организацию групповых и индивидуальных туров", – рассказала Каклюгина.
Впоследствии к программе подключатся 18 регионов России. Туры организуют для 100 тысяч школьников по всей стране.