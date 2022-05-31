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Центробанк не считает долговой кризис в мире основным сценарием - РИА Новости, 31.05.2022
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Центробанк не считает долговой кризис в мире основным сценарием
Центробанк не считает долговой кризис в мире основным сценарием - РИА Новости, 31.05.2022
Центробанк не считает долговой кризис в мире основным сценарием
Долговой кризис в мире сейчас не основной сценарий, но такая проблема есть из-за высокой долговой нагрузки и роста ставок, реализация рисков будет зависеть от... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T16:13
2022-05-31T16:26
экономика
ксения юдаева
в мире
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Долговой кризис в мире сейчас не основной сценарий, но такая проблема есть из-за высокой долговой нагрузки и роста ставок, реализация рисков будет зависеть от того, какие глобальные меры по их купированию будут использоваться, заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева."Что касается долгового кризиса, ну скажем так, я не думаю, что это какой-то там основной сценарий, …должна сказать, что проблема, безусловно, есть, потому что долговая нагрузка и до ковида во многих странах и во многих компаниях была высокой", - сказала Юдаева журналистам."После ковида она еще существенно выросла. Теперь, когда повышаются процентные ставки, соответственно резко растет тот объем, который необходимо направлять на процентное обслуживание. Тем более что очень много кредитов по плавающим ставкам или очень много кредитов должны быть рефинансированы в ближайшее время", - добавила она.Таким образом, по ее словам, риски, безусловно, существуют, а вот реализуются они или нет, будет зависеть от того, какие программы и механизмы, в том числе глобальные, по купированию этих рисков будут применяться."Если вы посмотрите документы Международного валютного фонда после последней сессии, то там они, в общем-то, в том числе говорят об этих проблемах, чтобы создать соответствующие инструменты, соответствующие фонды, которые помогли бы странам бедным или странам со средним доходом справляться с такого рода проблемами", - отметила Юдаева.
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экономика, ксения юдаева, в мире, центральный банк рф (цб рф)
16:13 31.05.2022 (обновлено: 16:26 31.05.2022)
 
Центробанк не считает долговой кризис в мире основным сценарием

Зампред ЦБ Юдаева: проблема долгового кризиса в мире есть, но это не основной сценарий

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Долговой кризис в мире сейчас не основной сценарий, но такая проблема есть из-за высокой долговой нагрузки и роста ставок, реализация рисков будет зависеть от того, какие глобальные меры по их купированию будут использоваться, заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
"Что касается долгового кризиса, ну скажем так, я не думаю, что это какой-то там основной сценарий, …должна сказать, что проблема, безусловно, есть, потому что долговая нагрузка и до ковида во многих странах и во многих компаниях была высокой", - сказала Юдаева журналистам.
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"После ковида она еще существенно выросла. Теперь, когда повышаются процентные ставки, соответственно резко растет тот объем, который необходимо направлять на процентное обслуживание. Тем более что очень много кредитов по плавающим ставкам или очень много кредитов должны быть рефинансированы в ближайшее время", - добавила она.
Таким образом, по ее словам, риски, безусловно, существуют, а вот реализуются они или нет, будет зависеть от того, какие программы и механизмы, в том числе глобальные, по купированию этих рисков будут применяться.
"Если вы посмотрите документы Международного валютного фонда после последней сессии, то там они, в общем-то, в том числе говорят об этих проблемах, чтобы создать соответствующие инструменты, соответствующие фонды, которые помогли бы странам бедным или странам со средним доходом справляться с такого рода проблемами", - отметила Юдаева.
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ЭкономикаКсения ЮдаеваВ миреЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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