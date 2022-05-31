https://ria.ru/20220531/tsentrobank-1792079408.html

Центробанк не считает долговой кризис в мире основным сценарием

Центробанк не считает долговой кризис в мире основным сценарием - РИА Новости, 31.05.2022

Центробанк не считает долговой кризис в мире основным сценарием

Долговой кризис в мире сейчас не основной сценарий, но такая проблема есть из-за высокой долговой нагрузки и роста ставок, реализация рисков будет зависеть от... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T16:13

2022-05-31T16:13

2022-05-31T16:26

экономика

ксения юдаева

в мире

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775366657_0:312:3072:2039_1920x0_80_0_0_ab8eda36b6b0a942a2ee92b4401eac62.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Долговой кризис в мире сейчас не основной сценарий, но такая проблема есть из-за высокой долговой нагрузки и роста ставок, реализация рисков будет зависеть от того, какие глобальные меры по их купированию будут использоваться, заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева."Что касается долгового кризиса, ну скажем так, я не думаю, что это какой-то там основной сценарий, …должна сказать, что проблема, безусловно, есть, потому что долговая нагрузка и до ковида во многих странах и во многих компаниях была высокой", - сказала Юдаева журналистам."После ковида она еще существенно выросла. Теперь, когда повышаются процентные ставки, соответственно резко растет тот объем, который необходимо направлять на процентное обслуживание. Тем более что очень много кредитов по плавающим ставкам или очень много кредитов должны быть рефинансированы в ближайшее время", - добавила она.Таким образом, по ее словам, риски, безусловно, существуют, а вот реализуются они или нет, будет зависеть от того, какие программы и механизмы, в том числе глобальные, по купированию этих рисков будут применяться."Если вы посмотрите документы Международного валютного фонда после последней сессии, то там они, в общем-то, в том числе говорят об этих проблемах, чтобы создать соответствующие инструменты, соответствующие фонды, которые помогли бы странам бедным или странам со средним доходом справляться с такого рода проблемами", - отметила Юдаева.

https://ria.ru/20220531/kriptovalyuty-1792075247.html

https://ria.ru/20220531/valyuta-1792065088.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ксения юдаева, в мире, центральный банк рф (цб рф)