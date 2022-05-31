https://ria.ru/20220531/toplivo-1791998272.html

Германия может начать нормировать потребление топлива зимой, заявили в МЭА

Германия может начать нормировать потребление топлива зимой, заявили в МЭА - РИА Новости, 31.05.2022

Германия может начать нормировать потребление топлива зимой, заявили в МЭА

Германия и другие зависимые от поставок газа из РФ страны могут столкнуться зимой с нормированием топлива, заявил в интервью изданию Spiegel глава... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:56

2022-05-31T12:56

2022-05-31T13:29

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БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Германия и другие зависимые от поставок газа из РФ страны могут столкнуться зимой с нормированием топлива, заявил в интервью изданию Spiegel глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль."Боюсь, зимой будет сложно. Газ, возможно, придется нормировать, особенно в странах, которые особенно зависят от поставок из России. К сожалению, сюда входит и Германия", - сказал глава агентства, добавив, что с 2004 года в МЭА предупреждали власти в Берлине о "слишком высокой зависимости" от российского газа.Хотя, по словам Бироля, в настоящее время газохранилища в ФРГ "заполнены больше, чем несколько месяцев назад, этого все еще недостаточно".

https://ria.ru/20220531/energetika-1791995768.html

германия

россия

берлин (город)

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Дарья Буймова

в мире, германия, россия, берлин (город), мэа