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Германия может начать нормировать потребление топлива зимой, заявили в МЭА
Германия может начать нормировать потребление топлива зимой, заявили в МЭА - РИА Новости, 31.05.2022
Германия может начать нормировать потребление топлива зимой, заявили в МЭА
Германия и другие зависимые от поставок газа из РФ страны могут столкнуться зимой с нормированием топлива, заявил в интервью изданию Spiegel глава... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:56
2022-05-31T12:56
2022-05-31T13:29
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БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Германия и другие зависимые от поставок газа из РФ страны могут столкнуться зимой с нормированием топлива, заявил в интервью изданию Spiegel глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль."Боюсь, зимой будет сложно. Газ, возможно, придется нормировать, особенно в странах, которые особенно зависят от поставок из России. К сожалению, сюда входит и Германия", - сказал глава агентства, добавив, что с 2004 года в МЭА предупреждали власти в Берлине о "слишком высокой зависимости" от российского газа.Хотя, по словам Бироля, в настоящее время газохранилища в ФРГ "заполнены больше, чем несколько месяцев назад, этого все еще недостаточно".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, германия, россия, берлин (город), мэа
12:56 31.05.2022 (обновлено: 13:29 31.05.2022)
Германия может начать нормировать потребление топлива зимой, заявили в МЭА
Глава МЭА не исключил, что Германии придется нормировать потребление топлива зимой