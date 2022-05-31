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Германия может начать нормировать потребление топлива зимой, заявили в МЭА - РИА Новости, 31.05.2022
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Германия может начать нормировать потребление топлива зимой, заявили в МЭА
Германия может начать нормировать потребление топлива зимой, заявили в МЭА - РИА Новости, 31.05.2022
Германия может начать нормировать потребление топлива зимой, заявили в МЭА
Германия и другие зависимые от поставок газа из РФ страны могут столкнуться зимой с нормированием топлива, заявил в интервью изданию Spiegel глава... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:56
2022-05-31T13:29
в мире
германия
россия
берлин (город)
мэа
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БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Германия и другие зависимые от поставок газа из РФ страны могут столкнуться зимой с нормированием топлива, заявил в интервью изданию Spiegel глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль."Боюсь, зимой будет сложно. Газ, возможно, придется нормировать, особенно в странах, которые особенно зависят от поставок из России. К сожалению, сюда входит и Германия", - сказал глава агентства, добавив, что с 2004 года в МЭА предупреждали власти в Берлине о "слишком высокой зависимости" от российского газа.Хотя, по словам Бироля, в настоящее время газохранилища в ФРГ "заполнены больше, чем несколько месяцев назад, этого все еще недостаточно".
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в мире, германия, россия, берлин (город), мэа
12:56 31.05.2022 (обновлено: 13:29 31.05.2022)
 
Германия может начать нормировать потребление топлива зимой, заявили в МЭА

Глава МЭА не исключил, что Германии придется нормировать потребление топлива зимой

© Depositphotos / Georg.S.VРадиатор отопления в квартире
Радиатор отопления в квартире - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Depositphotos / Georg.S.V
Радиатор отопления в квартире. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Германия и другие зависимые от поставок газа из РФ страны могут столкнуться зимой с нормированием топлива, заявил в интервью изданию Spiegel глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
"Боюсь, зимой будет сложно. Газ, возможно, придется нормировать, особенно в странах, которые особенно зависят от поставок из России. К сожалению, сюда входит и Германия", - сказал глава агентства, добавив, что с 2004 года в МЭА предупреждали власти в Берлине о "слишком высокой зависимости" от российского газа.
Хотя, по словам Бироля, в настоящее время газохранилища в ФРГ "заполнены больше, чем несколько месяцев назад, этого все еще недостаточно".
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Нынешний энергетический кризис масштабнее предыдущих, заявил глава МЭА
 
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