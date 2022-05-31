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Компартия Греции считает опасным поставлять бронетехнику Киеву - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/tekhniku-1792190518.html
Компартия Греции считает опасным поставлять бронетехнику Киеву
Компартия Греции считает опасным поставлять бронетехнику Киеву - РИА Новости, 31.05.2022
Компартия Греции считает опасным поставлять бронетехнику Киеву
Коммунистическая партия Греции (КПГ) заявила, что правительство продолжает безудержное вовлечение страны в конфликт на Украине, отправляя для Киева... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T20:07
2022-05-31T20:07
специальная военная операция на украине
в мире
олаф шольц
здоровье - общество
владимир путин
сергей лавров
греция
россия
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АФИНЫ, 31 мая - РИА Новости. Коммунистическая партия Греции (КПГ) заявила, что правительство продолжает безудержное вовлечение страны в конфликт на Украине, отправляя для Киева бронетехнику, при этом премьер-министр Кириакос Мицотакис скрыл решение отправить тяжелую технику на Украину.Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил во вторник, что Греция передаст Украине танки советского образца, Берлин на замену предоставит Афинам свои бронированные машины. По словам Шольца, он договорился об этом с греческим премьер-министром на встрече утром в Брюсселе."Правительство "Новой демократии" продолжает безудержное и опасное участие нашей страны в войне на Украине, на этот раз отправляя бронетехнику. Об этом стало известно от канцлера Германии Шольца, объявившего о греко-германском соглашении о замене (бронетехники), тогда как господин Мицотакис скрыл это на своей пресс-конференции", - говорится в комментарии пресс-службы КПГ.По мнению партии, речь идет об очень серьезное развитии событий, которое, помимо более глубокого вовлечения Греции в конфликт на Украине напрямую связано с обороноспособностью страны. "По этой причине правительство и министерство обороны должны немедленно дать разъяснения как по содержанию этого решения, например, каких греческих подразделений касается отправка конкретной бронетехники, так и по подробностям греко-немецких соглашений", - говорится в документе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.Москва направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут для России законной целью. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220505/gretsiya-1787115682.html
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в мире, олаф шольц, здоровье - общество, владимир путин, сергей лавров, греция, россия, украина, нато, ситуация в днр и лнр
20:07 31.05.2022
 
Компартия Греции считает опасным поставлять бронетехнику Киеву

Компартия Греции: решение правительства страны отправить бронетехнику на Украину опасно

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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АФИНЫ, 31 мая - РИА Новости. Коммунистическая партия Греции (КПГ) заявила, что правительство продолжает безудержное вовлечение страны в конфликт на Украине, отправляя для Киева бронетехнику, при этом премьер-министр Кириакос Мицотакис скрыл решение отправить тяжелую технику на Украину.
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил во вторник, что Греция передаст Украине танки советского образца, Берлин на замену предоставит Афинам свои бронированные машины. По словам Шольца, он договорился об этом с греческим премьер-министром на встрече утром в Брюсселе.
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 22:56
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"Правительство "Новой демократии" продолжает безудержное и опасное участие нашей страны в войне на Украине, на этот раз отправляя бронетехнику. Об этом стало известно от канцлера Германии Шольца, объявившего о греко-германском соглашении о замене (бронетехники), тогда как господин Мицотакис скрыл это на своей пресс-конференции", - говорится в комментарии пресс-службы КПГ.
По мнению партии, речь идет об очень серьезное развитии событий, которое, помимо более глубокого вовлечения Греции в конфликт на Украине напрямую связано с обороноспособностью страны. "По этой причине правительство и министерство обороны должны немедленно дать разъяснения как по содержанию этого решения, например, каких греческих подразделений касается отправка конкретной бронетехники, так и по подробностям греко-немецких соглашений", - говорится в документе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
Москва направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут для России законной целью. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американская реактивная система залпового огня GMLRS - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 20:53
Власти США изучают возможность поставок Киеву РСЗО, сообщили СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОлаф ШольцЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинСергей ЛавровГрецияРоссияУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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