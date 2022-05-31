https://ria.ru/20220531/stroitelstvo-1791915155.html

Тюменская область проавансировала строительство школ и детсадов

Тюменская область проавансировала строительство школ и детсадов - РИА Новости, 31.05.2022

Тюменская область проавансировала строительство школ и детсадов

Строительные компании получили 1,5 млрд рублей аванса на возведение 11 социально значимых объектов в Тюменской области, это стало возможным благодаря новой... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T07:41

2022-05-31T07:41

2022-05-31T07:41

общество

тюменская область

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 31 мая – РИА Новости. Строительные компании получили 1,5 млрд рублей аванса на возведение 11 социально значимых объектов в Тюменской области, это стало возможным благодаря новой региональной мере поддержки строительной отрасли, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.Закон Тюменской области, позволяющий в сложной экономической ситуации менять условия заключаемых региональным правительством госконтрактов и при необходимости выплачивать подрядчикам авансы, принят в марте 2022 года.Средства направлены на строительство пяти школ в Тюмени и Тюменском районе, двух детсадов в областной столице, Центра гимнастики в Тобольске, Центра культуры и досуга в селе Гусево Тюменского района, а также реконструкцию двух зданий на улице Пермякова под филиал поликлиники № 14 и капремонт одного здания на улице Дзержинского в Тюмени.Авансы выдаются на закупку стройматериалов и оборудования. Это позволяет не останавливать возведение соцобъектов в новых экономических условиях, когда поставщики настаивают на стопроцентной предоплате, ранее у строительных компаний не было необходимых для этого средств, отметил губернатор. Рассмотрение заявок на получение авансов для строительства социальных объектов в регионе продолжается.

https://ria.ru/20220526/gazifikatsiya-1790954995.html

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Максим Горбачев

общество, тюменская область, тюмень