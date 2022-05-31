Тюменская область проавансировала строительство школ и детсадов
Губернатор Моор: Тюменская область проавансировала строительство школ и детсадов
Стройка. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 31 мая – РИА Новости. Строительные компании получили 1,5 млрд рублей аванса на возведение 11 социально значимых объектов в Тюменской области, это стало возможным благодаря новой региональной мере поддержки строительной отрасли, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
Закон Тюменской области, позволяющий в сложной экономической ситуации менять условия заключаемых региональным правительством госконтрактов и при необходимости выплачивать подрядчикам авансы, принят в марте 2022 года.
"Начала работать важная региональная мера поддержки строительной отрасли. Она позволяет менять условия госконтрактов и предусматривать авансовые платежи исполнителям. Предоплату получили компании, занятые на возведении 11 социальных объектов в Тюменской области. Общая сумма составила более полутора миллиардов рублей", – написал Моор.
Средства направлены на строительство пяти школ в Тюмени и Тюменском районе, двух детсадов в областной столице, Центра гимнастики в Тобольске, Центра культуры и досуга в селе Гусево Тюменского района, а также реконструкцию двух зданий на улице Пермякова под филиал поликлиники № 14 и капремонт одного здания на улице Дзержинского в Тюмени.
Авансы выдаются на закупку стройматериалов и оборудования. Это позволяет не останавливать возведение соцобъектов в новых экономических условиях, когда поставщики настаивают на стопроцентной предоплате, ранее у строительных компаний не было необходимых для этого средств, отметил губернатор. Рассмотрение заявок на получение авансов для строительства социальных объектов в регионе продолжается.