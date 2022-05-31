День 97-й спецоперации: за сутки уничтожены около 290 националистов
День 97-й спецоперации на Украине: российская авиация уничтожила около 290 националистов
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкТранспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор" ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе спецоперации на Украине
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор" ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российская авиация уничтожила за сутки около 290 националистов и 23 единицы техники украинских военных, сбит украинский самолет Су-25, ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки 38 пунктов управления украинских войск, также российские военные обнаружили во время обследования катакомб под комбинатом "Азовсталь" фургон с заминированными 152 трупами военных Украины, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме того, российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь экипажу турецкого судна в Херсоне, которое заблокировано там с начала военной операции из-за украинских мин.
Ход операции
"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены три пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, радиолокационная станция и два склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Райгородок и Николаевка Донецкой народной республики. Всего в результате ударов авиации уничтожено до 290 националистов и 23 единицы вооружения и военной техники ВСУ", - заявил Конашенков.
"Российские комплексы ПВО за сутки сбили шесть украинских дронов", - добавил генерал.
В министерстве также информировали о том, что российские ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки 38 пунктов управления украинских войск. "Ракетными войсками и артиллерией поражено: 38 пунктов управления, 417 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 46 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей", - рассказал Конашенков на брифинге.
Кроме того, по информации оборонного ведомства, военнослужащие военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации доставили гуманитарную помощь экипажу турецкого судна Ferhanaz, которое находится в порту Херсона. Судно зашло в украинский порт перед началом специальной военной операции и осталось заблокировано в нем из-за выставленных мин ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 184 самолета, 128 вертолетов, 1070 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3342 танка и других боевых бронированных машин, 454 установки реактивных систем залпового огня, 1738 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3311 единиц специальной военной автомобильной техники, сообщил генерал.
Гуманитарная обстановка
Украинские войска за сутки 42 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустив 240 боеприпасов, шесть человек погибли и 19 пострадали, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Международная ситуация вокруг Украины
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