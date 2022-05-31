https://ria.ru/20220531/spetsoperatsiya-1792216027.html

День 97-й спецоперации: за сутки уничтожены около 290 националистов

День 97-й спецоперации: за сутки уничтожены около 290 националистов - РИА Новости, 31.05.2022

День 97-й спецоперации: за сутки уничтожены около 290 националистов

Российская авиация уничтожила за сутки около 290 националистов и 23 единицы техники украинских военных, сбит украинский самолет Су-25, ракетные войска и... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T22:05

2022-05-31T22:05

2022-05-31T22:05

специальная военная операция на украине

украина

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

верховная рада украины

су-25

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российская авиация уничтожила за сутки около 290 националистов и 23 единицы техники украинских военных, сбит украинский самолет Су-25, ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки 38 пунктов управления украинских войск, также российские военные обнаружили во время обследования катакомб под комбинатом "Азовсталь" фургон с заминированными 152 трупами военных Украины, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Кроме того, российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь экипажу турецкого судна в Херсоне, которое заблокировано там с начала военной операции из-за украинских мин.Ход операцииУтром Конашенков сообщил, что российская армейская авиация уничтожила на Украине 23 единицы техники и сбила самолет Су-25."Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены три пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, радиолокационная станция и два склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Райгородок и Николаевка Донецкой народной республики. Всего в результате ударов авиации уничтожено до 290 националистов и 23 единицы вооружения и военной техники ВСУ", - заявил Конашенков."Российские комплексы ПВО за сутки сбили шесть украинских дронов", - добавил генерал.В министерстве также информировали о том, что российские ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки 38 пунктов управления украинских войск. "Ракетными войсками и артиллерией поражено: 38 пунктов управления, 417 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 46 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей", - рассказал Конашенков на брифинге.По информации Минобороны, вооруженные силы РФ во время обследования катакомб обнаружили изотермический фургон с заминированными 152 трупами военных Украины, которые были заминировали по указанию Киева, чтобы обвинить Россию в намеренном уничтожении тел.Кроме того, по информации оборонного ведомства, военнослужащие военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации доставили гуманитарную помощь экипажу турецкого судна Ferhanaz, которое находится в порту Херсона. Судно зашло в украинский порт перед началом специальной военной операции и осталось заблокировано в нем из-за выставленных мин ВСУ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 184 самолета, 128 вертолетов, 1070 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3342 танка и других боевых бронированных машин, 454 установки реактивных систем залпового огня, 1738 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3311 единиц специальной военной автомобильной техники, сообщил генерал.Гуманитарная обстановкаУкраинские войска за сутки 42 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустив 240 боеприпасов, шесть человек погибли и 19 пострадали, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).За минувшие сутки из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой народной республике эвакуированы 320 человек, в том числе 32 ребенка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. 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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, верховная рада украины, су-25, министерство обороны рф (минобороны рф)