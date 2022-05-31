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День 97-й спецоперации: за сутки уничтожены около 290 националистов - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/spetsoperatsiya-1792216027.html
День 97-й спецоперации: за сутки уничтожены около 290 националистов
День 97-й спецоперации: за сутки уничтожены около 290 националистов - РИА Новости, 31.05.2022
День 97-й спецоперации: за сутки уничтожены около 290 националистов
Российская авиация уничтожила за сутки около 290 националистов и 23 единицы техники украинских военных, сбит украинский самолет Су-25, ракетные войска и... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T22:05
2022-05-31T22:05
специальная военная операция на украине
украина
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
верховная рада украины
су-25
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российская авиация уничтожила за сутки около 290 националистов и 23 единицы техники украинских военных, сбит украинский самолет Су-25, ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки 38 пунктов управления украинских войск, также российские военные обнаружили во время обследования катакомб под комбинатом "Азовсталь" фургон с заминированными 152 трупами военных Украины, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Кроме того, российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь экипажу турецкого судна в Херсоне, которое заблокировано там с начала военной операции из-за украинских мин.Ход операцииУтром Конашенков сообщил, что российская армейская авиация уничтожила на Украине 23 единицы техники и сбила самолет Су-25."Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены три пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, радиолокационная станция и два склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Райгородок и Николаевка Донецкой народной республики. Всего в результате ударов авиации уничтожено до 290 националистов и 23 единицы вооружения и военной техники ВСУ", - заявил Конашенков."Российские комплексы ПВО за сутки сбили шесть украинских дронов", - добавил генерал.В министерстве также информировали о том, что российские ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки 38 пунктов управления украинских войск. "Ракетными войсками и артиллерией поражено: 38 пунктов управления, 417 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 46 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей", - рассказал Конашенков на брифинге.По информации Минобороны, вооруженные силы РФ во время обследования катакомб обнаружили изотермический фургон с заминированными 152 трупами военных Украины, которые были заминировали по указанию Киева, чтобы обвинить Россию в намеренном уничтожении тел.Кроме того, по информации оборонного ведомства, военнослужащие военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации доставили гуманитарную помощь экипажу турецкого судна Ferhanaz, которое находится в порту Херсона. Судно зашло в украинский порт перед началом специальной военной операции и осталось заблокировано в нем из-за выставленных мин ВСУ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 184 самолета, 128 вертолетов, 1070 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3342 танка и других боевых бронированных машин, 454 установки реактивных систем залпового огня, 1738 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3311 единиц специальной военной автомобильной техники, сообщил генерал.Гуманитарная обстановкаУкраинские войска за сутки 42 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустив 240 боеприпасов, шесть человек погибли и 19 пострадали, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).За минувшие сутки из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой народной республике эвакуированы 320 человек, в том числе 32 ребенка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 38 162 человека.Рубль введен в полноценный оборот на территории Херсона с понедельника, все магазины обязаны торговать в рублях и гривнах, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Первый пункт приема документов на получение гражданства России заработал в Мелитополе, начался прием граждан, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Международная ситуация вокруг УкраиныАмериканская администрация планирует передать Украине реактивные системы залпового огня с управляемыми ракетами дальностью более 60 километров, сообщила газета Wall Street Journal. РСЗО GMLRS станет одним из самых дальнобойных средств в распоряжении украинских войск, но, как считают американцы, не позволит им наносить удары по целям в глубине российской территории, снижая риски прямой конфронтации между РФ и США.Международный комитет Красного Креста ответил на запрос уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, касающийся российских военнопленных на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе гуманитарной организации,Москва уже больше месяца предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна, важно добиться, чтобы Киев разминировал выходы из портов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Турция готова оказать поддержку Москве и Киеву по вопросу обмена военнопленными в случае необходимости, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.Президент Словакии Зузана Чапутова прибыла с визитом в Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским и выступила перед депутатами Верховной рады, сообщил во вторник братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на представителя администрации словацкого президента Йозефа Матея.Петр Порошенко, который смог выехать с Украины с третьей попытки, посетил саммит Европейской народной партии в Роттердаме.Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз 15 июня, заявила во вторник глава МИД Франции Катрин Колонна.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что из разговора с российским лидером Владимиром Путиным он видит, что от санкций ЕС против России и военной поддержки Киева западными странами есть эффект.
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Наталья Макарова
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Танковые подразделения ЛНР отрезают украинские войска на Лисичанском направлении
Танковые подразделения ЛНР на Лисичанском направлении отрезают украинские войска от поставок вооружения и боеприпасов.
2022-05-31T22:05
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PT3M19S
Министр МЧС ДНР рассказал подробности обстрелов донецких школ
Вчерашние обстрелы донецких школ, в результате которых погибли 3 человека, украинские войска вели из РСЗО "Смерч", сказал РИА Новости глава МЧС ДНР Кострубицкий.
2022-05-31T22:05
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PT0M51S
Лавров: Россия обеспечит проход украинских судов с зерном, если Киев разминирует прибрежные воды
Лавров: Россия обеспечит проход украинских судов с зерном, если Киев разминирует прибрежные воды
2022-05-31T22:05
true
PT0M51S
Минобороны РФ о фургоне с заминированными телами украинских боевиков
Главное из брифинга Минобороны РФ: — ВС РФ поразили семь пунктов управления ВСУ; — авиация РФ уничтожила РЛС и два склада боеприпасов ВСУ; — авиация РФ уничтожила до 290 националистов; — ВС РФ сбили самолёт Су-25; — средства ПВО РФ сбили шесть БПЛА; — ВС РФ уничтожили батарею РСЗО «Ураган» и РСЗО «Град».
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украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, верховная рада украины, су-25, министерство обороны рф (минобороны рф)
22:05 31.05.2022
 
День 97-й спецоперации: за сутки уничтожены около 290 националистов

День 97-й спецоперации на Украине: российская авиация уничтожила около 290 националистов

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкТранспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор" ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе спецоперации на Украине
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор" ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российская авиация уничтожила за сутки около 290 националистов и 23 единицы техники украинских военных, сбит украинский самолет Су-25, ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки 38 пунктов управления украинских войск, также российские военные обнаружили во время обследования катакомб под комбинатом "Азовсталь" фургон с заминированными 152 трупами военных Украины, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме того, российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь экипажу турецкого судна в Херсоне, которое заблокировано там с начала военной операции из-за украинских мин.

Ход операции

Утром Конашенков сообщил, что российская армейская авиация уничтожила на Украине 23 единицы техники и сбила самолет Су-25.
"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены три пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, радиолокационная станция и два склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Райгородок и Николаевка Донецкой народной республики. Всего в результате ударов авиации уничтожено до 290 националистов и 23 единицы вооружения и военной техники ВСУ", - заявил Конашенков.
"Российские комплексы ПВО за сутки сбили шесть украинских дронов", - добавил генерал.
В министерстве также информировали о том, что российские ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки 38 пунктов управления украинских войск. "Ракетными войсками и артиллерией поражено: 38 пунктов управления, 417 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 46 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей", - рассказал Конашенков на брифинге.
По информации Минобороны, вооруженные силы РФ во время обследования катакомб обнаружили изотермический фургон с заминированными 152 трупами военных Украины, которые были заминировали по указанию Киева, чтобы обвинить Россию в намеренном уничтожении тел.
Кроме того, по информации оборонного ведомства, военнослужащие военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации доставили гуманитарную помощь экипажу турецкого судна Ferhanaz, которое находится в порту Херсона. Судно зашло в украинский порт перед началом специальной военной операции и осталось заблокировано в нем из-за выставленных мин ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 184 самолета, 128 вертолетов, 1070 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3342 танка и других боевых бронированных машин, 454 установки реактивных систем залпового огня, 1738 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3311 единиц специальной военной автомобильной техники, сообщил генерал.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:47Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.05.2022
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Гуманитарная обстановка

Украинские войска за сутки 42 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, выпустив 240 боеприпасов, шесть человек погибли и 19 пострадали, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
За минувшие сутки из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой народной республике эвакуированы 320 человек, в том числе 32 ребенка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 38 162 человека.
Рубль введен в полноценный оборот на территории Херсона с понедельника, все магазины обязаны торговать в рублях и гривнах, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Первый пункт приема документов на получение гражданства России заработал в Мелитополе, начался прием граждан, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Международная ситуация вокруг Украины

Американская администрация планирует передать Украине реактивные системы залпового огня с управляемыми ракетами дальностью более 60 километров, сообщила газета Wall Street Journal. РСЗО GMLRS станет одним из самых дальнобойных средств в распоряжении украинских войск, но, как считают американцы, не позволит им наносить удары по целям в глубине российской территории, снижая риски прямой конфронтации между РФ и США.
Международный комитет Красного Креста ответил на запрос уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, касающийся российских военнопленных на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе гуманитарной организации,
Москва уже больше месяца предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна, важно добиться, чтобы Киев разминировал выходы из портов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Турция готова оказать поддержку Москве и Киеву по вопросу обмена военнопленными в случае необходимости, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Президент Словакии Зузана Чапутова прибыла с визитом в Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским и выступила перед депутатами Верховной рады, сообщил во вторник братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на представителя администрации словацкого президента Йозефа Матея.
Петр Порошенко, который смог выехать с Украины с третьей попытки, посетил саммит Европейской народной партии в Роттердаме.
Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз 15 июня, заявила во вторник глава МИД Франции Катрин Колонна.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что из разговора с российским лидером Владимиром Путиным он видит, что от санкций ЕС против России и военной поддержки Киева западными странами есть эффект.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККВерховная Рада УкраиныСу-25Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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