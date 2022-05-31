https://ria.ru/20220531/spetsoperatsiya-1792045937.html

Патрушев рассказал о самопожертвовании участников спецоперации

Патрушев рассказал о самопожертвовании участников спецоперации - РИА Новости, 31.05.2022

Патрушев рассказал о самопожертвовании участников спецоперации

Мужество, героизм и самопожертвование ополченцев Донбасса и российских военных, проявляемые в ходе специальной военной операции, свидетельствуют, что правда на... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T15:01

2022-05-31T15:01

2022-05-31T15:01

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

украина

нато

безопасность

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КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Мужество, героизм и самопожертвование ополченцев Донбасса и российских военных, проявляемые в ходе специальной военной операции, свидетельствуют, что правда на стороне России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Россия преследует цель защитить население Донбасса, избавить Украину от неонацистов и радикальных националистов, отметил Патрушев, выступая во вторник в Казани на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Приволжье."При этом мужество, героизм, самопожертвование ополченцев Донецкой и Луганской народных республик и российских военнослужащих свидетельствуют, что правда на нашей стороне", - сказал он, подчеркнув, что цели спецоперации "будут достигнуты"."Полное игнорирование обоснованных требований России по гарантиям безопасности, планы киевского режима по изменению статуса безъядерной державы и вхождению в НАТО, полученные сведения о подготовке к боевым действиям на Донбассе и нападению на Россию – все эти угрозы вынудили принять упреждающие меры и начать специальную военную операцию", - добавил Патрушев.По его словам, в ходе спецоперации получены документальные подтверждения таких планов Киева."Также получены неопровержимые доказательства финансирования и проведения на Украине военно-биологических программ под контролем иностранных специалистов", - напомнил секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20220531/ekspansiya-1792042688.html

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донбасс, украина, нато, безопасность