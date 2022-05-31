Патрушев рассказал о самопожертвовании участников спецоперации
Секретарь Совбеза Патрушев отметил героизм и самопожертвование участников спецоперации
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Мужество, героизм и самопожертвование ополченцев Донбасса и российских военных, проявляемые в ходе специальной военной операции, свидетельствуют, что правда на стороне России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"При этом мужество, героизм, самопожертвование ополченцев Донецкой и Луганской народных республик и российских военнослужащих свидетельствуют, что правда на нашей стороне", - сказал он, подчеркнув, что цели спецоперации "будут достигнуты".
"Полное игнорирование обоснованных требований России по гарантиям безопасности, планы киевского режима по изменению статуса безъядерной державы и вхождению в НАТО, полученные сведения о подготовке к боевым действиям на Донбассе и нападению на Россию – все эти угрозы вынудили принять упреждающие меры и начать специальную военную операцию", - добавил Патрушев.
По его словам, в ходе спецоперации получены документальные подтверждения таких планов Киева.
"Также получены неопровержимые доказательства финансирования и проведения на Украине военно-биологических программ под контролем иностранных специалистов", - напомнил секретарь Совбеза.