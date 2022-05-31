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Патрушев рассказал о самопожертвовании участников спецоперации - РИА Новости, 31.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/spetsoperatsiya-1792045937.html
Патрушев рассказал о самопожертвовании участников спецоперации
Патрушев рассказал о самопожертвовании участников спецоперации - РИА Новости, 31.05.2022
Патрушев рассказал о самопожертвовании участников спецоперации
Мужество, героизм и самопожертвование ополченцев Донбасса и российских военных, проявляемые в ходе специальной военной операции, свидетельствуют, что правда на... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:01
2022-05-31T15:01
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
украина
нато
безопасность
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КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Мужество, героизм и самопожертвование ополченцев Донбасса и российских военных, проявляемые в ходе специальной военной операции, свидетельствуют, что правда на стороне России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Россия преследует цель защитить население Донбасса, избавить Украину от неонацистов и радикальных националистов, отметил Патрушев, выступая во вторник в Казани на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Приволжье."При этом мужество, героизм, самопожертвование ополченцев Донецкой и Луганской народных республик и российских военнослужащих свидетельствуют, что правда на нашей стороне", - сказал он, подчеркнув, что цели спецоперации "будут достигнуты"."Полное игнорирование обоснованных требований России по гарантиям безопасности, планы киевского режима по изменению статуса безъядерной державы и вхождению в НАТО, полученные сведения о подготовке к боевым действиям на Донбассе и нападению на Россию – все эти угрозы вынудили принять упреждающие меры и начать специальную военную операцию", - добавил Патрушев.По его словам, в ходе спецоперации получены документальные подтверждения таких планов Киева."Также получены неопровержимые доказательства финансирования и проведения на Украине военно-биологических программ под контролем иностранных специалистов", - напомнил секретарь Совбеза.
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россия, донбасс, украина, нато, безопасность
15:01 31.05.2022
 
Патрушев рассказал о самопожертвовании участников спецоперации

Секретарь Совбеза Патрушев отметил героизм и самопожертвование участников спецоперации

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Мужество, героизм и самопожертвование ополченцев Донбасса и российских военных, проявляемые в ходе специальной военной операции, свидетельствуют, что правда на стороне России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Россия преследует цель защитить население Донбасса, избавить Украину от неонацистов и радикальных националистов, отметил Патрушев, выступая во вторник в Казани на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Приволжье.
"При этом мужество, героизм, самопожертвование ополченцев Донецкой и Луганской народных республик и российских военнослужащих свидетельствуют, что правда на нашей стороне", - сказал он, подчеркнув, что цели спецоперации "будут достигнуты".
"Полное игнорирование обоснованных требований России по гарантиям безопасности, планы киевского режима по изменению статуса безъядерной державы и вхождению в НАТО, полученные сведения о подготовке к боевым действиям на Донбассе и нападению на Россию – все эти угрозы вынудили принять упреждающие меры и начать специальную военную операцию", - добавил Патрушев.
По его словам, в ходе спецоперации получены документальные подтверждения таких планов Киева.
"Также получены неопровержимые доказательства финансирования и проведения на Украине военно-биологических программ под контролем иностранных специалистов", - напомнил секретарь Совбеза.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассУкраинаНАТОБезопасность
 
 
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