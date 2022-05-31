https://ria.ru/20220531/spetsoperatsiya-1791920270.html

Минобороны показало уничтожение артиллерией украинских объектов

Минобороны показало уничтожение артиллерией украинских объектов - РИА Новости, 31.05.2022

Минобороны показало уничтожение артиллерией украинских объектов

Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы десантников по украинским войскам 122-мм гаубиц Д-30. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:12

2022-05-31T10:12

2022-05-31T10:12

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

в мире

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы десантников по украинским войскам 122-мм гаубиц Д-30.В ролике показано развёртывание гаубиц на позициях и подготовка к стрельбе. Затем следуют залпы орудий по противнику."Артиллерийская батарея 122-мм гаубиц Д-30 заняла огневую позицию с ходу и нанесла удар по выявленной огневой позиции минометов ВСУ. Военнослужащие ВДВ огнём из гаубичных орудий Д-30 уничтожили огневые позиции минометчиков военную технику, а также оборонительные сооружения ВСУ", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220530/tulumbas-1791646794.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа артиллерийских подразделений на Украине. Кадры Минобороны РФ Работа артиллерийских подразделений на Украине. Кадры Минобороны РФ 2022-05-31T10:12 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, в мире