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Минобороны показало уничтожение артиллерией украинских объектов - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/spetsoperatsiya-1791920270.html
Минобороны показало уничтожение артиллерией украинских объектов
Минобороны показало уничтожение артиллерией украинских объектов - РИА Новости, 31.05.2022
Минобороны показало уничтожение артиллерией украинских объектов
Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы десантников по украинским войскам 122-мм гаубиц Д-30. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:12
2022-05-31T10:12
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы десантников по украинским войскам 122-мм гаубиц Д-30.В ролике показано развёртывание гаубиц на позициях и подготовка к стрельбе. Затем следуют залпы орудий по противнику."Артиллерийская батарея 122-мм гаубиц Д-30 заняла огневую позицию с ходу и нанесла удар по выявленной огневой позиции минометов ВСУ. Военнослужащие ВДВ огнём из гаубичных орудий Д-30 уничтожили огневые позиции минометчиков военную технику, а также оборонительные сооружения ВСУ", - сказали в ведомстве.
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Работа артиллерийских подразделений на Украине. Кадры Минобороны РФ
Работа артиллерийских подразделений на Украине. Кадры Минобороны РФ
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вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, в мире
10:12 31.05.2022
 
Минобороны показало уничтожение артиллерией украинских объектов

Минобороны показало уничтожение артиллерией украинских оборонительных сооружений

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы десантников по украинским войскам 122-мм гаубиц Д-30.
В ролике показано развёртывание гаубиц на позициях и подготовка к стрельбе. Затем следуют залпы орудий по противнику.
"Артиллерийская батарея 122-мм гаубиц Д-30 заняла огневую позицию с ходу и нанесла удар по выявленной огневой позиции минометов ВСУ. Военнослужащие ВДВ огнём из гаубичных орудий Д-30 уничтожили огневые позиции минометчиков военную технику, а также оборонительные сооружения ВСУ", - сказали в ведомстве.
Су-25 ВКС РФ с малой высоты наносят удары ракетами по позициям ВСУ. Видео Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВ мире
 
 
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