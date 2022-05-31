https://ria.ru/20220531/spetsoperatsiya-1791920270.html
Минобороны показало уничтожение артиллерией украинских объектов
Минобороны показало уничтожение артиллерией украинских объектов - РИА Новости, 31.05.2022
Минобороны показало уничтожение артиллерией украинских объектов
Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы десантников по украинским войскам 122-мм гаубиц Д-30. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:12
2022-05-31T10:12
2022-05-31T10:12
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы десантников по украинским войскам 122-мм гаубиц Д-30.В ролике показано развёртывание гаубиц на позициях и подготовка к стрельбе. Затем следуют залпы орудий по противнику."Артиллерийская батарея 122-мм гаубиц Д-30 заняла огневую позицию с ходу и нанесла удар по выявленной огневой позиции минометов ВСУ. Военнослужащие ВДВ огнём из гаубичных орудий Д-30 уничтожили огневые позиции минометчиков военную технику, а также оборонительные сооружения ВСУ", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220530/tulumbas-1791646794.html
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Работа артиллерийских подразделений на Украине. Кадры Минобороны РФ
Работа артиллерийских подразделений на Украине. Кадры Минобороны РФ
2022-05-31T10:12
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, в мире
Минобороны показало уничтожение артиллерией украинских объектов
Минобороны показало уничтожение артиллерией украинских оборонительных сооружений