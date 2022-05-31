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Матвиенко объяснила, почему не было подписано соглашение с Украиной - РИА Новости, 31.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/soglashenie-1792210557.html
Матвиенко объяснила, почему не было подписано соглашение с Украиной
Матвиенко объяснила, почему не было подписано соглашение с Украиной - РИА Новости, 31.05.2022
Матвиенко объяснила, почему не было подписано соглашение с Украиной
Москва и Киев были близки к соглашению, по которому Украина останется внеблоковым государством, заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T21:31
2022-05-31T23:56
специальная военная операция на украине
украина
россия
валентина матвиенко
в мире
киев
владимир путин
сергей лавров
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МАПУТУ, 31 мая — РИА Новости. Москва и Киев были близки к соглашению, по которому Украина останется внеблоковым государством, заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.По словам Матвиенко, состояться договору не дали те, "кто осуществляют внешнее управление" Украиной. Она также подчеркнула, что Россия по-прежнему готова к переговорам, однако Москва не видит такого же стремления со стороны Киева.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их ежедневно по видеосвязи. В конце марта прошел очередной раунд переговоров в Стамбуле, по итогам которого Киев передал письменные предложения по будущему договору.В ответ на это Россия пошла навстречу Украине и существенно сократила боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Кроме того, Москва предложила провести встречу Путина и Зеленского одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Тем не менее позже глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. Официальный представитель ведомства Мария Захарова констатировала, что Киев прервал переговоры и до сих пор не ответил на российские предложения к тексту проекта договора от 15 апреля. Владимир Путин 14 мая в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте заявил, что переговоры с Украиной фактически приостановлены.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html
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украина, россия, валентина матвиенко, в мире, киев, владимир путин, сергей лавров, мария захарова
21:31 31.05.2022 (обновлено: 23:56 31.05.2022)
 
Матвиенко объяснила, почему не было подписано соглашение с Украиной

Матвиенко: подписать соглашение с Украиной не позволило ее "внешнее управление"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФлаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МАПУТУ, 31 мая — РИА Новости. Москва и Киев были близки к соглашению, по которому Украина останется внеблоковым государством, заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

"Мы, кстати, параллельно вели переговоры с Украиной по подписанию мирного соглашения, договоренностей. Мы отвели войска от Киева, Харькова, уже практически было подготовлено соглашение, которое устраивало Украину и Россию. Главным условием там было, что Украина останется внеблоковым, нейтральным государством, как Австрия например, что не будет ядерным государством", — сказала она в ходе встречи с президентом Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси.

По словам Матвиенко, состояться договору не дали те, "кто осуществляют внешнее управление" Украиной. Она также подчеркнула, что Россия по-прежнему готова к переговорам, однако Москва не видит такого же стремления со стороны Киева.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их ежедневно по видеосвязи. В конце марта прошел очередной раунд переговоров в Стамбуле, по итогам которого Киев передал письменные предложения по будущему договору.
Флаг Украины возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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Запад готовится предать Киев
В ответ на это Россия пошла навстречу Украине и существенно сократила боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Кроме того, Москва предложила провести встречу Путина и Зеленского одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Тем не менее позже глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. Официальный представитель ведомства Мария Захарова констатировала, что Киев прервал переговоры и до сих пор не ответил на российские предложения к тексту проекта договора от 15 апреля. Владимир Путин 14 мая в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте заявил, что переговоры с Украиной фактически приостановлены.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВалентина МатвиенкоВ миреКиевВладимир ПутинСергей ЛавровМария Захарова
 
 
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