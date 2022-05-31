https://ria.ru/20220531/soglashenie-1792210557.html

Матвиенко объяснила, почему не было подписано соглашение с Украиной

Матвиенко объяснила, почему не было подписано соглашение с Украиной - РИА Новости, 31.05.2022

Матвиенко объяснила, почему не было подписано соглашение с Украиной

Москва и Киев были близки к соглашению, по которому Украина останется внеблоковым государством, заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T21:31

2022-05-31T21:31

2022-05-31T23:56

специальная военная операция на украине

украина

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в мире

киев

владимир путин

сергей лавров

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МАПУТУ, 31 мая — РИА Новости. Москва и Киев были близки к соглашению, по которому Украина останется внеблоковым государством, заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.По словам Матвиенко, состояться договору не дали те, "кто осуществляют внешнее управление" Украиной. Она также подчеркнула, что Россия по-прежнему готова к переговорам, однако Москва не видит такого же стремления со стороны Киева.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их ежедневно по видеосвязи. В конце марта прошел очередной раунд переговоров в Стамбуле, по итогам которого Киев передал письменные предложения по будущему договору.В ответ на это Россия пошла навстречу Украине и существенно сократила боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Кроме того, Москва предложила провести встречу Путина и Зеленского одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Тем не менее позже глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. Официальный представитель ведомства Мария Захарова констатировала, что Киев прервал переговоры и до сих пор не ответил на российские предложения к тексту проекта договора от 15 апреля. Владимир Путин 14 мая в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте заявил, что переговоры с Украиной фактически приостановлены.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html

https://ria.ru/20220526/lavrov-1790965160.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, валентина матвиенко, в мире, киев, владимир путин, сергей лавров, мария захарова