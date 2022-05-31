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Президент Словакии встретилась в Киеве с Зеленским и выступила в Раде - РИА Новости, 31.05.2022
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Президент Словакии встретилась в Киеве с Зеленским и выступила в Раде
Президент Словакии встретилась в Киеве с Зеленским и выступила в Раде - РИА Новости, 31.05.2022
Президент Словакии встретилась в Киеве с Зеленским и выступила в Раде
Президент Словакии Зузана Чапутова прибыла с визитом в Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским и выступила перед депутатами Верховной рады, сообщил во... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:09
2022-05-31T15:09
в мире
зузана чапутова
владимир зеленский
денис шмыгаль
украина
словакия
верховная рада украины
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ПРАГА, 31 мая – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова прибыла с визитом в Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским и выступила перед депутатами Верховной рады, сообщил во вторник братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на представителя администрации словацкого президента Йозефа Матея."Президент Словакии Зузана Чапутова прибыла с визитом на Украину. Она встретилась во вторник утром с президентом Владимиром Зеленским, а потом выступила перед депутатами Верховной рады", - говорится в сообщении.Отмечается, что во второй половине вторника запланирована встреча Чапутовой с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем.
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в мире, зузана чапутова, владимир зеленский, денис шмыгаль, украина, словакия, верховная рада украины
15:09 31.05.2022
 
Президент Словакии встретилась в Киеве с Зеленским и выступила в Раде

Президент Словакии Чапутова встретилась в Киеве с Зеленским и выступила в Верховной раде

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Словакии Зузана Чапутова
Президент Словакии Зузана Чапутова - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Словакии Зузана Чапутова. Архивное фото
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ПРАГА, 31 мая – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова прибыла с визитом в Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским и выступила перед депутатами Верховной рады, сообщил во вторник братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на представителя администрации словацкого президента Йозефа Матея.
"Президент Словакии Зузана Чапутова прибыла с визитом на Украину. Она встретилась во вторник утром с президентом Владимиром Зеленским, а потом выступила перед депутатами Верховной рады", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во второй половине вторника запланирована встреча Чапутовой с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 10:43
Зеленский заявил Эрдогану о желании встретиться с Путиным
 
В миреЗузана ЧапутоваВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальУкраинаСловакияВерховная Рада Украины
 
 
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