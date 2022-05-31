https://ria.ru/20220531/slovakiya-1792049582.html

Президент Словакии встретилась в Киеве с Зеленским и выступила в Раде

Президент Словакии встретилась в Киеве с Зеленским и выступила в Раде - РИА Новости, 31.05.2022

Президент Словакии встретилась в Киеве с Зеленским и выступила в Раде

Президент Словакии Зузана Чапутова прибыла с визитом в Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским и выступила перед депутатами Верховной рады, сообщил во... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T15:09

2022-05-31T15:09

2022-05-31T15:09

в мире

зузана чапутова

владимир зеленский

денис шмыгаль

украина

словакия

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155225/94/1552259441_0:205:2916:1845_1920x0_80_0_0_49cb2cd1458f9fc617765de6f00383d9.jpg

ПРАГА, 31 мая – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова прибыла с визитом в Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским и выступила перед депутатами Верховной рады, сообщил во вторник братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на представителя администрации словацкого президента Йозефа Матея."Президент Словакии Зузана Чапутова прибыла с визитом на Украину. Она встретилась во вторник утром с президентом Владимиром Зеленским, а потом выступила перед депутатами Верховной рады", - говорится в сообщении.Отмечается, что во второй половине вторника запланирована встреча Чапутовой с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем.

https://ria.ru/20220531/zelenskiy-1791946286.html

украина

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, зузана чапутова, владимир зеленский, денис шмыгаль, украина, словакия, верховная рада украины