https://ria.ru/20220531/skupka-1791901898.html
Названа выгода скупки безналичных долларов прямо сейчас
Названа выгода скупки безналичных долларов прямо сейчас - РИА Новости, 31.05.2022
Названа выгода скупки безналичных долларов прямо сейчас
Банк России резко снижает ключевую ставку, а следом за ним банки снижают ставки по вкладам. В этой связи снова выгодной может оказаться покупка валюты - и вовсе РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T02:17
2022-05-31T02:17
2022-05-31T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
россия
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Банк России резко снижает ключевую ставку, а следом за ним банки снижают ставки по вкладам. В этой связи снова выгодной может оказаться покупка валюты - и вовсе не обязательно наличной, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Евгений Миронюк.Он указал на сохраняющийся значительный спред (разницу между покупкой и продажей) валюты в банках. “Валютообменные операции выгодно совершать через брокерский счёт по биржевому курсу, однако этот способ используют не все граждане — отчасти из-за того, что порой о нем не знают”, - указал эксперт.Покупка безналичной валюты позволяет заработать как на разнице курсов, так и путем инвестирования в доступные продукты, которые предлагают многие отечественные игроки. Их доходность может достигать 5-6% годовых в долларах. При этом к концу года курс может оказаться выше 76 рублей за доллар, что значительно снизит выгоду, даже если к этому времени будут сняты ограничения на покупку наличной валюты, заключил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, доллар, россия
Названа выгода скупки безналичных долларов прямо сейчас
Эксперт Миронюк посоветовал скупать безналичную валюту после снижения ключевой ставки ЦБ
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости.
Банк России резко снижает ключевую ставку, а следом за ним банки снижают ставки по вкладам. В этой связи снова выгодной может оказаться покупка валюты - и вовсе не обязательно наличной, рассказал
агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Евгений Миронюк.
Он указал на сохраняющийся значительный спред (разницу между покупкой и продажей) валюты в банках. “Валютообменные операции выгодно совершать через брокерский счёт по биржевому курсу, однако этот способ используют не все граждане — отчасти из-за того, что порой о нем не знают”, - указал эксперт.
Покупка безналичной валюты позволяет заработать как на разнице курсов, так и путем инвестирования в доступные продукты, которые предлагают многие отечественные игроки. Их доходность может достигать 5-6% годовых в долларах. При этом к концу года курс может оказаться выше 76 рублей за доллар, что значительно снизит выгоду, даже если к этому времени будут сняты ограничения на покупку наличной валюты, заключил он.