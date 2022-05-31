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Названа выгода скупки безналичных долларов прямо сейчас - РИА Новости, 31.05.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220531/skupka-1791901898.html
Названа выгода скупки безналичных долларов прямо сейчас
Названа выгода скупки безналичных долларов прямо сейчас - РИА Новости, 31.05.2022
Названа выгода скупки безналичных долларов прямо сейчас
Банк России резко снижает ключевую ставку, а следом за ним банки снижают ставки по вкладам. В этой связи снова выгодной может оказаться покупка валюты - и вовсе РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T02:17
2022-05-31T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
россия
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Банк России резко снижает ключевую ставку, а следом за ним банки снижают ставки по вкладам. В этой связи снова выгодной может оказаться покупка валюты - и вовсе не обязательно наличной, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Евгений Миронюк.Он указал на сохраняющийся значительный спред (разницу между покупкой и продажей) валюты в банках. “Валютообменные операции выгодно совершать через брокерский счёт по биржевому курсу, однако этот способ используют не все граждане — отчасти из-за того, что порой о нем не знают”, - указал эксперт.Покупка безналичной валюты позволяет заработать как на разнице курсов, так и путем инвестирования в доступные продукты, которые предлагают многие отечественные игроки. Их доходность может достигать 5-6% годовых в долларах. При этом к концу года курс может оказаться выше 76 рублей за доллар, что значительно снизит выгоду, даже если к этому времени будут сняты ограничения на покупку наличной валюты, заключил он.
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Алексей Калабанов
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экономика, доллар, россия
02:17 31.05.2022
 
Названа выгода скупки безналичных долларов прямо сейчас

Эксперт Миронюк посоветовал скупать безналичную валюту после снижения ключевой ставки ЦБ

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Банк России резко снижает ключевую ставку, а следом за ним банки снижают ставки по вкладам. В этой связи снова выгодной может оказаться покупка валюты - и вовсе не обязательно наличной, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Евгений Миронюк.
Он указал на сохраняющийся значительный спред (разницу между покупкой и продажей) валюты в банках. “Валютообменные операции выгодно совершать через брокерский счёт по биржевому курсу, однако этот способ используют не все граждане — отчасти из-за того, что порой о нем не знают”, - указал эксперт.
Обменный пункт - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
Вчера, 19:29Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара по итогам понедельника упал до 62,27 рубля
Покупка безналичной валюты позволяет заработать как на разнице курсов, так и путем инвестирования в доступные продукты, которые предлагают многие отечественные игроки. Их доходность может достигать 5-6% годовых в долларах. При этом к концу года курс может оказаться выше 76 рублей за доллар, что значительно снизит выгоду, даже если к этому времени будут сняты ограничения на покупку наличной валюты, заключил он.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаДолларРоссия
 
 
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