https://ria.ru/20220531/skupka-1791901898.html

Названа выгода скупки безналичных долларов прямо сейчас

Названа выгода скупки безналичных долларов прямо сейчас - РИА Новости, 31.05.2022

Названа выгода скупки безналичных долларов прямо сейчас

Банк России резко снижает ключевую ставку, а следом за ним банки снижают ставки по вкладам. В этой связи снова выгодной может оказаться покупка валюты - и вовсе РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T02:17

2022-05-31T02:17

2022-05-31T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

доллар

россия

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Банк России резко снижает ключевую ставку, а следом за ним банки снижают ставки по вкладам. В этой связи снова выгодной может оказаться покупка валюты - и вовсе не обязательно наличной, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Евгений Миронюк.Он указал на сохраняющийся значительный спред (разницу между покупкой и продажей) валюты в банках. “Валютообменные операции выгодно совершать через брокерский счёт по биржевому курсу, однако этот способ используют не все граждане — отчасти из-за того, что порой о нем не знают”, - указал эксперт.Покупка безналичной валюты позволяет заработать как на разнице курсов, так и путем инвестирования в доступные продукты, которые предлагают многие отечественные игроки. Их доходность может достигать 5-6% годовых в долларах. При этом к концу года курс может оказаться выше 76 рублей за доллар, что значительно снизит выгоду, даже если к этому времени будут сняты ограничения на покупку наличной валюты, заключил он.

https://ria.ru/20220530/kurs-1791866092.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, доллар, россия