https://ria.ru/20220531/shtraf-1791919824.html

В Новосибирске мужчину оштрафовали за скандал в редакции

В Новосибирске мужчину оштрафовали за скандал в редакции - РИА Новости, 31.05.2022

В Новосибирске мужчину оштрафовали за скандал в редакции

Железнодорожный райсуд Новосибирска приговорил к штрафу в 50 тысяч рублей мужчину, устроившего скандал в редакции интернет-портала НГС и требовавшего от... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T08:40

2022-05-31T08:40

2022-05-31T08:40

происшествия

новосибирск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 31 мая – РИА Новости. Железнодорожный райсуд Новосибирска приговорил к штрафу в 50 тысяч рублей мужчину, устроившего скандал в редакции интернет-портала НГС и требовавшего от журналиста удалить материал, сообщает прокуратура Новосибирской области.В редакцию портала 19 мая прошлого года пришли трое мужчин и устроили разборки с угрозами в отношении журналиста Ильи Калинина – автора статьи о долгах известной в Новосибирске бизнес-леди. Его коллеги сняли произошедшее на видео. Мужчины матерились, оскорбляли присутствующих, угрожали, требовали удалить статью, а один из них толкал журналиста. В итоге следователи СК возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналистов."Сегодня, 31 мая, Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении Насими Насирова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения к отказу от распространения информации)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, Насиров пришел в офис редакции СМИ и потребовал от журналиста сетевого издания удалить статью, ранее опубликованную в отношении его знакомой. Вину по предъявленному обвинению в суде Насиров признал частично, отрицал факт применения им насилия."Суд с учетом правовой позиции государственного обвинения признал Насирова виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, удовлетворив исковые требования потерпевшего о возмещении морального вреда в размере 50 тысяч рублей", - сообщили в прокуратуре.

https://ria.ru/20220530/barnaul-1791760913.html

https://realty.ria.ru/20220519/chaty-1788162811.html

новосибирск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новосибирск, россия, следственный комитет россии (ск рф)