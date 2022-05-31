https://ria.ru/20220531/shtraf-1791919824.html
В Новосибирске мужчину оштрафовали за скандал в редакции
В Новосибирске мужчину оштрафовали за скандал в редакции - РИА Новости, 31.05.2022
В Новосибирске мужчину оштрафовали за скандал в редакции
Железнодорожный райсуд Новосибирска приговорил к штрафу в 50 тысяч рублей мужчину, устроившего скандал в редакции интернет-портала НГС и требовавшего от... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T08:40
2022-05-31T08:40
2022-05-31T08:40
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НОВОСИБИРСК, 31 мая – РИА Новости. Железнодорожный райсуд Новосибирска приговорил к штрафу в 50 тысяч рублей мужчину, устроившего скандал в редакции интернет-портала НГС и требовавшего от журналиста удалить материал, сообщает прокуратура Новосибирской области.В редакцию портала 19 мая прошлого года пришли трое мужчин и устроили разборки с угрозами в отношении журналиста Ильи Калинина – автора статьи о долгах известной в Новосибирске бизнес-леди. Его коллеги сняли произошедшее на видео. Мужчины матерились, оскорбляли присутствующих, угрожали, требовали удалить статью, а один из них толкал журналиста. В итоге следователи СК возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналистов."Сегодня, 31 мая, Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении Насими Насирова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения к отказу от распространения информации)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, Насиров пришел в офис редакции СМИ и потребовал от журналиста сетевого издания удалить статью, ранее опубликованную в отношении его знакомой. Вину по предъявленному обвинению в суде Насиров признал частично, отрицал факт применения им насилия."Суд с учетом правовой позиции государственного обвинения признал Насирова виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, удовлетворив исковые требования потерпевшего о возмещении морального вреда в размере 50 тысяч рублей", - сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20220530/barnaul-1791760913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
В Новосибирске мужчину оштрафовали за скандал в редакции
В Новосибирске мужчину оштрафовали за скандал с угрозами журналисту в редакции
НОВОСИБИРСК, 31 мая – РИА Новости. Железнодорожный райсуд Новосибирска приговорил к штрафу в 50 тысяч рублей мужчину, устроившего скандал в редакции интернет-портала НГС и требовавшего от журналиста удалить материал, сообщает прокуратура Новосибирской области.
В редакцию портала 19 мая прошлого года пришли трое мужчин и устроили разборки с угрозами в отношении журналиста Ильи Калинина – автора статьи о долгах известной в Новосибирске
бизнес-леди. Его коллеги сняли произошедшее на видео. Мужчины матерились, оскорбляли присутствующих, угрожали, требовали удалить статью, а один из них толкал журналиста. В итоге следователи СК
возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналистов.
"Сегодня, 31 мая, Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении Насими Насирова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 144 УК РФ
(воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения к отказу от распространения информации)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, Насиров пришел в офис редакции СМИ и потребовал от журналиста сетевого издания удалить статью, ранее опубликованную в отношении его знакомой. Вину по предъявленному обвинению в суде Насиров признал частично, отрицал факт применения им насилия.
"Суд с учетом правовой позиции государственного обвинения признал Насирова виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, удовлетворив исковые требования потерпевшего о возмещении морального вреда в размере 50 тысяч рублей", - сообщили в прокуратуре.