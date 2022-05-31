https://ria.ru/20220531/severodonetsk-1791924759.html

Посол ЛНР заявил о планах ВСУ покинуть Северодонецк, прикрываясь населением

Посол ЛНР заявил о планах ВСУ покинуть Северодонецк, прикрываясь населением - РИА Новости, 31.05.2022

Посол ЛНР заявил о планах ВСУ покинуть Северодонецк, прикрываясь населением

Украинские боевики собираются выйти из Северодонецка, прикрываясь мирными жителями, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T09:16

2022-05-31T09:16

2022-05-31T09:16

специальная военная операция на украине

в мире

иван филипоненко

апти алаудинов

луганская народная республика

северодонецк

луганская область

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Украинские боевики собираются выйти из Северодонецка, прикрываясь мирными жителями, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник."Украинские боевики собираются покидать Северодонецк, прикрываясь мирными жителями. Людям, находящимся в убежищах на химкомбинате "Азот", дана команда собирать вещи и готовиться к эвакуации. Боевики собираются захватить заложников на территории комбината и под их прикрытием покинуть Северодонецк, оставив только резервные силы для прикрытия отхода", - сообщил Мирошник в своем Telegram-канале.Людям, находившимся на "Азоте", нужно пытаться избежать эвакуации, перейти в другие места - там есть где спрятаться, считает он.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что силы Народной милиции Луганской народной республики при поддержке ВС РФ вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке и заняли плацдарм в городе. По его словам, украинские силовики прячутся в жилой застройке и ведут огонь по жилым районам, из которых уже отошли. Как отмечал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов, в городе осталось зачистить 15-17% жилого сектора.Северодонецк - крупный центр химической промышленности с населением 109 тысяч человек (на 2019 год). Сейчас в городе остаются, по разным данным, 10-15 тысяч мирных жителей.Взятие Северодонецка будет иметь важный символический смысл для всего освобождения ЛНР, так как именно сюда в 2014 году киевскими властями был перенесен административный центр Луганской области после утраты контроля над Луганском. Ныне под контролем Киева остаются всего два крупных города в ЛНР - Северодонецк и Лисичанск.

https://ria.ru/20220530/azov-1791827265.html

луганская народная республика

северодонецк

луганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, иван филипоненко, апти алаудинов, луганская народная республика, северодонецк, луганская область, вооруженные силы рф