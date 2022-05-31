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Сербия остается нейтральным островом, окруженным НАТО, заявил Вучич - РИА Новости, 31.05.2022
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Сербия остается нейтральным островом, окруженным НАТО, заявил Вучич
Сербия остается нейтральным островом, окруженным НАТО, заявил Вучич - РИА Новости, 31.05.2022
Сербия остается нейтральным островом, окруженным НАТО, заявил Вучич
Сербия остается нейтральным островом, окруженным со всех сторон НАТО, заявил президент страны Александр Вучич после принесения присяги в Скупщине (парламенте)... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:40
2022-05-31T14:40
в мире
сербия
нато
александр вучич
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БЕЛГРАД, 31 мая - РИА Новости. Сербия остается нейтральным островом, окруженным со всех сторон НАТО, заявил президент страны Александр Вучич после принесения присяги в Скупщине (парламенте) страны при вступлении на второй срок.По результатам прошедших в Сербии 3 апреля президентских выборов Вучич получил 58,59% голосов избирателей и с убедительным отрывом победил в первом круге. В тот же день состоялись и выборы депутатов Скупщины, на которых лидирует его Сербская прогрессивная партия, получающая около 120 из 250 мест в однопалатном заксобрании. Из-за рассмотрения избиркомом жалоб на отдельных участках окончательные результаты парламентских выборов пока не утверждены, поэтому президент во вторник принес присягу прошлому созыву Скупщины. С утра перед зданием парламента собрались граждане, был выстроен почетный караул.В зале присутствовали патриарх Сербский Порфирий и главы других традиционных конфессий, бывшие президенты Сербии, член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик, члены правительства, иностранные послы. Спикер парламента Ивица Дачич открыл торжественное заседание. Вучич по традиции положил правую руку на копию исторического Мирославова Евангелия. Принес текст присяги, после чего прозвучал гимн Сербии."Везде вокруг нас страны, в которых находится НАТО. Нет ни одной страны, которая не в НАТО, Сербия как малый остров. Некоторые называют это проблемой. Какая проблема в том, что верите своему народу, героическим генам своих граждан и что мы в состоянии защищать нашу землю и хотим иметь право защищать свои границы, свою страну, иметь своих военных и защищать свое небо. Сербия ни для кого сегодня больше не будет легкой добычей, как, к сожалению, было в 1999 году", - заявил Вучич собравшимся. "Это то, чем я горжусь, мы ни на кого не нападаем. Сербия стала сильнее благодаря народу, который знает, что путь нейтралитета - путь в будущее", - подчеркнул глава государства.Военный нейтралитет Сербии в отношении военных блоков определен парламентской резолюцией 2007 года, при этом Белград участвует в программе НАТО "Партнерство ради мира" и является наблюдателем в парламентской ассамблее ОДКБ.
https://ria.ru/20220327/serbiya-1780048445.html
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в мире, сербия, нато, александр вучич
14:40 31.05.2022
 
Сербия остается нейтральным островом, окруженным НАТО, заявил Вучич

Президент Сербии Вучич: страна останется нейтральным островом, окруженным НАТО

© AP Photo / Marko DrobnjakovicПрезидент Сербии Александр Вучич выступает после церемонии инаугурации в парламенте в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич выступает после церемонии инаугурации в парламенте в Белграде - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Президент Сербии Александр Вучич выступает после церемонии инаугурации в парламенте в Белграде
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 31 мая - РИА Новости. Сербия остается нейтральным островом, окруженным со всех сторон НАТО, заявил президент страны Александр Вучич после принесения присяги в Скупщине (парламенте) страны при вступлении на второй срок.
По результатам прошедших в Сербии 3 апреля президентских выборов Вучич получил 58,59% голосов избирателей и с убедительным отрывом победил в первом круге. В тот же день состоялись и выборы депутатов Скупщины, на которых лидирует его Сербская прогрессивная партия, получающая около 120 из 250 мест в однопалатном заксобрании. Из-за рассмотрения избиркомом жалоб на отдельных участках окончательные результаты парламентских выборов пока не утверждены, поэтому президент во вторник принес присягу прошлому созыву Скупщины. С утра перед зданием парламента собрались граждане, был выстроен почетный караул.
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В зале присутствовали патриарх Сербский Порфирий и главы других традиционных конфессий, бывшие президенты Сербии, член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик, члены правительства, иностранные послы. Спикер парламента Ивица Дачич открыл торжественное заседание. Вучич по традиции положил правую руку на копию исторического Мирославова Евангелия. Принес текст присяги, после чего прозвучал гимн Сербии.
"Везде вокруг нас страны, в которых находится НАТО. Нет ни одной страны, которая не в НАТО, Сербия как малый остров. Некоторые называют это проблемой. Какая проблема в том, что верите своему народу, героическим генам своих граждан и что мы в состоянии защищать нашу землю и хотим иметь право защищать свои границы, свою страну, иметь своих военных и защищать свое небо. Сербия ни для кого сегодня больше не будет легкой добычей, как, к сожалению, было в 1999 году", - заявил Вучич собравшимся. "Это то, чем я горжусь, мы ни на кого не нападаем. Сербия стала сильнее благодаря народу, который знает, что путь нейтралитета - путь в будущее", - подчеркнул глава государства.
Военный нейтралитет Сербии в отношении военных блоков определен парламентской резолюцией 2007 года, при этом Белград участвует в программе НАТО "Партнерство ради мира" и является наблюдателем в парламентской ассамблее ОДКБ.
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В миреСербияНАТОАлександр Вучич
 
 
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