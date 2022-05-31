https://ria.ru/20220531/serbiya-1792009850.html

Запад требует от Сербии выступить против России, заявил Вучич

Запад требует от Сербии выступить против России, заявил Вучич - РИА Новости, 31.05.2022

Запад требует от Сербии выступить против России, заявил Вучич

Страны Запада требует от Сербии занять позицию против России вопреки ее собственным национальным интересам - территориальной целостности, снабжению... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T13:23

2022-05-31T13:23

2022-05-31T13:23

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БЕЛГРАД, 31 мая – РИА Новости. Страны Запада требует от Сербии занять позицию против России вопреки ее собственным национальным интересам - территориальной целостности, снабжению энергоносителями и традиционным хорошим отношениям с РФ, заявил президент Сербии Александр Вучич после принесения присяги в Скупщине (парламенте) страны при вступлении на второй срок.По результатам прошедших в Сербии 3 апреля президентских выборов Вучич получил 58,59% голосов избирателей и с убедительным отрывом победил в первом туре. В тот же день состоялись и выборы депутатов Скупщины, на которых лидирует его Сербская прогрессивная партия, получающая около 120 из 250 мест в однопалатном заксобрании. Из-за рассмотрения избиркомом жалоб на отдельных участках окончательные результаты парламентских выборов пока не утверждены, поэтому президент во вторник приносит присягу прошлому созыву Скупщины. С утра перед зданием парламента собрались граждане, был выстроен почетный караул.В зале присутствуют патриарх Сербский Порфирий и главы других традиционных конфессий, бывшие президенты Сербии, член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик, члены правительства, иностранные послы. Спикер парламента Ивица Дачич открыл торжественное заседание. Вучич по традиции положил правую руку на копию исторического Мирославово Евангелия, принес текст присяги, после чего прозвучал гимн Сербии."Мы говорим (Западу): вы ожидаете от нас, что резко займем позицию против РФ, оставим в стороне наши традиционные отношения и то, что у нас нет проблем со снабжением газом, что у нас хорошие отношения. С одной стороны, каждый день они говорят о территориальной целостности и ее защите как основном принципе международного права, а потом говорят: вы, сербы, забудьте об этом принципе и старайтесь еще хуже, чем мы, относиться к РФ - и не проблема, что они не будут поддерживать вас в Совбезе ООН по вопросу вашей территориальной целостности, потому что для вас лучше про него (этот принцип – ред.) забыть", - заявил Вучич собравшимся."Прошу представителей этих стран быть честнее по отношению к Сербии и сказать, что понимают сложность нашей позиции, но все равно толкают нас… Если бы это было справедливо и честно, они бы так легко не разоряли территориальную целостность Сербии, как они это сделали", - указал сербский лидер.При этом он напомнил, что Сербия должна иметь достаточно топлива, продуктов питания, новые больницы и новые фабрики и "поддерживать наилучшие отношения с нашими западными партнерами и быть твердо, крепко, последовательно и решительно на европейском пути".Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к согражданам 2 марта президент Сербии сообщил, что власти Сербии, согласно решению национального Совбеза, поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.

https://ria.ru/20220530/serbiya-1791806133.html

https://ria.ru/20220529/serbiya-1791555799.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788270859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, милорад додик, ивица дачич, украина, россия, сербия, оон, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон, александр вучич