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Отключение от SWIFT не поменяло ситуацию в расчетах Сбербанка - РИА Новости, 31.05.2022
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Отключение от SWIFT не поменяло ситуацию в расчетах Сбербанка
Отключение от SWIFT не поменяло ситуацию в расчетах Сбербанка - РИА Новости, 31.05.2022
Отключение от SWIFT не поменяло ситуацию в расчетах Сбербанка
Сбербанк работает в обычном режиме, отключение от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT не меняет текущей ситуации РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T08:02
2022-05-31T09:19
экономика
сбербанк россии
сбер
россия
swift
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сбербанк работает в обычном режиме, отключение от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT не меняет текущей ситуации с международными расчётами, заявила пресс-служба кредитной организации."Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчётах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме", - говорится в сообщении.Отключение Сбербанка от SWIFT согласовано в рамках шестого пакета санкций ЕС.В начале марта Евросоюз также уже принял решение отключить от SWIFT ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.К SWIFT подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В России действует своя система передачи финансовых сообщений, которую создал Банк России в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы.
https://ria.ru/20220525/sberbank-1790647124.html
https://ria.ru/20220519/sberbank-1789584931.html
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экономика, сбербанк россии, сбер, россия, swift, евросоюз, санкции в отношении россии
08:02 31.05.2022 (обновлено: 09:19 31.05.2022)
 
Отключение от SWIFT не поменяло ситуацию в расчетах Сбербанка

Сбербанк сообщил о работе в штатном режиме при отключении от международной системы SWIFT

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВ офисе Сбербанка
В офисе Сбербанка - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сбербанк работает в обычном режиме, отключение от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT не меняет текущей ситуации с международными расчётами, заявила пресс-служба кредитной организации.
"Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчётах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме", - говорится в сообщении.
Вход в офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 15:48
Сбербанк опроверг появившуюся информацию о планах ребрендинга
Отключение Сбербанка от SWIFT согласовано в рамках шестого пакета санкций ЕС.
В начале марта Евросоюз также уже принял решение отключить от SWIFT ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.
К SWIFT подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В России действует своя система передачи финансовых сообщений, которую создал Банк России в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы.
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 20:23
Сбербанк продал Okko, SberCloud, "Эвотор" и "Звук"
 
ЭкономикаСбербанк РоссииСберРоссияSWIFTЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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