https://ria.ru/20220531/sberbank-1791916417.html
Отключение от SWIFT не поменяло ситуацию в расчетах Сбербанка
Отключение от SWIFT не поменяло ситуацию в расчетах Сбербанка - РИА Новости, 31.05.2022
Отключение от SWIFT не поменяло ситуацию в расчетах Сбербанка
Сбербанк работает в обычном режиме, отключение от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT не меняет текущей ситуации РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T08:02
2022-05-31T08:02
2022-05-31T09:19
экономика
сбербанк россии
сбер
россия
swift
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сбербанк работает в обычном режиме, отключение от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT не меняет текущей ситуации с международными расчётами, заявила пресс-служба кредитной организации."Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчётах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме", - говорится в сообщении.Отключение Сбербанка от SWIFT согласовано в рамках шестого пакета санкций ЕС.В начале марта Евросоюз также уже принял решение отключить от SWIFT ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.К SWIFT подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В России действует своя система передачи финансовых сообщений, которую создал Банк России в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы.
https://ria.ru/20220525/sberbank-1790647124.html
https://ria.ru/20220519/sberbank-1789584931.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сбербанк россии, сбер, россия, swift, евросоюз, санкции в отношении россии
08:02 31.05.2022 (обновлено: 09:19 31.05.2022)
Отключение от SWIFT не поменяло ситуацию в расчетах Сбербанка
Сбербанк сообщил о работе в штатном режиме при отключении от международной системы SWIFT