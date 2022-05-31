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В США предупредили Европу о "худшем кошмаре" из-за санкций - РИА Новости, 31.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792131637.html
В США предупредили Европу о "худшем кошмаре" из-за санкций
В США предупредили Европу о "худшем кошмаре" из-за санкций - РИА Новости, 31.05.2022
В США предупредили Европу о "худшем кошмаре" из-за санкций
Если Евросоюз откажется от российской нефти, ему придется столкнуться с "худшим кошмаром" политиков — стагфляцией, уверен аналитик американского издания... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T18:03
2022-05-31T18:53
специальная военная операция на украине
санкции в отношении россии
еврокомиссия
евросоюз
европа
россия
китай
экономика
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Если Евросоюз откажется от российской нефти, ему придется столкнуться с "худшим кошмаром" политиков — стагфляцией, уверен аналитик американского издания OilPrice Осама Ризви.Украинский кризис обнажил глубину экономических взаимосвязей в Европе и поставил под сомнение восстановление стран континента от последствий пандемии. Сегодня они переживают стремительный рост цен на энергоносители и по сути испытывают кризис, связанный с инфляцией, отмечает автор."Но главный вопрос заключается в том, действительно ли мы движемся к стагфляции — худшему кошмару политиков", — написал он.Ризви пояснил, что нет более весомого фактора, способного вызвать это негативное явление, чем планы ЕС запретить российскую нефть.Ссылаясь на заявления журналиста New York Times Пола Кругмана, аналитик усомнился, что Западу грозит повторение кризиса 1980-х годов, когда инфляция достигла двузначных значений, а страны испытывали стремительный рост безработицы, что вместе со скачком цен на нефть привело к рецессии.Кругман считает реальным повторение кризиса 2009 года — экономического спада и высокой безработицы, — который, в отличие от 1980-х годов, продолжался сравнительно недолго.От повторения кризиса 1980-х годов Запад отделяют два фактора: скорое снижение темпов инфляции и отсутствие потрясений на рынке, отметил Ризви. Однако введение Евросоюзом полного эмбарго на российскую нефть приведет к взлету цен на топливо."Цены на энергоносители уже достигли заоблачных высот, и на сырьевых рынках наблюдается их беспрецедентный скачок. Что еще важнее, мировые запасы нефти сокращаются", — продолжил он.Ризви также спрогнозировал рост спроса на топливо из-за ослабления карантина в Китае и допустил, что цены на нефть могут достичь 170-200 долларов за баррель.Западные страны столкнулась с тяжелыми экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
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санкции в отношении россии, еврокомиссия, евросоюз, европа, россия, китай, экономика
18:03 31.05.2022 (обновлено: 18:53 31.05.2022)
 
В США предупредили Европу о "худшем кошмаре" из-за санкций

Аналитик Oilprice Ризви предупредил Европу о "худшем кошмаре" из-за антироссийских санкций

© AP Photo / Frank AugsteinОчередь на автозаправочной станции в Лондоне
Очередь на автозаправочной станции в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Очередь на автозаправочной станции в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Если Евросоюз откажется от российской нефти, ему придется столкнуться с "худшим кошмаром" политиков — стагфляцией, уверен аналитик американского издания OilPrice Осама Ризви.
Украинский кризис обнажил глубину экономических взаимосвязей в Европе и поставил под сомнение восстановление стран континента от последствий пандемии. Сегодня они переживают стремительный рост цен на энергоносители и по сути испытывают кризис, связанный с инфляцией, отмечает автор.
"Но главный вопрос заключается в том, действительно ли мы движемся к стагфляции — худшему кошмару политиков", — написал он.
Ризви пояснил, что нет более весомого фактора, способного вызвать это негативное явление, чем планы ЕС запретить российскую нефть.
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Ссылаясь на заявления журналиста New York Times Пола Кругмана, аналитик усомнился, что Западу грозит повторение кризиса 1980-х годов, когда инфляция достигла двузначных значений, а страны испытывали стремительный рост безработицы, что вместе со скачком цен на нефть привело к рецессии.
Кругман считает реальным повторение кризиса 2009 года — экономического спада и высокой безработицы, — который, в отличие от 1980-х годов, продолжался сравнительно недолго.
От повторения кризиса 1980-х годов Запад отделяют два фактора: скорое снижение темпов инфляции и отсутствие потрясений на рынке, отметил Ризви. Однако введение Евросоюзом полного эмбарго на российскую нефть приведет к взлету цен на топливо.
"Цены на энергоносители уже достигли заоблачных высот, и на сырьевых рынках наблюдается их беспрецедентный скачок. Что еще важнее, мировые запасы нефти сокращаются", — продолжил он.
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Ризви также спрогнозировал рост спроса на топливо из-за ослабления карантина в Китае и допустил, что цены на нефть могут достичь 170-200 долларов за баррель.
Западные страны столкнулась с тяжелыми экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
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