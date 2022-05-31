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Макрон заявил, что видит эффект от санкций против России - РИА Новости, 31.05.2022
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Макрон заявил, что видит эффект от санкций против России
Макрон заявил, что видит эффект от санкций против России - РИА Новости, 31.05.2022
Макрон заявил, что видит эффект от санкций против России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что из разговора с российским лидером Владимиром Путиным он видит, что от санкций ЕС против России и военной... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:55
2022-05-31T18:46
владимир путин
россия
украина
брюссель
евросоюз
swift
сбербанк россии
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что из разговора с российским лидером Владимиром Путиным он видит, что от санкций ЕС против России и военной поддержки Киева западными странами есть эффект."Я вижу из наших с ним (президентом РФ Владимиром Путиным - ред.) разговоров, что санкции против РФ и военная поддержка Украины имеют эффект. Во-первых, потому, что Украина пользуется большой солидарностью, кроме того, потому, как она противостоит, в том числе, благодаря нашим поставкам вооружений. И да, эффект также есть на российскую экономику и на ее возможности финансировать эту войну", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, который проходил в Брюсселе 30-31 мая.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика выдерживает санкционный удар достойно.Страны Запада ввели уже несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Лидеры ЕС достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России. Как и планировалось, эмбарго на нефть и нефтепродукты из России затронет пока только поставки по морю. Для поставок нефти по трубопроводу сделали исключение, "которое должно быть пересмотрено в скором времени". Однако конкретные сроки также не указываются.Шестой пакет санкций ЕС предусматривает также отключение от SWIFT Сбербанка.
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владимир путин, россия, украина, брюссель, евросоюз, swift, сбербанк россии, эммануэль макрон, франция, в мире
17:55 31.05.2022 (обновлено: 18:46 31.05.2022)
 
Макрон заявил, что видит эффект от санкций против России

Президент Франции Макрон считает, от санкций против России и поддержки Киева есть эффект

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе. 31 мая 2022
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе. 31 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе. 31 мая 2022
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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что из разговора с российским лидером Владимиром Путиным он видит, что от санкций ЕС против России и военной поддержки Киева западными странами есть эффект.
"Я вижу из наших с ним (президентом РФ Владимиром Путиным - ред.) разговоров, что санкции против РФ и военная поддержка Украины имеют эффект. Во-первых, потому, что Украина пользуется большой солидарностью, кроме того, потому, как она противостоит, в том числе, благодаря нашим поставкам вооружений. И да, эффект также есть на российскую экономику и на ее возможности финансировать эту войну", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, который проходил в Брюсселе 30-31 мая.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика выдерживает санкционный удар достойно.
Страны Запада ввели уже несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Лидеры ЕС достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России. Как и планировалось, эмбарго на нефть и нефтепродукты из России затронет пока только поставки по морю. Для поставок нефти по трубопроводу сделали исключение, "которое должно быть пересмотрено в скором времени". Однако конкретные сроки также не указываются.
Шестой пакет санкций ЕС предусматривает также отключение от SWIFT Сбербанка.
Премьер-министр Италии Марио Драги во время саммита ЕС в Брюсселе. 31 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 17:27
Санкции против России будут действовать очень долго, заявил премьер Италии
 
Владимир ПутинРоссияУкраинаБрюссельЕвросоюзSWIFTСбербанк РоссииЭммануэль МакронФранцияВ мире
 
 
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