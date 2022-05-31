https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792127169.html

Макрон заявил, что видит эффект от санкций против России

Макрон заявил, что видит эффект от санкций против России - РИА Новости, 31.05.2022

Макрон заявил, что видит эффект от санкций против России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что из разговора с российским лидером Владимиром Путиным он видит, что от санкций ЕС против России и военной... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T17:55

2022-05-31T17:55

2022-05-31T18:46

владимир путин

россия

украина

брюссель

евросоюз

swift

сбербанк россии

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что из разговора с российским лидером Владимиром Путиным он видит, что от санкций ЕС против России и военной поддержки Киева западными странами есть эффект."Я вижу из наших с ним (президентом РФ Владимиром Путиным - ред.) разговоров, что санкции против РФ и военная поддержка Украины имеют эффект. Во-первых, потому, что Украина пользуется большой солидарностью, кроме того, потому, как она противостоит, в том числе, благодаря нашим поставкам вооружений. И да, эффект также есть на российскую экономику и на ее возможности финансировать эту войну", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, который проходил в Брюсселе 30-31 мая.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика выдерживает санкционный удар достойно.Страны Запада ввели уже несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Лидеры ЕС достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России. Как и планировалось, эмбарго на нефть и нефтепродукты из России затронет пока только поставки по морю. Для поставок нефти по трубопроводу сделали исключение, "которое должно быть пересмотрено в скором времени". Однако конкретные сроки также не указываются.Шестой пакет санкций ЕС предусматривает также отключение от SWIFT Сбербанка.

https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792114935.html

россия

украина

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, украина, брюссель, евросоюз, swift, сбербанк россии, эммануэль макрон, франция, в мире