17:55 31.05.2022 (обновлено: 18:46 31.05.2022)
Макрон заявил, что видит эффект от санкций против России
Президент Франции Макрон считает, от санкций против России и поддержки Киева есть эффект
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе. 31 мая 2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе. 31 мая 2022
ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что из разговора с российским лидером Владимиром Путиным он видит, что от санкций ЕС против России и военной поддержки Киева западными странами есть эффект.
"Я вижу из наших с ним (президентом РФ Владимиром Путиным - ред.) разговоров, что санкции против РФ и военная поддержка Украины имеют эффект. Во-первых, потому, что Украина пользуется большой солидарностью, кроме того, потому, как она противостоит, в том числе, благодаря нашим поставкам вооружений. И да, эффект также есть на российскую экономику и на ее возможности финансировать эту войну", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, который проходил в Брюсселе 30-31 мая.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика выдерживает санкционный удар достойно.
Страны Запада ввели уже несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Лидеры ЕС достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России. Как и планировалось, эмбарго на нефть и нефтепродукты из России затронет пока только поставки по морю. Для поставок нефти по трубопроводу сделали исключение, "которое должно быть пересмотрено в скором времени". Однако конкретные сроки также не указываются.