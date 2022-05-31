https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792086688.html

Президент Хорватии заявил, что новые санкции вызовут у Путина лишь улыбку

Президент Хорватии заявил, что новые санкции вызовут у Путина лишь улыбку - РИА Новости, 31.05.2022

Президент Хорватии заявил, что новые санкции вызовут у Путина лишь улыбку

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что российский лидер Владимир Путин будет лишь улыбаться новым санкциям, так как до сих пор ограничительные меры не... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T16:28

2022-05-31T16:28

2022-05-31T16:28

экономика

владимир путин

андрей пленкович

загреб

хорватия

россия

евросоюз

зоран миланович

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БЕЛГРАД, 31 мая - РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что российский лидер Владимир Путин будет лишь улыбаться новым санкциям, так как до сих пор ограничительные меры не привели к ослаблению рубля и российской экономики.Лидеры ЕС достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России. Как и планировалось, эмбарго на нефть и нефтепродукты из России затронет пока только поставки по морю. Для поставок нефти по трубопроводу сделали исключение, "которое должно быть пересмотрено в скором времени". Однако конкретные сроки также не указываются."Введите эмбарго и на газ из России. Почему не вводите? К сожалению, санкции не функционируют, может, однажды подействуют. Ни (курс валюты) рубль не упал, ни Россия это финансово не ощутила, а когда почувствует, тогда завершит военный конфликт. Цену за это заплатят европейские граждане, а Владимир Путин будет только удовлетворенно улыбаться. Нефть и газ будут перенаправлены в другие места, потому что спрос велик и есть покупатели", - заявил глава государства журналистам на день города Загреба.Он прокомментировал и слова премьера Хорватии Андрея Пленковича о том, что с Адриатическим нефтепроводом (JANAF) и терминалом для природного сжиженного газа (СПГ) на острове Крк в свете антироссийских санкций Загреб станет "энергетическим хабом для всей Центральной Европы"."Хотел бы я, чтобы Хорватия была ключевым игроком. Но Хорватия не ключевой игрок, а никакой. То, что через наш нефтепровод пойдет нефть, что это означает? К нам газ сейчас поступает через Сербию. Все это связано, Сербии часть нефти приходит через нас. Это ограниченные объемы и возможности, которые дает нефтепровод и газопровод из нашего СПГ-терминала. Здесь ключевые игроки – Венгрия и частично, Словакия и Чехия", - указал хорватский президент.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792028088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, андрей пленкович, загреб, хорватия, россия, евросоюз, зоран миланович