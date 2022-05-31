https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792048263.html

Рада потребовала от СНБО ввести санкции против патриарха Кирилла

Рада потребовала от СНБО ввести санкции против патриарха Кирилла - РИА Новости, 31.05.2022

Рада потребовала от СНБО ввести санкции против патриарха Кирилла

Верховная рада Украины обратилась к Совету нацбезопаности и обороны с требованием ввести персональные санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла и РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T15:05

2022-05-31T15:05

2022-05-31T15:08

украина

в мире

донбасс

русская православная церковь

совет национальной безопасности и обороны украины

николай балашов

жозеп боррель

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880196_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_06fad7afbd81d40f2fa9b932216306ed.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Верховная рада Украины обратилась к Совету нацбезопаности и обороны с требованием ввести персональные санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла и еще семи представителей Русской православной церкви, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.По его словам, среди тех, в отношении кого хотят ввести санкции патриарх Кирилл, руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион, замруководителя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов, митрополит Псковский и Пороховский Тихон, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.Обращение поддержано большинством депутатов - 292 голоса.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что, по его мнению, патриарх Кирилл может оказаться в списке новых индивидуальных санкций ЕС, которые будут приняты в рамках шестого санкционного пакета.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220526/ukraina-1790838050.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, донбасс, русская православная церковь, совет национальной безопасности и обороны украины, николай балашов, жозеп боррель, евросоюз