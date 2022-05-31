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Рада потребовала от СНБО ввести санкции против патриарха Кирилла - РИА Новости, 31.05.2022
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Рада потребовала от СНБО ввести санкции против патриарха Кирилла
Рада потребовала от СНБО ввести санкции против патриарха Кирилла - РИА Новости, 31.05.2022
Рада потребовала от СНБО ввести санкции против патриарха Кирилла
Верховная рада Украины обратилась к Совету нацбезопаности и обороны с требованием ввести персональные санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла и РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:05
2022-05-31T15:08
украина
в мире
донбасс
русская православная церковь
совет национальной безопасности и обороны украины
николай балашов
жозеп боррель
евросоюз
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Верховная рада Украины обратилась к Совету нацбезопаности и обороны с требованием ввести персональные санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла и еще семи представителей Русской православной церкви, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.По его словам, среди тех, в отношении кого хотят ввести санкции патриарх Кирилл, руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион, замруководителя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов, митрополит Псковский и Пороховский Тихон, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.Обращение поддержано большинством депутатов - 292 голоса.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что, по его мнению, патриарх Кирилл может оказаться в списке новых индивидуальных санкций ЕС, которые будут приняты в рамках шестого санкционного пакета.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, в мире, донбасс, русская православная церковь, совет национальной безопасности и обороны украины, николай балашов, жозеп боррель, евросоюз
15:05 31.05.2022 (обновлено: 15:08 31.05.2022)
 
Рада потребовала от СНБО ввести санкции против патриарха Кирилла

Парламент Украины обратился к СНБО с требованием ввести санкции против патриарха Кирилла

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Верховная рада Украины обратилась к Совету нацбезопаности и обороны с требованием ввести персональные санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла и еще семи представителей Русской православной церкви, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.
"Парламент обратился к СНБО с требованием применения персональных санкций против церковных деятелей РПЦ, которые системно и активно поддерживают войну против Украины (восемь человек)", - написал Железняк в Telegram-канале.
По его словам, среди тех, в отношении кого хотят ввести санкции патриарх Кирилл, руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион, замруководителя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов, митрополит Псковский и Пороховский Тихон, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.
Обращение поддержано большинством депутатов - 292 голоса.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что, по его мнению, патриарх Кирилл может оказаться в списке новых индивидуальных санкций ЕС, которые будут приняты в рамках шестого санкционного пакета.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 13:38
В Раде зарегистрировали законопроект о санкциях против Белоруссии
 
УкраинаВ миреДонбассРусская православная церковьСовет национальной безопасности и обороны УкраиныНиколай БалашовЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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