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Новые санкции ЕС больнее для Европы, чем для России, считает эксперт - РИА Новости, 31.05.2022
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Новые санкции ЕС больнее для Европы, чем для России, считает эксперт
Новые санкции ЕС больнее для Европы, чем для России, считает эксперт - РИА Новости, 31.05.2022
Новые санкции ЕС больнее для Европы, чем для России, считает эксперт
Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза "неприятный", но не приведет к критическим последствиям для российской экономики, поскольку экспорт нефти будет... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:46
2022-05-31T12:46
экономика
карл нехаммер
цены на нефть
кая каллас
владимир путин
брюссель
россия
европа
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза "неприятный", но не приведет к критическим последствиям для российской экономики, поскольку экспорт нефти будет переориентирован на другие рынки, а убытки компенсированы за счет роста цены, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.Накануне по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры согласовали введение частичного нефтяного эмбарго против России, разблокировав таким образом введение шестого пакета антироссийских санкций, которые также включают отключение от SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, а также индивидуальные санкции. Ожидается, что новый пакет санкций может быть согласован уже в ближайшие дни."Этот пакет санкций для России очень неприятный, поскольку к концу года в действии останется только нефтепровод "Дружба", по которому нефть поставляется в страны Восточной Европы. И именно Венгрия настаивала на том, чтобы сохранялась поставка по трубопроводу, так как она сильно зависима от российского газа. Поставки по железной дороге и морские (поставки) в рамках этого пакета санкций фактически запрещены, это около 90% объема поставок российской нефти в Европу", - пояснил эксперт.Он добавил, что теперь Россия будет искать новых поставщиков в Азии."Соответственно эту нефть Россия должна будет реализовать на других рынках, на азиатском рынке, возможно. Мы и сейчас уже туда отправляем большую часть свободной нефти, покупателями выступают Китай и Индия, но они покупают с большим дисконтом порядка 30%. Однако за счет роста цены компенсируются убытки, и в результате Россия не только получает те доходы, которые были запланированы, но и экстраприбыль", - отметил эксперт.Он подчеркнул, что экономически принятые санкции бьют не столько по России, сколько по самой Европе."Быстро этот шестой пакет не скажется, пока все санкционные меры не приводят к критическим последствиям, да и сложно предположить, какие санкции могут грандиозно ударить по экономике России. Получается, что бумерангом эти санкции бьют и по экономике Европы: падают темпы производства, жизнь простых людей становится дороже", - отметил Топорнин.По его словам, ближе к зиме, когда возрастет потребность в энергии, в Европе все почувствуют, насколько поднялись цены."Пока видим, что ничего в санкционной политике не меняется, несмотря на недовольство самих европейцев. Какой-то просчет и анализ последствий для Европы показывает, что пока могут справиться большинство стран. Но не люди же определяют политику, а руководство стран", - добавил эксперт.Он подчеркнул, что сильнее по российской экономике ударил бы запрет на импорт газа, однако на эти меры Европа в ближайшее время не пойдет, так как страны региона в большей степени зависимы от российского газа и заменить его сложнее, чем нефть.Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что эмбарго на газ из России не будет обсуждаться в рамках следующего пакета санкций ЕС. По его словам, в вопросе безопасности энергоснабжения с газом все иначе, нежели с нефтью, которую гораздо легче можно заменить при отказе от российского ресурса.Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также заявила, что дальнейшее введение санкций ЕС против России "будет все сложнее", так как они сильно затрагивают страны союза. Она подчеркнула, что договориться об эмбарго на нефть было очень сложно, достичь соглашения по вопросу газового эмбарго "будет еще сложнее".Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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экономика, карл нехаммер, цены на нефть, кая каллас, владимир путин, брюссель, россия, европа, сбербанк россии, санкции в отношении россии
12:46 31.05.2022
 
Новые санкции ЕС больнее для Европы, чем для России, считает эксперт

Эксперт Топорнин: новые санкции неприятны, но сильнее бьют по экономике Европы, чем России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза "неприятный", но не приведет к критическим последствиям для российской экономики, поскольку экспорт нефти будет переориентирован на другие рынки, а убытки компенсированы за счет роста цены, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.
Накануне по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры согласовали введение частичного нефтяного эмбарго против России, разблокировав таким образом введение шестого пакета антироссийских санкций, которые также включают отключение от SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, а также индивидуальные санкции. Ожидается, что новый пакет санкций может быть согласован уже в ближайшие дни.
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"Этот пакет санкций для России очень неприятный, поскольку к концу года в действии останется только нефтепровод "Дружба", по которому нефть поставляется в страны Восточной Европы. И именно Венгрия настаивала на том, чтобы сохранялась поставка по трубопроводу, так как она сильно зависима от российского газа. Поставки по железной дороге и морские (поставки) в рамках этого пакета санкций фактически запрещены, это около 90% объема поставок российской нефти в Европу", - пояснил эксперт.
Он добавил, что теперь Россия будет искать новых поставщиков в Азии.
"Соответственно эту нефть Россия должна будет реализовать на других рынках, на азиатском рынке, возможно. Мы и сейчас уже туда отправляем большую часть свободной нефти, покупателями выступают Китай и Индия, но они покупают с большим дисконтом порядка 30%. Однако за счет роста цены компенсируются убытки, и в результате Россия не только получает те доходы, которые были запланированы, но и экстраприбыль", - отметил эксперт.
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Он подчеркнул, что экономически принятые санкции бьют не столько по России, сколько по самой Европе.
"Быстро этот шестой пакет не скажется, пока все санкционные меры не приводят к критическим последствиям, да и сложно предположить, какие санкции могут грандиозно ударить по экономике России. Получается, что бумерангом эти санкции бьют и по экономике Европы: падают темпы производства, жизнь простых людей становится дороже", - отметил Топорнин.
По его словам, ближе к зиме, когда возрастет потребность в энергии, в Европе все почувствуют, насколько поднялись цены.
"Пока видим, что ничего в санкционной политике не меняется, несмотря на недовольство самих европейцев. Какой-то просчет и анализ последствий для Европы показывает, что пока могут справиться большинство стран. Но не люди же определяют политику, а руководство стран", - добавил эксперт.
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Он подчеркнул, что сильнее по российской экономике ударил бы запрет на импорт газа, однако на эти меры Европа в ближайшее время не пойдет, так как страны региона в большей степени зависимы от российского газа и заменить его сложнее, чем нефть.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что эмбарго на газ из России не будет обсуждаться в рамках следующего пакета санкций ЕС. По его словам, в вопросе безопасности энергоснабжения с газом все иначе, нежели с нефтью, которую гораздо легче можно заменить при отказе от российского ресурса.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также заявила, что дальнейшее введение санкций ЕС против России "будет все сложнее", так как они сильно затрагивают страны союза. Она подчеркнула, что договориться об эмбарго на нефть было очень сложно, достичь соглашения по вопросу газового эмбарго "будет еще сложнее".
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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ЭкономикаКарл НехаммерЦены на нефтьКая КалласВладимир ПутинБрюссельРоссияЕвропаСбербанк РоссииСанкции в отношении России
 
 
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