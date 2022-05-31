https://ria.ru/20220531/sanktsii-1791976382.html
Ни у кого из российской власти нет ничего за границей, заявил Медведев
Ни у кого из российской власти нет ничего за границей, заявил Медведев - РИА Новости, 31.05.2022
Ни у кого из российской власти нет ничего за границей, заявил Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в основе решений о санкциях против РФ лежит ненависть к России и к русским, что... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:06
2022-05-31T12:06
2022-05-31T12:59
санкции в отношении россии
россия
в мире
евросоюз
совет безопасности рф
дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в основе решений о санкциях против РФ лежит ненависть к России и к русским, что омерзительно и иррационально."В бесконечном танго экономических санкций против России как-то потерялся вопрос, а на кого они всё-таки направлены. Кого всё-таки хотели наказать их авторы? Президента, политическое и военное руководство страны? Нет. Это очевидно. И это признают их творцы. Ни у кого из нас нет иностранного имущества, счетов и значимых интересов за границей. Мы не ездим туда отдыхать и работать", - написал Медведев в Telegram-канале.Он признал, что представители крупного бизнеса из России из-за санкций "понесли значительные по суммам издержки", "лишились заграничного имущества"."Но признаемся по-честному – для них эти конфискации совсем не фатальны. Они и так проживут. У них и в России много чего осталось. Этого хватит и им самим, и их потомкам", - добавил зампред Совбеза."Вывод напрашивается отвратительный – эти санкции направлены именно против народа России. И что бы ни бормотали американские и европейские деды и бабки, что мы наказываем ваших начальников, а вас, обычных граждан, любим, – это брехня чистой воды", - подчеркнул он.В качестве примера он привел арест активов Центрального банка России, а причина - сделать хуже экономике, ударить по рублю, увеличить инфляцию и раскрутить цены в магазинах, а значит, уронить уровень жизни обычного россиянина. Такие же цели, по мнению Медведева, преследуются при введении эмбарго на покупку нефти и газа из России, запрета на полеты самолетов, на поездки в другие страны, запрет на использование платёжных инструментов."Этот вывод обескураживает, но это, увы, так. Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России – к русским, ко всем ее жителям. Ненависть к нашей культуре. Отсюда отмена Толстого, Чехова, Чайковского и Шостаковича. Ненависть к нашей религии. Отсюда желание разгромить Русскую православную церковь и ввести санкции против ее патриарха. И так было практически всегда. И в период Александра Невского. И в Смутное время", - отметил он."Эта ненависть омерзительна и иррациональна. Но это не значит, что мы должны смириться с ней. Просто нужно сделать все необходимые выводы на будущее. Помнить о таком отношении к нам. И не прощать тех, кто ненавидит нас. Никогда", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html
https://ria.ru/20220514/medvedev-1788593401.html
https://ria.ru/20220531/urok-1791878036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, россия, в мире, евросоюз, совет безопасности рф, дмитрий медведев
12:06 31.05.2022 (обновлено: 12:59 31.05.2022)
Ни у кого из российской власти нет ничего за границей, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев заявил, что санкции западных стран направлены против россиян
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в основе решений о санкциях против РФ лежит ненависть к России и к русским, что омерзительно и иррационально.
"В бесконечном танго экономических санкций против России
как-то потерялся вопрос, а на кого они всё-таки направлены. Кого всё-таки хотели наказать их авторы? Президента, политическое и военное руководство страны? Нет. Это очевидно. И это признают их творцы. Ни у кого из нас нет иностранного имущества, счетов и значимых интересов за границей. Мы не ездим туда отдыхать и работать", - написал Медведев в Telegram-канале
.
Он признал, что представители крупного бизнеса из России из-за санкций "понесли значительные по суммам издержки", "лишились заграничного имущества".
"Но признаемся по-честному – для них эти конфискации совсем не фатальны. Они и так проживут. У них и в России много чего осталось. Этого хватит и им самим, и их потомкам", - добавил зампред Совбеза.
"Вывод напрашивается отвратительный – эти санкции направлены именно против народа России. И что бы ни бормотали американские и европейские деды и бабки, что мы наказываем ваших начальников, а вас, обычных граждан, любим, – это брехня чистой воды", - подчеркнул он.
В качестве примера он привел арест активов Центрального банка России, а причина - сделать хуже экономике, ударить по рублю, увеличить инфляцию и раскрутить цены в магазинах, а значит, уронить уровень жизни обычного россиянина. Такие же цели, по мнению Медведева, преследуются при введении эмбарго на покупку нефти и газа из России, запрета на полеты самолетов, на поездки в другие страны, запрет на использование платёжных инструментов.
"Этот вывод обескураживает, но это, увы, так. Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России – к русским, ко всем ее жителям. Ненависть к нашей культуре. Отсюда отмена Толстого, Чехова, Чайковского и Шостаковича. Ненависть к нашей религии. Отсюда желание разгромить Русскую православную церковь
и ввести санкции против ее патриарха. И так было практически всегда. И в период Александра Невского
. И в Смутное время", - отметил он.
"Эта ненависть омерзительна и иррациональна. Но это не значит, что мы должны смириться с ней. Просто нужно сделать все необходимые выводы на будущее. Помнить о таком отношении к нам. И не прощать тех, кто ненавидит нас. Никогда", - добавил Медведев.