В МИД призвали ЕС молиться, чтобы патриарх Кирилл не ввел ответные санкции
Захарова призвала ЕС молиться, чтобы патриарх Кирилл не включил его в ответный список
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о планах внести патриарха Кирилла в санкционный список в рамках шестого пакета: пусть молится, чтобы патриарх не включил Евросоюз в ответный список, хотя и сейчас "записки о здравии Евросоюза никто не подаёт".
Ранее Боррель заявил, что патриарх Московский и вся Руси Кирилл может оказаться в списке новых индивидуальных санкций ЕС, которые будут приняты в рамках шестого санкционного пакета.
"Боррель заявил, что патриарх Кирилл должен быть включен в черный список Евросоюза. Пусть молится, чтобы патриарх Кирилл не включил Европейский союз в ответный. Хотя и без этого записочки о здравии Евросоюза давно никто не подаёт", - написала Захарова в Telegram-канале.
Она также предложила сделать символом европейской дипломатии Пизанскую башню.
"Но вообще символом "ЕСовской дипломатии" должна стать Пизанская башня: привлекающая своей неудачей и нефункциональная, при этом популярная, с историей и приносящая её хозяевам доход. Слоган - "Слава падению - в падении слава", - предложила она.
Накануне по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры согласовали введение частичного нефтяного эмбарго против России, разблокировав таким образом введение шестого пакета антироссийских санкций, которые также включают отключение от SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, а также индивидуальные санкции. Ожидается, что новый пакет санкций может быть согласован уже в ближайшие дни.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.