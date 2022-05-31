10:35 31.05.2022 (обновлено: 10:56 31.05.2022)
Боррель допустил введение санкций Евросоюза против патриарха Кирилла
Глава евродипломатии Боррель допустил введение санкций Евросоюза против патриарха Кирилла
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель полагает, что патриарх Московский и вся Руси Кирилл может оказаться в списке новых индивидуальных санкций ЕС, которые будут приняты в рамках шестого санкционного пакета.
Накануне по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры согласовали введение частичного нефтяного эмбарго против России, разблокировав таким образом введение шестого пакета антироссийских санкций, которые также включают отключение от SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, а также индивидуальные санкции. Ожидается, что новый пакет санкций может быть согласован уже в ближайшие дни.
"Я думаю, да. Еще неделю назад я бы ответил утвердительно", - сказал Боррель, отвечая на вопрос журналистов о том, войдет ли патриарх Кирилл в список санкций.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".