Рейтинг@Mail.ru
Мишель: поступающая по трубопроводу нефть не попадет в шестой пакет санкций - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/sanktsii-1791905193.html
Мишель: поступающая по трубопроводу нефть не попадет в шестой пакет санкций
Мишель: поступающая по трубопроводу нефть не попадет в шестой пакет санкций - РИА Новости, 31.05.2022
Мишель: поступающая по трубопроводу нефть не попадет в шестой пакет санкций
Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что поступающая по трубопроводу нефть не попадет в шестой пакет санкций ЕС против России. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T02:09
2022-05-31T02:14
цены на нефть
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365284_0:180:2710:1704_1920x0_80_0_0_58b001009fb8fbf6c4a06eca7a1a7971.jpg
БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что поступающая по трубопроводу нефть не попадет в шестой пакет санкций ЕС против России.Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу 2022 года ЕС откажется от почти 90% импорта российской нефти. Таким образом, было разблокировано введение шестого пакета новых европейских антироссийских санкций."Сегодня вечером Евросовет смог достичь договоренности по шестому пакету санкций, который позволит запретить российскую нефть с временным исключением, которое касается нефти, поступающей по трубопроводу", - сказал он.
https://ria.ru/20220530/embargo-1791899154.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365284_99:0:2611:1884_1920x0_80_0_0_66e99ca7e59621a12881baa964a6cbcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, в мире, россия
02:09 31.05.2022 (обновлено: 02:14 31.05.2022)
 
Мишель: поступающая по трубопроводу нефть не попадет в шестой пакет санкций

Глава Евросовета Мишель: трубопроводная нефть не попадет в шестой пакет санкций

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что поступающая по трубопроводу нефть не попадет в шестой пакет санкций ЕС против России.
Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу 2022 года ЕС откажется от почти 90% импорта российской нефти. Таким образом, было разблокировано введение шестого пакета новых европейских антироссийских санкций.
Министр экономики Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
Вчера, 23:30
Вице-канцлер ФРГ: эмбарго на российскую нефть не дает ожидаемого эффекта
"Сегодня вечером Евросовет смог достичь договоренности по шестому пакету санкций, который позволит запретить российскую нефть с временным исключением, которое касается нефти, поступающей по трубопроводу", - сказал он.
 
Цены на нефтьВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала