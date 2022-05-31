https://ria.ru/20220531/sanktsii-1791905193.html

Мишель: поступающая по трубопроводу нефть не попадет в шестой пакет санкций

Мишель: поступающая по трубопроводу нефть не попадет в шестой пакет санкций - РИА Новости, 31.05.2022

Мишель: поступающая по трубопроводу нефть не попадет в шестой пакет санкций

Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что поступающая по трубопроводу нефть не попадет в шестой пакет санкций ЕС против России. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T02:09

2022-05-31T02:09

2022-05-31T02:14

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россия

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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что поступающая по трубопроводу нефть не попадет в шестой пакет санкций ЕС против России.Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу 2022 года ЕС откажется от почти 90% импорта российской нефти. Таким образом, было разблокировано введение шестого пакета новых европейских антироссийских санкций."Сегодня вечером Евросовет смог достичь договоренности по шестому пакету санкций, который позволит запретить российскую нефть с временным исключением, которое касается нефти, поступающей по трубопроводу", - сказал он.

https://ria.ru/20220530/embargo-1791899154.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

цены на нефть, в мире, россия