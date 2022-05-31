https://ria.ru/20220531/sanktsii-1791905193.html
Мишель: поступающая по трубопроводу нефть не попадет в шестой пакет санкций
Мишель: поступающая по трубопроводу нефть не попадет в шестой пакет санкций - РИА Новости, 31.05.2022
Мишель: поступающая по трубопроводу нефть не попадет в шестой пакет санкций
Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что поступающая по трубопроводу нефть не попадет в шестой пакет санкций ЕС против России. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T02:09
2022-05-31T02:09
2022-05-31T02:14
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что поступающая по трубопроводу нефть не попадет в шестой пакет санкций ЕС против России.Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу 2022 года ЕС откажется от почти 90% импорта российской нефти. Таким образом, было разблокировано введение шестого пакета новых европейских антироссийских санкций."Сегодня вечером Евросовет смог достичь договоренности по шестому пакету санкций, который позволит запретить российскую нефть с временным исключением, которое касается нефти, поступающей по трубопроводу", - сказал он.
https://ria.ru/20220530/embargo-1791899154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, в мире, россия
02:09 31.05.2022 (обновлено: 02:14 31.05.2022)
Мишель: поступающая по трубопроводу нефть не попадет в шестой пакет санкций
Глава Евросовета Мишель: трубопроводная нефть не попадет в шестой пакет санкций