16:39 31.05.2022 (обновлено: 17:16 31.05.2022)
Мой дом — моя крепость. Кого коснутся новые правила самообороны
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Мария Марикян. Верховный суд расширил пределы самообороны — теперь защищаться можно, даже если преступники, вломившиеся в дом, не применяют насилие. Эксперты уверены: это избавит от уголовного преследования тех, кто дал отпор незваным гостям. Какие вопросы еще предстоит решить — разбиралось РИА Новости.
"Доказывать теперь не надо"
Раньше самооборона разрешалась в случае побоев, грабежа и при других насильственных действиях. Пленум Верховного суда дополнил список.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев считает, что это облегчит жизнь как судам, так и простым гражданам.
"Теперь совсем необязательно доказывать, что незаконное проникновение сопровождалось угрозой насилия. Достаточно того, что кто-то пытался проникнуть в жилище против воли хозяина. Если же, допустим, драка возникла в ходе застолья, то ссылаться на "меры обороны" нельзя. Таким образом, разъяснения Верховного суда позволят определить, имел ли гражданин право применить физическую силу", — указывает юрист.
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Причем поводов для самозащиты добавилось. Такая ситуация возможна и "вне контекста проникновения в жилище" — если преступник угрожает насилием. Правда, с оговоркой: "У оборонявшегося должны быть основания опасаться осуществления угрозы". Например, на него направили оружие.
В Верховном суде уточнили еще один спорный момент: все сомнения в превышении пределов самообороны суды должны трактовать в пользу обвиняемого. В частности, чтобы не объявлять огульно участников бытовых конфликтов "грабителями".
Как пояснил зампред ВС Сергей Рудаков, суды выясняют обстоятельства, предшествующие конфликту, своевременность и адекватность предпринятых мер, а также соотношение сил. В итоге часть дел переквалифицируют на самооборону или вообще снимают обвинения.
"Такие посягательства нарушают одно из основополагающих прав человека и гражданина, закрепленное в статье 25 Конституции, могут преследовать самые различные противоправные цели и в ходе осуществления угрожать не менее, а подчас и более важным правоохраняемым интересам, включая жизнь и здоровье людей, находящихся в помещении", — заявил он на заседании пленума.
В связи с этим не только законодательство, но и правоприменительная практика должны создавать гарантии для допустимой защиты гражданами своего жилища, давать возможность своевременно принять меры для защиты себя и своих близких, подчеркнул судья.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Верховного суда России Сергей Рудаков на заседании Совета Федерации. 11 декабря 2019 года
Заместитель председателя Верховного суда России Сергей Рудаков на заседании Совета Федерации. 11 декабря 2019 года
Спорная тема
Проблема самообороны давняя. Все из-за размытой трактовки общего принципа — соразмерности. В теории, если на человека лезут с кулаками, он не имеет права защищаться каким-либо предметом. Однако ситуации бывают разные — и юристы многие годы спорят о допустимых пределах самозащиты, трактовки тех или иных случаев.
Поэтому много резонансных вердиктов. Например, дело Александра Зобенкова из Тверской области. В мае 2020-го он отмечал день рождения супруги — пригласил родственников и друзей.
Вечером пошел прогуляться с собакой и та облаяла соседских коз. Хозяйка возмутилась, пожаловалась сыну. Он вместе с друзьями заявился к Зобенкову, набросился на гостей и жену с детьми. Александр, схватив нож, убил троих нападавших, четвертый сбежал.
Открыли дело по части 2 статьи 105 УК ("Убийство двух и более лиц"). В сентябре областной суд вынес оправдательный приговор. Прокуратура его обжаловала, дело рассматривали в апелляционном суде в Москве. В апреле этого года вердикт оставили в силе.
11 июня 2021, 08:00"Защищал себя и дом": сибиряк отбился от воров и угодил за решетку
Поздним октябрьским вечером позапрошлого года в Черногорске (Республика Хакасия) юрист Эдуард Соломачев, заканчивавший ремонт в своем новом доме, услышал, как к воротам подъехала машина. Оттуда выскочил незнакомец и кинулся на хозяина с кулаками.
В руках у Эдуарда была кирка — он ударил ею наотмашь. Вызвал полицию. Оперативник сразу опознал грабителя-рецидивиста Рамиля Бикташева, проведшего в колониях половину жизни.
Соломачева обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК).
© Фото : из личного архива Эдуарда Соломачева Эдуард Соломачев
© Фото : из личного архива Эдуарда Соломачева
Эдуард Соломачев
"Просил следователя объяснить, какой умысел может быть у человека, на которого напали. Почему в моих действиях не усмотрели хотя бы 114-ю ("Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов обороны"). Ответ был один: суд разберется", — разводит он руками.
Ему грозило до восьми лет лишения свободы. Но о деле заговорили в СМИ, и в апреле 2021-го с юриста сняли все обвинения.
"До меня у Бикташева десять эпизодов. После инцидента со мной еще четыре — кража, угон, разбой. Это в Усть-Абаканском районе. Насобирал себе еще лет на 15. Он сейчас в СИЗО и пытается обжаловать последние случаи в Верховном суде", — добавляет собеседник РИА Новости.
"Новые проблемы"
Председатель коллеги адвокатов "Девятая вертикаль" Олег Аниканов полагает, что все равно возникнут новые спорные моменты и законодательство придется опять уточнять.
"Конечно, давно надо было подумать о тех, кто защищает свою семью. Как говорится, мой дом — моя крепость, — подчеркивает он. — Однако всякое бывает. Например, хозяин повздорил с гостем, а потом его же и выставил крайним. Важно четко установить, кто преступник".
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Еще одна проблема — домашнее насилие. Самооборона в таком случае возможна непосредственно при нападении. Однако правозащитники подчеркивают: жертвам, как правило, угрожают регулярно. Как действовать женщине — большой вопрос.
"Тут нужен отдельный закон. Это позволит в делах о самообороне ссылаться на него", — отмечает руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия адвокат Мари Давтян.
У всех на слуху сестры Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Адвокаты подчеркивают, что они оказались в безвыходной ситуации, живя с насильником, и не нарушали границ необходимой самообороны.
Всего же по статье 108 УК проходят более 200 человек в год (в 2021-м — 255). А свыше 400 — за тяжкий вред, нанесенный при самозащите. За решетку, по данным ВС, попадают около 12 процентов обвиняемых.