https://ria.ru/20220531/samooborona-1792063240.html

Мой дом — моя крепость. Кого коснутся новые правила самообороны

Мой дом — моя крепость. Кого коснутся новые правила самообороны - РИА Новости, 31.05.2022

Мой дом — моя крепость. Кого коснутся новые правила самообороны

Верховный суд расширил пределы самообороны — теперь защищаться можно, даже если преступники, вломившиеся в дом, не применяют насилие. Эксперты уверены: это... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T16:39

2022-05-31T16:39

2022-05-31T17:16

общество

домашнее насилие

убийство

россия

жилье

семья

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Мария Марикян. Верховный суд расширил пределы самообороны — теперь защищаться можно, даже если преступники, вломившиеся в дом, не применяют насилие. Эксперты уверены: это избавит от уголовного преследования тех, кто дал отпор незваным гостям. Какие вопросы еще предстоит решить — разбиралось РИА Новости."Доказывать теперь не надо"Раньше самооборона разрешалась в случае побоев, грабежа и при других насильственных действиях. Пленум Верховного суда дополнил список.Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев считает, что это облегчит жизнь как судам, так и простым гражданам."Теперь совсем необязательно доказывать, что незаконное проникновение сопровождалось угрозой насилия. Достаточно того, что кто-то пытался проникнуть в жилище против воли хозяина. Если же, допустим, драка возникла в ходе застолья, то ссылаться на "меры обороны" нельзя. Таким образом, разъяснения Верховного суда позволят определить, имел ли гражданин право применить физическую силу", — указывает юрист.Причем поводов для самозащиты добавилось. Такая ситуация возможна и "вне контекста проникновения в жилище" — если преступник угрожает насилием. Правда, с оговоркой: "У оборонявшегося должны быть основания опасаться осуществления угрозы". Например, на него направили оружие.В Верховном суде уточнили еще один спорный момент: все сомнения в превышении пределов самообороны суды должны трактовать в пользу обвиняемого. В частности, чтобы не объявлять огульно участников бытовых конфликтов "грабителями".Как пояснил зампред ВС Сергей Рудаков, суды выясняют обстоятельства, предшествующие конфликту, своевременность и адекватность предпринятых мер, а также соотношение сил. В итоге часть дел переквалифицируют на самооборону или вообще снимают обвинения.В связи с этим не только законодательство, но и правоприменительная практика должны создавать гарантии для допустимой защиты гражданами своего жилища, давать возможность своевременно принять меры для защиты себя и своих близких, подчеркнул судья.Спорная темаПроблема самообороны давняя. Все из-за размытой трактовки общего принципа — соразмерности. В теории, если на человека лезут с кулаками, он не имеет права защищаться каким-либо предметом. Однако ситуации бывают разные — и юристы многие годы спорят о допустимых пределах самозащиты, трактовки тех или иных случаев.Поэтому много резонансных вердиктов. Например, дело Александра Зобенкова из Тверской области. В мае 2020-го он отмечал день рождения супруги — пригласил родственников и друзей.Вечером пошел прогуляться с собакой и та облаяла соседских коз. Хозяйка возмутилась, пожаловалась сыну. Он вместе с друзьями заявился к Зобенкову, набросился на гостей и жену с детьми. Александр, схватив нож, убил троих нападавших, четвертый сбежал.Открыли дело по части 2 статьи 105 УК ("Убийство двух и более лиц"). В сентябре областной суд вынес оправдательный приговор. Прокуратура его обжаловала, дело рассматривали в апелляционном суде в Москве. В апреле этого года вердикт оставили в силе.Поздним октябрьским вечером позапрошлого года в Черногорске (Республика Хакасия) юрист Эдуард Соломачев, заканчивавший ремонт в своем новом доме, услышал, как к воротам подъехала машина. Оттуда выскочил незнакомец и кинулся на хозяина с кулаками.В руках у Эдуарда была кирка — он ударил ею наотмашь. Вызвал полицию. Оперативник сразу опознал грабителя-рецидивиста Рамиля Бикташева, проведшего в колониях половину жизни.Соломачева обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК)."Просил следователя объяснить, какой умысел может быть у человека, на которого напали. Почему в моих действиях не усмотрели хотя бы 114-ю ("Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов обороны"). Ответ был один: суд разберется", — разводит он руками.Ему грозило до восьми лет лишения свободы. Но о деле заговорили в СМИ, и в апреле 2021-го с юриста сняли все обвинения."Новые проблемы"Председатель коллеги адвокатов "Девятая вертикаль" Олег Аниканов полагает, что все равно возникнут новые спорные моменты и законодательство придется опять уточнять.Еще одна проблема — домашнее насилие. Самооборона в таком случае возможна непосредственно при нападении. Однако правозащитники подчеркивают: жертвам, как правило, угрожают регулярно. Как действовать женщине — большой вопрос.У всех на слуху сестры Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Адвокаты подчеркивают, что они оказались в безвыходной ситуации, живя с насильником, и не нарушали границ необходимой самообороны.Всего же по статье 108 УК проходят более 200 человек в год (в 2021-м — 255). А свыше 400 — за тяжкий вред, нанесенный при самозащите. За решетку, по данным ВС, попадают около 12 процентов обвиняемых.

https://ria.ru/20210421/samooborona-1729136426.html

https://ria.ru/20210611/ubiystvo-1736530674.html

https://ria.ru/20220302/ubiystvo-1775874236.html

https://ria.ru/20210913/migranty-1749505029.html

россия

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

общество, домашнее насилие, убийство, россия, жилье, семья