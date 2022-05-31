https://ria.ru/20220531/samooborona-1791966119.html

ВС расширил пределы самообороны при проникновении грабителей в дом

ВС расширил пределы самообороны при проникновении грабителей в дом - РИА Новости, 31.05.2022

ВС расширил пределы самообороны при проникновении грабителей в дом

Состояние самообороны наступает, даже если преступники вломились в дом, но не избивают жильцов и не угрожают их жизни, разъясняется в постановлении пленума... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T11:35

2022-05-31T11:35

2022-05-31T14:17

общество

верховный суд рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/28240/48/282404836_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_117b12a46fdddf22ed1c6c5f82c5473a.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Состояние самообороны наступает, даже если преступники вломились в дом, но не избивают жильцов и не угрожают их жизни, разъясняется в постановлении пленума Верховного суда России.Сейчас к преступлениям, при которых может применяться самооборона, относятся побои, грабеж и другие посягательства, связанные с насилием. Судьи дополнили список "незаконным проникновением в жилище против воли проживающего в нем лица, не сопряженным с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица".Необходимая самооборона также наступает при наличии реальной угрозы вне контекста проникновения в жилище — например, преступник "высказывает угрозу немедленного применения насилия в условиях, при которых у оборонявшегося имелись основания опасаться осуществления этой угрозы" (направляет на жертву оружие).При этом все сомнения в превышении пределов самозащиты суды должны трактовать в пользу обвиняемого, отмечает пленум.ВС за последнее время вынес несколько резонансных решений по этому поводу. Так, он оправдал женщину, которая, защищаясь, ранила сожителя ножом, когда он душил ее. И, напротив, отменил оправдание мужчине: хотя изначально ему грозила опасность от нападающих, но последнего он застрелил уже в спину, когда тот убегал.Постановления пленума — правовые позиции и разъяснения Верховного суда, которыми должны руководствоваться остальные судьи при рассмотрении дел.

https://ria.ru/20220207/klishas-1771467399.html

https://ria.ru/20211209/samooborona-1762962329.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, верховный суд рф, россия