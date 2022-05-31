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Япония не планирует выходить из "Сахалина-2" - РИА Новости, 31.05.2022
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Япония не планирует выходить из "Сахалина-2"
Япония не планирует выходить из "Сахалина-2" - РИА Новости, 31.05.2022
Япония не планирует выходить из "Сахалина-2"
Правительство Японии не планирует выходить из проекта "Сахалин-2", "даже если нам скажут" прекратить участие, заявил в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T09:55
2022-05-31T09:55
экономика
мунэо судзуки
россия
токио
сахалин-2
газпром
shell
северный поток — 2
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ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Правительство Японии не планирует выходить из проекта "Сахалин-2", "даже если нам скажут" прекратить участие, заявил в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.В ходе заседания депутат Мунэо Судзуки, который хорошо известен в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с РФ, попросил прокомментировать, намерен ли официальный Токио защищать свои интересы относительно проекта "Сахалин-2"."Даже если нам скажут прекратить, мы не намерены. "Сахалин-2" является концессией, над заключением которой упорно трудились наши предшественники. Хотя владельцем земли может быть Россия, право аренды, а также оборудование для сжижения газа и его транспортировки принадлежат японским компаниям и японскому правительству", - подчеркнул японский министр.В рамках проекта "Сахалин-2" осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское и Лунское. Его инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.Оператор - Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui &amp; Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.Англо-нидерландская Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке-2".
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экономика, мунэо судзуки, россия, токио, сахалин-2, газпром, shell, северный поток — 2, япония
09:55 31.05.2022
 
Япония не планирует выходить из "Сахалина-2"

Министр экономики Японии Хагиуда заявил, что страна не планирует выходить из "Сахалина-2"

© AP Photo / Kiichiro SatoТокио
Токио - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Правительство Японии не планирует выходить из проекта "Сахалин-2", "даже если нам скажут" прекратить участие, заявил в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.
В ходе заседания депутат Мунэо Судзуки, который хорошо известен в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с РФ, попросил прокомментировать, намерен ли официальный Токио защищать свои интересы относительно проекта "Сахалин-2".
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"Даже если нам скажут прекратить, мы не намерены. "Сахалин-2" является концессией, над заключением которой упорно трудились наши предшественники. Хотя владельцем земли может быть Россия, право аренды, а также оборудование для сжижения газа и его транспортировки принадлежат японским компаниям и японскому правительству", - подчеркнул японский министр.
В рамках проекта "Сахалин-2" осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское и Лунское. Его инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
Оператор - Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.
Англо-нидерландская Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке-2".
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ЭкономикаМунэо СудзукиРоссияТокиоСахалин-2ГазпромShellСеверный поток — 2Япония
 
 
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