https://ria.ru/20220531/sakhalin-2-1791933325.html

Япония не планирует выходить из "Сахалина-2"

Япония не планирует выходить из "Сахалина-2" - РИА Новости, 31.05.2022

Япония не планирует выходить из "Сахалина-2"

Правительство Японии не планирует выходить из проекта "Сахалин-2", "даже если нам скажут" прекратить участие, заявил в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T09:55

2022-05-31T09:55

2022-05-31T09:55

экономика

мунэо судзуки

россия

токио

сахалин-2

газпром

shell

северный поток — 2

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ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Правительство Японии не планирует выходить из проекта "Сахалин-2", "даже если нам скажут" прекратить участие, заявил в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.В ходе заседания депутат Мунэо Судзуки, который хорошо известен в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с РФ, попросил прокомментировать, намерен ли официальный Токио защищать свои интересы относительно проекта "Сахалин-2"."Даже если нам скажут прекратить, мы не намерены. "Сахалин-2" является концессией, над заключением которой упорно трудились наши предшественники. Хотя владельцем земли может быть Россия, право аренды, а также оборудование для сжижения газа и его транспортировки принадлежат японским компаниям и японскому правительству", - подчеркнул японский министр.В рамках проекта "Сахалин-2" осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское и Лунское. Его инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.Оператор - Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.Англо-нидерландская Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке-2".

https://ria.ru/20220519/ongc-1789391301.html

https://ria.ru/20220408/yaponiya-1782441325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, мунэо судзуки, россия, токио, сахалин-2, газпром, shell, северный поток — 2, япония