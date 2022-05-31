https://ria.ru/20220531/rutube-1792046194.html
RUTUBE представил обновленные приложения для Smart TV
RUTUBE представил обновленные приложения для Smart TV - РИА Новости, 31.05.2022
RUTUBE представил обновленные приложения для Smart TV
RUTUBE представил обновленные приложения для Smart TV. Изменения коснулись интерфейса и функций приложений РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T15:01
2022-05-31T15:01
2022-05-31T15:01
rutube
технологии
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. RUTUBE представил обновленные приложения для Smart TV. Изменения коснулись интерфейса и функций приложенийВ обновленном приложении RUTUBE для пользователей стали отображаться дата добавления видео и статус верификации канала, а в новом боковом меню появились функции и разделы: поиск, ТВ эфиры, детский контент, подписки и авторизация. В приложении изменился интерфейс, который теперь соответствует редизайну видеохостинга.Авторизация теперь возможна с помощью QR-кода, появился выбор качества воспроизведения видео, переход на канал прямо из плеера и история поиска. Перемотать видео в приложении RUTUBE теперь можно с помощью кнопок "влево" и "вправо", а при перемотке появилось превью стоп-кадров перематываемого видео.Обновленную версию приложений RUTUBE можно найти на телевизорах с функцией Smart TV, работающих на всех основных операционных системах, в том числе Android TV, Tizen, WebOS, VIDAA и других. Также приложение доступно на телевизионных приставках Apple TV.
https://ria.ru/20220530/rutube-1791636647.html
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rutube, технологии
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. RUTUBE представил обновленные приложения для Smart TV. Изменения коснулись интерфейса и функций приложений
В обновленном приложении RUTUBE для пользователей стали отображаться дата добавления видео и статус верификации канала, а в новом боковом меню появились функции и разделы: поиск, ТВ эфиры, детский контент, подписки и авторизация. В приложении изменился интерфейс, который теперь соответствует редизайну видеохостинга.
Авторизация теперь возможна с помощью QR-кода, появился выбор качества воспроизведения видео, переход на канал прямо из плеера и история поиска. Перемотать видео в приложении RUTUBE теперь можно с помощью кнопок "влево" и "вправо", а при перемотке появилось превью стоп-кадров перематываемого видео.
Обновленную версию приложений RUTUBE можно найти на телевизорах с функцией Smart TV, работающих на всех основных операционных системах, в том числе Android TV, Tizen, WebOS, VIDAA и других. Также приложение доступно на телевизионных приставках Apple TV.