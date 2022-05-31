https://ria.ru/20220531/rossiya-1791942763.html
Первые 50 жителей Херсона и Запорожья подали заявки на российские паспорта
Первые 50 жителей Херсона и Запорожья подали заявки на российские паспорта - РИА Новости, 31.05.2022
Первые 50 жителей Херсона и Запорожья подали заявки на российские паспорта
Первые 50 граждан в Херсонской и Запорожской областях уже подали заявки на ускоренное получение российских паспортов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:33
2022-05-31T10:33
2022-05-31T10:59
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Первые 50 граждан в Херсонской и Запорожской областях уже подали заявки на ускоренное получение российских паспортов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."На прошлой неделе президент утвердил ускоренный порядок выдачи паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей Украины. Когда я был в этих регионах и общался с жителями, многие говорили о такой потребности. Порядок уже заработал, и только за вчера первые 50 человек подали заявки на оформление российских паспортов", - написал Хуснуллин у себя в Telegram-канале.Согласно указу президента России Владимира Путина, процедура получения российского гражданства для граждан Запорожской и Херсонской областей Украины значительно упрощена. От граждан не требуется сдавать украинский паспорт, достаточно его копии. После заполнения документы направляются в Россию для спецпроверки и спустя два-три месяца человек может вступить в гражданство.
https://ria.ru/20220527/grazhdanstvo-1791014652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, запорожская область, херсонская область , в мире, россия, ситуация в днр и лнр
10:33 31.05.2022 (обновлено: 10:59 31.05.2022)
Первые 50 жителей Херсона и Запорожья подали заявки на российские паспорта
Хуснуллин: первые 50 жителей Херсона и Запорожья подали заявки на российские паспорта