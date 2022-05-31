https://ria.ru/20220531/rosselkhoznadzor-1792187551.html

Россельхознадзор запретил поставки живой птицы из четырех штатов США

Россельхознадзор запретил поставки живой птицы из четырех штатов США - РИА Новости, 31.05.2022

Россельхознадзор запретил поставки живой птицы из четырех штатов США

Россельхознадзор временно запрещает со вторника, 31 мая поставки продуктов птицеводства и живой птицы из четырех штатов США из-за гриппа птиц, сообщает... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T19:52

2022-05-31T19:52

2022-05-31T19:52

сша

россия

вашингтон (штат)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

в мире

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россельхознадзор временно запрещает со вторника, 31 мая поставки продуктов птицеводства и живой птицы из четырех штатов США из-за гриппа птиц, сообщает ведомство."Россельхознадзор с 31 мая 2022 года в связи с очередными вспышками высокопатогенного гриппа птиц на территории США вводит временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и продуктов птицеводства из штатов Вашингтон, Орегон, Оклахома и Нью-Джерси. Кроме того, ограничен транзит по территории России живой птицы", - говорится в релизе.Уточняется, что всего на данный момент ограничены поставки птицеводческой продукции из 27 штатов: Южная Каролина, Делавэр, Индиана, Кентукки, Мэриленд, Южная Дакота, Айова, Миссури, Висконсин, Канзас, Миннесота, Небраска, Мэн, Нью-Йорк, Северная Дакота, Северная Каролина, Техас, Колорадо, Монтана, Мичиган, Пенсильвания, Айдахо, Юта, Вашингтон, Орегон, Оклахома, Нью-Джерси.

https://ria.ru/20220516/zapret-1788858474.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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сша, россия, вашингтон (штат), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире