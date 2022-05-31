https://ria.ru/20220531/rosselkhoznadzor-1792187551.html
Россельхознадзор запретил поставки живой птицы из четырех штатов США
Россельхознадзор запретил поставки живой птицы из четырех штатов США - РИА Новости, 31.05.2022
Россельхознадзор запретил поставки живой птицы из четырех штатов США
Россельхознадзор временно запрещает со вторника, 31 мая поставки продуктов птицеводства и живой птицы из четырех штатов США из-за гриппа птиц, сообщает... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T19:52
2022-05-31T19:52
2022-05-31T19:52
сша
россия
вашингтон (штат)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40812/56/408125652_0:438:2083:1610_1920x0_80_0_0_5058295d1bf7352584884de8d0f2cec7.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россельхознадзор временно запрещает со вторника, 31 мая поставки продуктов птицеводства и живой птицы из четырех штатов США из-за гриппа птиц, сообщает ведомство."Россельхознадзор с 31 мая 2022 года в связи с очередными вспышками высокопатогенного гриппа птиц на территории США вводит временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и продуктов птицеводства из штатов Вашингтон, Орегон, Оклахома и Нью-Джерси. Кроме того, ограничен транзит по территории России живой птицы", - говорится в релизе.Уточняется, что всего на данный момент ограничены поставки птицеводческой продукции из 27 штатов: Южная Каролина, Делавэр, Индиана, Кентукки, Мэриленд, Южная Дакота, Айова, Миссури, Висконсин, Канзас, Миннесота, Небраска, Мэн, Нью-Йорк, Северная Дакота, Северная Каролина, Техас, Колорадо, Монтана, Мичиган, Пенсильвания, Айдахо, Юта, Вашингтон, Орегон, Оклахома, Нью-Джерси.
https://ria.ru/20220516/zapret-1788858474.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40812/56/408125652_0:243:2083:1805_1920x0_80_0_0_84e3659369870f3e2aaf0956dee82b64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, вашингтон (штат), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире
Россельхознадзор запретил поставки живой птицы из четырех штатов США
Россельхознадзор запретил поставки птицеводческой продукции с 31 мая из четырех штатов США