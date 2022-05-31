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Россельхознадзор запретил поставки живой птицы из четырех штатов США - РИА Новости, 31.05.2022
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Россельхознадзор запретил поставки живой птицы из четырех штатов США
Россельхознадзор запретил поставки живой птицы из четырех штатов США - РИА Новости, 31.05.2022
Россельхознадзор запретил поставки живой птицы из четырех штатов США
Россельхознадзор временно запрещает со вторника, 31 мая поставки продуктов птицеводства и живой птицы из четырех штатов США из-за гриппа птиц, сообщает... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T19:52
2022-05-31T19:52
сша
россия
вашингтон (штат)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россельхознадзор временно запрещает со вторника, 31 мая поставки продуктов птицеводства и живой птицы из четырех штатов США из-за гриппа птиц, сообщает ведомство."Россельхознадзор с 31 мая 2022 года в связи с очередными вспышками высокопатогенного гриппа птиц на территории США вводит временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и продуктов птицеводства из штатов Вашингтон, Орегон, Оклахома и Нью-Джерси. Кроме того, ограничен транзит по территории России живой птицы", - говорится в релизе.Уточняется, что всего на данный момент ограничены поставки птицеводческой продукции из 27 штатов: Южная Каролина, Делавэр, Индиана, Кентукки, Мэриленд, Южная Дакота, Айова, Миссури, Висконсин, Канзас, Миннесота, Небраска, Мэн, Нью-Йорк, Северная Дакота, Северная Каролина, Техас, Колорадо, Монтана, Мичиган, Пенсильвания, Айдахо, Юта, Вашингтон, Орегон, Оклахома, Нью-Джерси.
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сша, россия, вашингтон (штат), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире
19:52 31.05.2022
 
Россельхознадзор запретил поставки живой птицы из четырех штатов США

Россельхознадзор запретил поставки птицеводческой продукции с 31 мая из четырех штатов США

© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанкПетух
Петух - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Александр Макаров
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россельхознадзор временно запрещает со вторника, 31 мая поставки продуктов птицеводства и живой птицы из четырех штатов США из-за гриппа птиц, сообщает ведомство.
"Россельхознадзор с 31 мая 2022 года в связи с очередными вспышками высокопатогенного гриппа птиц на территории США вводит временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и продуктов птицеводства из штатов Вашингтон, Орегон, Оклахома и Нью-Джерси. Кроме того, ограничен транзит по территории России живой птицы", - говорится в релизе.
Уточняется, что всего на данный момент ограничены поставки птицеводческой продукции из 27 штатов: Южная Каролина, Делавэр, Индиана, Кентукки, Мэриленд, Южная Дакота, Айова, Миссури, Висконсин, Канзас, Миннесота, Небраска, Мэн, Нью-Йорк, Северная Дакота, Северная Каролина, Техас, Колорадо, Монтана, Мичиган, Пенсильвания, Айдахо, Юта, Вашингтон, Орегон, Оклахома, Нью-Джерси.
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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Россия ввела запрет на импорт мяса птицы и яиц из США и Канады
 
СШАРоссияВашингтон (штат)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)В мире
 
 
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